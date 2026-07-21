Po poročanju portala Info360 bo RTV Slovenija zaradi sodnega spora s predsednico uprave Natalijo Gorščak najel dodatnega zunanjega odvetnika. Ker obstoječi odvetniški družbi javnega zavoda zaradi morebitnega konflikta interesov RTV v postopku ne želita zastopati, bo javni medij poiskal novega pooblaščenca.

RTV Slovenija se v času, ko opozarja na finančne izzive in pričakuje dodatna proračunska sredstva, sooča tudi z nenavadnim položajem: predsednica uprave Natalija Gorščak vodi javni zavod, obenem pa proti njemu nastopa kot tožnica v sodnem postopku.

Po navedbah Info360 je pretekli teden potekala dopisna seja sveta RTV Slovenija, na kateri so se svetniki seznanili, da se pred delovnim sodiščem vodi spor Natalije Gorščak proti RTV Slovenija.

Obe odvetniški pisarni opozorili na konflikt interesov

Kot poroča Info360, sta obe odvetniški družbi, ki trenutno sodelujeta z RTV Slovenija, odvetniška družba Čeferin in partnerji ter odvetnik Janez Tekavec, opozorili na konflikt oziroma videz konflikta interesov.

Ker odvetniški družbi v drugih zadevah sodelujeta z upravo RTV oziroma s predsednico uprave, RTV v tem konkretnem postopku ne bosta zastopali. Svet RTV se je zato seznanil s predlogom, da javni zavod za ta primer najame novega zunanjega pooblaščenca.

Po poročanju portala bo komunikacijo z izbranim odvetnikom vodila notranja pravna služba RTV, ki deluje v okviru uprave pod vodstvom Natalije Gorščak.

Tožbo naj bi vložila še pred nastopom funkcije

Natalija Gorščak naj bi tožbo vložila še pred nastopom funkcije predsednice uprave RTV Slovenija. Spor naj bi izviral iz njene razrešitve z mesta direktorice Televizije Slovenija.

Višje delovno in socialno sodišče je leta 2023 odločilo, da jo je tedanji generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough razrešil nezakonito. Po informacijah portala naj bi se aktualna tožba nanašala na odškodninski zahtevek zaradi pretrpljenih duševnih bolečin ob razrešitvi.

Podoben primer: RTV je tožila tudi Pirc Musarjeva

Primer spominja na spor med RTV in trenutno predsednico republike Natašo Pirc Musar. Ta je po razveljavitvi imenovanja za generalno direktorico RTV vložila odškodninsko tožbo v višini približno 215 tisoč evrov zaradi izgubljenih prihodkov in duševnih bolečin in leta 2017 z RTV, ki ga je takrat vodil Igor Kadunc, sklenila sodno poravnavo v višini 70 tisoč evrov. Kadunc je RTV Slovenija vodil od leta 2017 do leta 2021 in končal svoj štiriletni mandat generalnega direktorja.

Vendar pa Pirc Musarjeva ob tem ni opravljala vodilne funkcije v zavodu, medtem ko Natalija Gorščak RTV toži v času, ko ga kot predsednica uprave tudi vodi.