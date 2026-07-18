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Avtor:
Pe. M.

Sobota,
18. 7. 2026,
11.00

Osveženo pred

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slovenska odbojkarska reprezentanca odbojkarska liga narodov odbojka Fabio Soli

Sobota, 18. 7. 2026, 11.00

1 ura, 29 minut

Liga narodov, 18. julij

Slovenci manj kot 24 ur po zanesljivi zmagi znova v lovu na zmago

Avtor:
Pe. M.

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Slovenija Iran Odbojka Moška Slovenska Reprezentanca | Slovenske odbojkarje manj kot 24 ur pod zmagi nad Iranom čaka tekma proti Turkom. | Foto VolleyballWorld

Slovenske odbojkarje manj kot 24 ur pod zmagi nad Iranom čaka tekma proti Turkom.

Foto: VolleyballWorld

Manj kot 24 ur po zanesljivi zmagi nad Iranom Slovence čaka predzadnja tekma lige narodov v rednem delu. Ob 16.30 jim bodo nasproti stali Turki. Ti so z eno zmago manj tik za varovanci Fabia Solija, ki si bodo poskušali priigrati čim boljše izhodišče za turnir osmerice. Ta bo konec meseca na Kitajskem.

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Slovenski odbojkarji so si v petek z novo zmago, že osmo na desetih odigranih tekmah lige narodov, praktično že zagotovili uvrstitev na zaključni turnir osmerice, ki se bo 29. julija začel v Ningboju na Kitajskem. Azijska reprezentanca je trenutno na zadnjem mestu tekmovanja, a ima vstopnico za domači turnir kot gostiteljica zagotovljen, tako da je prostora za sedem reprezentanc.

Na prvem mestu rednega dela bodo končali Japonci, ki so po 11 tekmah še neporaženi in bodo imeli najboljši položaj v četrtfinalu zaključnega turnirja. Trenutno so pri osmih zmagah Američani, Poljaki in Slovenci, prvi dve reprezentanci sta zaradi višjega števila točk pred slovensko izbrano vrsto. Trenutno imajo vstopnico za zaključni turnir v rokah še Turki, Italijani in Ukrajinci, brez nje pa so na primer Brazilci in olimpijski prvaki Francozi.

Slovenski odbojkarji so v Beogradu v sredo s 3:1 premagali Nemce, včeraj pa s 3:0 Iran. Prav veliko časa za počitek ne bodo imeli, že ob 16.30 se bodo pomerili Turki, ki jih vodi nekdanji selektor Slovencev, Srb Slobodan Kovač.

Turki so pred tekmo s Slovenci pri sedmih zmagah in v dobrem položaju za nastop na zaključnem turnirju. | Foto: Reuters Turki so pred tekmo s Slovenci pri sedmih zmagah in v dobrem položaju za nastop na zaključnem turnirju. Foto: Reuters

"Zelo pomembna zmaga, že osma za nas, ki nam skoraj zagotovo prinaša zaključni turnir. To pa nas ne ustavlja, saj nas čakata še dve tekmi. Odigrali smo dva dobra niza z malo nihanji, kar je pozitivno, saj jih je bilo v preteklosti precej več. V tretjem nizu smo začeli nekoliko slabše. Nasprotniki so premešali postavo, nastopili s tremi sprejemalci, ki so bili zelo motivirani. Z nekaj dobrimi servisi so si priigrali prednost, mi pa smo se po vsaki točki poskušali resetirati in ostati osredotočeni le na naslednjo. Šli smo točko po točko, sledila je dobra serija Uroša Planinšiča, s katero smo pripravili preobrat in se vrnili v igro. V končnici smo nato odigrali vrhunsko. Ponosen sem na prikazano igro in na to zmago, ki nam daje odlično popotnico," je po petkovi zmagi v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Rok Možič.

Slovenci bodo po današnjem obračunu s Turki zadnjo tekmo rednega dela tekmovanja odigrali v nedeljo ob 20. uri proti gostiteljem turnirja Srbom.

Liga narodov, 18. julij:

Lestvica lige narodov

Slovenska odbojkarska reprezentanca - Nemčija, liga narodov, Beograd
Sportal Slovence čaka Iran, ki je v petih nizih premagal Nemčijo
slovenska odbojkarska reprezentanca odbojkarska liga narodov odbojka Fabio Soli
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