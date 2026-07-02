Norišnica v Torontu, Ronalda pozdravil celo Superman!

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo že dolgo spada med najbolj priljubljene Zemljane. Pri 41 letih je še vedno izjemen magnet za oboževalce. Nepozaben sprejem so mu priredili tudi v Torontu, kjer ga v noči na petek čaka obračun 1/16 finala SP 2026 proti Hrvaški.

Ni kaj, Cristiano Ronaldo še vedno uživa status planetarnega zvezdnika. Na SP 2026 ga na vsakem koraku spremljajo oboževalci. V Torontu, kjer se pripravlja na zahtevno srečanje izločilnega dela proti Hrvaški, v primeru poraza pa bi bil to tudi njegov zadnji ples na največjem tekmovanju na svetu, je že zavladala Ronaldomanija.

Tako je bilo leta 2024 na stadionu v Stožicah, ko sta se pomerili Slovenija in Portugalska (2:0). Foto: www.alesfevzer.com

O tem fenomenu so se lahko spomladi 2024 na lastne oči prepričali tudi Slovenci, ko so se pred hotel s portugalsko reprezentanco v središču mesta zgrinjale množice navijačev. Takrat so zaman čakali na trenutek, ko bi jim Ronaldo vrnil pozdrave. Tisti, ki so se zbrali nedavno pred hotelom Delta v Torontu, so imeli več sreče. CR7 jim je pomahal z balkona in sprožil navdušenje.

Norišnica v središču Toronta

Svet so s pomočjo socialnih omrežij obšli prizori nepregledne množice, ki je Ronaldu sredi kanadskega velemesta pripravila nepozabno dobrodošlico. Med navijači se je našel celo junak, ki se je za to priložnost oblekel v Supermana – kot da bi hotel sporočiti neuničljivemu Portugalcu, kako spada zanj v skupino "nezemeljskih" superherojev.

Ronalda je pričakal celo Superman:

See the crowd that waited for Ronaldo after he landed in Toronto ahead of Portugal 🇵🇹 round of 32 game against Croatia 🇭🇷….. Even Superman was in the crowd 😂😭 pic.twitter.com/1L2D6rXz3m — NEDU (@Nedu_brazil01) July 2, 2026

🇨🇦 Massive crowd gathered at the Delta Hotel in Toronto. 🤯



There is no one on this planet with the kind of influence Cristiano Ronaldo commands.🐐 pic.twitter.com/zPmocA7a6f — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) July 1, 2026

Ronaldo took time to wave and interact with his fans in Toronto yesterday evening👋 😍💔 pic.twitter.com/9HjwfzKvYn — Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) July 2, 2026

I'm not sure Cristiano Ronaldo will sleep tonight.😄



He's feeling at home in Toronto.🇵🇹🇨🇦 pic.twitter.com/sATNyqNaVU — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) July 2, 2026

Ronaldu to na SP ni uspelo še nikoli

41-letni Portugalec bo proti Hrvaški skušal narediti nekaj, kar mu pred tem ni uspelo še nikoli. Ronaldo, z desetimi zadetki tudi absolutni portugalski strelski rekorder na svetovnih prvenstvih, je neprenehoma tresel mreže tekmecev le v skupinskem delu. Ko je na SP igral dvoboje izločilnega dela, ni znal doseči zadetka. V tem obdobju je na vrata tekmecev sprožil že 28 strelov, s čimer je poskrbel za manj prijeten svetovni rekord, a še vedno ni dočakal krstnega zadetka v izločilnem delu.

Na SP 2026 je postal prvi Zemljan, ki se je vpisal med strelce na šestih zaporednih svetovnih prvenstvih. Dvakrat je zadel proti Uzbekistanu. Foto: Reuters

Če ga bo dočakal proti Hrvaški, bi lahko Portugalski zelo pomagal do zmage nad slovenskimi sosedi, s katero bi se Ronaldo in druščina uvrstili med 16 najboljših ter nadaljevali z nastopi na turnirju. Če pa bodo Portugalci, ki za razliko od srečanja z Uzbekistanom (5:0) na tem prvenstvu niso pretirano navdušili, proti Hrvaški neuspešni, bo s tem konec izjemne zgodbe enega najbolj priljubljenih športnikov na svetu na največjih svetovnih odrih. To bi bil namreč zadnji nastop CR7 na mundialih, želja Ronalda, da bi po evropskem prvenstvu in ligi narodov osvojil še tretje veliko tekmovanje, edino, ki mu manjka v razkošni zbirki, pa bi ostala neuresničena.

Ronaldo bi se rad počutil kot doma

Sporočilo Cristiana Ronalda pred tekmo s Hrvaško. Foto: Reuters Ronaldo, ki se med SP 2026 spopada s številnimi kritikami, saj njegove predstave nihajo, ekipa pa ne dosega pričakovanih rezultatov, je pred srečanjem s Hrvaško prek Instagrama poslal odločno sporočilo. Zaveda se, kako pomembno bo na tako zahtevnem dvoboju, na katerem njegovemu prijatelju, dolgoletnemu soigralcu pri madridskem Realu Luki Modriću in preostalim v dresu Hrvaške ne bo manjkalo motivacije.

Ronaldo je zato pred srečanjem s Hrvaško poslal navijačem prošnjo: "Poskrbite, da se bomo počutili kot doma." Glede na sprejem, ki ga je doživel v Torontu, ne gre dvomiti, da bo na stadionu BMO Field ogromno portugalskih navijačev. Ker pa bodo na bučno podporo računali tudi Hrvati, ki imajo podobno kot Portugalci v Torontu ogromno skupnost, velja v noči na petek pričakovati nogometno poslastico ne le na zelenici, ampak tudi na tribunah.

Ronaldo ima v očeh portugalskih navijačev svetniški naziv. Foto: Reuters

Tam pa velja zagotovo pričakovati malo morje posterjev in transparentov, namenjenih portugalskemu superheroju Ronaldu.