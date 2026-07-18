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Avtor:
STA

Sobota,
18. 7. 2026,
10.28

Osveženo pred

39 minut

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odbojka na mivki Živa Javornik Maja Marolt Tjaša Kotnik Tajda Lovšin

Sobota, 18. 7. 2026, 10.28

39 minut

Odbojka na mivki

Slovenske odbojkarice na mivki prek svetovnih prvakinj do polfinala pokala narodov

Avtor:
STA

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Odbojka na mivki | Slovenke se bodo v polfinalu srečala z Ukrajinkami. | Foto CEV

Slovenke se bodo v polfinalu srečala z Ukrajinkami.

Foto: CEV

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je po dramatičnem razpletu četrtfinala proti favorizirani Latviji priigrala uvrstitev v polfinale pokala narodov v Budimpešti in se veselila daleč največjega slovenskega uspeha doslej. Tako se Slovenke že danes podajajo v boj za odličja, so sporočili iz slovenske zveze.

Slovenke se bodo v polfinalu srečala z Ukrajinkami. Ob 14.30 bosta na peščeno podlago stopili Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, na drugi strani mreže pa bo naveza Davidova - Hmilova. Živa Javornik in Maja Marolt bosta drugi polfinalni obračun odigrali ob 15.15 proti dvojici Serdjukova - Romanjukova.

Drugi tekmovalni dan pokala narodov, edinega reprezentančnega tekmovanja pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije, je bil za varovanke trenerja Tadeja Boženka zelo uspešen. V skupinskem delu turnirja, na katerem nastopa le osem najboljših evropskih reprezentanc, so najprej premagale Madžarke, premoč pa morale priznati Ukrajinkam, so se za uvrstitev v četrtfinale pomerile še s favoriziranimi Nizozemkami.

Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta najprej ugnali dvojico Piersma - Radstake ter slavili z 21:20 in 21:14, v boj za napredovanje pa sta se nato podali še Maja Marolt in Živa Javornik, ki sta se pomerili z navezo Negenman - Hogenhout.

Nizozemki sta uvodni niz dobili z 22:20, Slovenki sta v nadaljevanju prikazali bolj zbrano predstavo in tekmicama v drugem nizu prepustili le 12 točk. V odločilnem tretjem nizu sta bili znova uspešnejši Nizozemki. Kljub porazu z 1:2 je bil skupni izid dovolj, da si je slovenska reprezentanca zagotovila napredovanje v četrtfinale.

Odbojka na mivki | Foto: CEV Foto: CEV

V njem so se Slovenke pomerile z Latvijkami na čelu z njihovima prvima zvezdnicama, aktualnima svetovnima prvakinjama Tino Graudino in Anastasijo Samoilovo. Kotnik in Lovšin sta brez večjih težav dobili prvi četrtfinalni dvoboj, ko sta bili z 21:19 in 21:12 boljši od naveze Ebere - Konstantinova.

Sledil je še obračun med dvojicama Javornik in Marolt ter Graudino in Samoilovo, na katerem je peta dvojica olimpijskih iger v Parizu prepričljivo slavila z 21:11 in 21:12. O potnicah v polfinale je tako odločal zlati niz, v katerem sta slovenske barve zastopali Javornik in Lovšin, ki sta se za vozovnico med najboljše štiri pomerili z navezo Graudin - Ebere. Po izenačenem in napetem obračunu sta se zmage z 18:16 veselili Slovenki.

Uvrstitev v polfinale Pokala narodov je doslej daleč največji uspeh slovenske reprezentance v odbojki na mivki. "To je res nekaj velikega za slovensko odbojko na mivki ... Res gre za velik korak za naprej, za odbojko na mivki, ki si zasluži dober rezultat in vem, da bomo zaradi tega rezultata v prihodnje lahko delali še bolje in da nam bo to prineslo tudi dobre stvari za naslednje generacije," je ocenil Boženk.

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