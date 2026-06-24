Anglija le do točke. Šov Portugalske, Hrvaška bi lahko izpadla že danes.

Na svetovnem prvenstvu v nogometu so na sporedu še zadnje tekme drugega kroga skupinskega dela. Ob 1. uri se bosta v Torontu pomerili Hrvaška in Panama. Luka Modrić bo vknjižil 200. nastop za "ognjene", Hrvaška pa bi v primeru poraza že izpadla. Portugalska je prepričljivo odpravila Uzbekistan (5:0), 41-letni kapetan Cristiano Ronaldo pa je dosegel dva zadetka in postal prvi Zemljan, ki je zatresel mrežo na šestih različnih svetovnih prvenstvih . Anglija in Gana sta se razšla brez zadetkov (0:0), trije levi pa so bili še najbližje zadetku v 87. minuti, ko je zadel prečko Nico O'Reilly. V zadnji tekmi večera se bosta udarila Kolumbija in DR Kongo.

V Bostonu sta se pomerili vodilni ekipi v skupini L, Anglija in Gana. Navijači Otočanov so po dopadljivi predstavi proti Hrvaški (4:2) pričakovali novo poslastico, a so bili lahko tokrat zelo razočarani. Gana se je junaško branila. V prvem polčasu ni niti enkrat ogrozila vrat evropskih podprvakov. Bolj je bila osredotočena na nizko postavljeno in zgoščeno obrambo, s katero je ponagajala favoritom in jim ni dovolila prostora za pravi zaključni strel.

Nogometaši Gane so osvojili pomembno točko v boju za napredovanje. Foto: Reuters

V drugem polčasu je bilo najbolj razburljivo v zadnjih minutah. Gana je nekajkrat zapretila v protinapadih, v obrambi pa z disciplinirano in borbeno igro onemogočala angleško igro. Afričani so imeli v 79. minuti dotlej najlepšo priložnost tekme, ko je Prince Adu stekel v kazenski prostor, streljal v padcu, a zadel soigralca Antoina Semenya, ki je tako nesrečno preprečil vodstvo Gane.

Trije levi so si vendarle priigrali zaključno žogico za zmago. Nico O'Reilly je v 87. minuti po strelu z glavo zatresel prečko, nato se je žoga odbila do najboljšega strelca Harryja Kana, ki je poslal žogo visoko čez vrata. To je bila najlepša priložnost na dvoboju. Le minuto pred tem je vratarja Gane namučil s strelom še Bukayo Saka. Razmerje strelov je bilo v korist Angležev (19:2), a to Gani ni preprečilo, da se je razveselila pomembne točke.

Ronaldo se je vrnil!

Portugalski nogometni as Cristiano Ronaldo je hitro utišal kritike. Na srečanju proti Uzbekistanu, katerega so Portugalci začeli imenitno in pletli obroč okrog kazenskega prostora tekmecev, se je po asistenci Joaa Cancela vpisal na seznam strelcev že v 6. minuti. Pred tem je že zapravil eno priložnost, ko je bil za nekaj centimetrov prekratek ob podaji Nuna Mendesa, vrata Uzbekov pa je ogrozil tudi Bruno Fernandes. Portugalci so suvereno zavladali zelenici, Ronaldo pa se je podpisal pod veličastni rekord, saj je postal prvi nogometaš, ki je zadel v polno na šestih različnih svetovnih prvenstvih.

Veselje v portugalskem taboru po prvem zadetku Ronalda. Foto: Reuters

Da bo to drugačna tekma od tiste proti DR Kongo, kjer so Portugalci prav tako povedli v 6. minuti, a se morali nato po tekmi zadovoljiti le s točko (1:1), je pokazala 17. minuta. Takrat je prednost Portugalcev podvojil Nuno Mendes. Ko je sodnik dosodil prosti strel z roba kazenskega prostora, so vsi pomislili, da ga bo izvedel Ronaldo. Takrat pa je vskočil Mendes, se izkazal z natančnim strelom in popeljal Portugalsko v vodstvo z 2:0.

V 29. minuti so skočili na noge privrženci Uzbekistana. Azizjon Ganijev je s spektakularnim strelom z 20 metrov, to bi bil eden izmed kandidatov za najlepši gol skupinskega dela, premagal portugalskega vratarja. Veselje Uzbekov pa ni trajalo dolgo. Maroški sodnik Jajal Jayed je po VAR posredovanju zaradi prekrška v začetku akcije, takrat je prejel udarec v nogo Joao Cancelo, razveljavil.

Ronaldo prehitel Eusebia, odjeknila je petarda

Deset minut pozneje pa je občinstvo, na tribunah so prevladovali navijači Portugalske, spravil v delirij Ronaldo. Bruno Fernandes, Šeškov kapetan pri Unitedu, ga je imenitno zaposlil, napadalec Al-Nassra pa je mojstrsko s strelom po tleh v daljši vratarjev kot povišal prednost na 3:0. To je bil njegov deseti zadetek na svetovnih prvenstvih, s čimer je na nacionalni večni lestvici prehitel slovitega rojaka Eusebia (9).

Končni rezultat 5:0 je postavil Rafael Leao. Foto: Reuters

Strelski šov Portugalske se je nadaljeval tudi v drugem polčasu. Največ oči je bilo uprtih v Ronalda, ki si je silno prizadeval, da bi dosegel "hat-trick", a je zapravil nekaj zrelih priložnosti. So si pa Uzbekistanci po prefinjenem strelu s peto Joaa Felixa sami zatresli mrežo, lastno mrežo je nesrečno zadel vratar Abduvahid Nematov,.v 86. minuti pa je končni rezultat 5:0 postavil Rafael Leao. Portugalci so se tako oddolžili navijačem za slabšo predstavo na prvi tekmi, Ronaldo pa je po tekmi vzhičeno dejal pred kamerami, kako se je vrnil.

Cristiano Ronaldo velja v očeh nekaterih portugalskih navijačev tudi za nogometnega svetnika. Foto: Reuters

Hrvati po nujno zmago

Po porazu proti Angliji pa bo priložnost za prve točko in zmago iskala Hrvaška, ki jo ob 1.00 v Torontu čaka obračun s Panamo, pri kateri bo manjkal glavni igralec Adalberto Carrasquilla. Ni treba posebej poudarjati, kako pomembna je ta tekma za Hrvaško. Zmaga bi "Vatrene" približala uvrstitvi v izločilne boje, vsak drugačen izid pa bi precej zapletel situacijo pred zadnjim krogom in tekmo proti Gani. "Moramo biti boljši, kot smo bili proti Angliji, in popraviti tisto, kar ni bilo dobro, predvsem v obrambi. Moramo biti bolj odgovorni in osredotočeni. Najpomembnejše je, da se na igrišču postavimo kot favoriti. Vemo, kaj smo storili v preteklosti, a to je že zgodovina. Hrvaška je izziv za vse, tudi za Panamo, a pričakujemo težko tekmo in motiviranega nasprotnika," je pred srečanjem poudaril strateg Hrvaške, Zlatko Dalić.

Hrvaška brani tretje mesto s prejšnjega SP. Foto: Reuters

"Pritisk je vedno prisoten, na vsaki tekmi. Za to smo krivi sami, ker smo dvignili letvico. Dosegli smo stvari, ki so bile prej nepredstavljive, ves svet uživa v tem in nas ceni. Imamo dve medalji in pričakovanja so visoka, vprašanje pa je, kako realna so. Želimo se prebiti skozi skupino, nočemo, da nas pritisk ovira. Vsaka nova tekma je nova priložnost, da se dokažemo," je še dodal Dalić. Zanimivo, da so Hrvati na SP 2022 zmagali le na eni od treh tekem skupinskega dela (dva poraza), kljub temu pa so tekmovanje končali na visokem tretjem mestu, tako da tudi po prvem porazu nikakor ne zganjajo panike.

Za konec Kolumbija proti Kongu

Na zadnji tekmi dneva si bosta nasproti stala Kolumbija in Kongo. Slednji je na prvi tekmi remizirala s Portugalsko, kar je bila njihova zgodovinska prva točka in hkrati tudi prvi gol na svetovnih prvenstvih. To bo prva medsebojna tekma omenjenih reprezentanc. Kolumbija je zmagala na vseh zadnjih treh tekmah svetovnega prvenstva proti afriškim nasprotnikom, medtem ko je Kongo v začetku meseca na zadnjem srečanju z južnoameriško reprezentanco izgubil proti Čilu z 1:2.

Najboljši strelci: 5 – Messi (Argentina)

4 – Haaland (Norveška), Mbappe (Francija)

3 – David (Kanada), Undav (Nemčija)

2 – Araujo (Urugvaj), Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Oyarzabal (Španija), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vinicius Junior (Brazilija)

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SP 2026, 13. tekmovalni dan:

23. junij, torek (+ še dve jutranji tekmi):

24. junij, sreda (+ še štiri jutranje tekme):

Lestvica skupine K

Lestvica skupine L

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