" Nihče si ne želi igrati te tekme," je pred obračunom za tretje mesto na svetovnem prvenstvu priznal angleški selektor Thomas Tuchel , ki se je po polfinalnem porazu znašel pod pritiskom angleških medijev. Ob 23. uri po slovenskem času se bosta za bron pomerili Francija in Anglija, reprezentanci, ki sta pred turnirjem merili precej višje.

Sobota, 18. julij:

Dejstvo je, da sta si obe reprezentanci pred prvenstvom želeli še več, tokrat pa bo tekma za tertje mesto le obliž na rano po bolečem porazu v polfinalu. Vseeno se v soboto obeta še ne nogometna poslastica, ko si bosta nasproti stala dva zvezdnika. Na eni strani bo Kylian Mbappe, na drugi pa bo Harry Kane z ekipo poskušal angleškim navijačem vsaj nekoliko omiliti veliko razočaranje.

Kylian Mbappe Foto: Reuters

Francija je v izločilnih bojih delovala suvereno. V polfinalu je naletela na razpoloženo Španijo, ki je bila na koncu zasluženo boljša. Angleži so bili še bližje finalu. Proti Argentini so vodili, nato pa v zaključku tekme po dveh asistencah superiornega Lionela Messija ostali brez sanj o naslovu svetovnih prvakov. Zanimivo bo videti, katera reprezentanca se bo po velikem razočaranju hitreje pobrala.

Thomas Tuchel se je znašel pod plazom kritik. Foto: Guliverimage

Predvsem angleški selektor Thomas Tuchel se je po porazu v polfinalu znašel pod plazom kritik angleških medijev. Na tiskovni konferenci je povedal, da ne obžaluje svojih odločitev na polfinalni tekmi proti Argentini.

"Sprejel sem več odločitev, pri katerih sem zaupal svojemu občutku, intuiciji, izkušnjam in tekmovalnemu značaju. Želel sem pomagati ekipi in doseči rezultat. Če ljudje potrebujejo dramo in iščejo krivca, je to njihova pravica. Jaz pa se v to ne bom spuščal," je povedal 52-letni strokovnjak, ki med drugim priznava, da tekma za bron ni tisti dvoboj, o katerem sanjajo nogometaši. Vseeno pa meni, da ima tekma proti Franciji veliko vrednost.

"Nihče si ne želi igrati te tekme. Vse štiri reprezentance so želele biti v finalu v New Yorku. Vseeno, to je uradna tekma svetovnega prvenstva. Čaka nas tekma z eno najboljših reprezentanc na svetu in to je priložnost, da pokažemo, iz kakšnega testa smo. To smo že dokazovali skozi celoten turnir in o tem nimam dvoma."

Statistika je na strani Francije. Foto: Reuters

Statistika je na strani Francozov

Zgodovina medsebojnih dvobojev zadnjih let rahlo govori v prid Franciji. Francozi so dobili tri od zadnjih petih medsebojnih tekem, med njimi tudi četrtfinalne svetovnega prvenstva leta 2022.

SP 2026, 33. tekmovalni dan, tekma za 3. mesto:

Sobota, 18. julij:

Najboljši strelci: 8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška)

6 – Bellingham (Anglija), Kane (Anglija)

5 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija)

4 – Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), De Ketelaere (Belgija), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Jimenez (Mehika), Just (Nova Zelandija), Lukaku (Belgija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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