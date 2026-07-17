Slovenci znova navdušili, padel je tudi Iran

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po dnevu tekmovalnega premora premagala Iran (3:0) in si pripravila vse boljše izhodišče za zaključni turnir. Slovenci so zmagali že osmič v letošnji ligi narodov. Pred varovanci Fabia Solija je naporen konec tedna, saj bodo dejavni tako v soboto kot tudi nedeljo. Turki so v Beogradu ugnali Ukrajino s 3:2.

Izbranci italijanskega stratega Fabia Solija so zadnji turnir rednega dela lige v srbski prestolnici začeli z zmago nad Nemčijo in s skupno sedmimi zmagami petkovo tekmo pričakali pri vrhu razpredelnice. Iranci so medtem v Srbiji zabeležili poraz proti Ukrajini in v petih nizih ugnali Nemce, nahajajo se v spodnji polovici lestvice.

Slovenci so se z Iranci doslej uradno merili zgolj v okviru lige narodov, ob tem pa še na nekaj prijateljskih tekmah. Zadnji dve tekmi v ligi so dobili slovenski odbojkarji, lani so slavili s 3:2, pred tremi leti pa s 3:0.

Slovenija : Iran 3:0 (25, 19, 24) Arena Beograd, sodnika: Simić (Srbija) in Aro (Finska). Slovenija: Pajenk, Planinšič 1 (1 as), Kozamernik 4 (1 blok), Marovt, Bračko 9 (3 asi), Štalekar 6, Okroglič, Urnaut, Možič 19 (1 as, 5 blokov), Mujanović 15, Ja. Kržič, Jo. Kržič, Najdič, Šen 2 (2 bloka). Iran: Ilšan, Nasri 7 (1 blok), Hazrat, Poriya 7 (2 asa), Aršia 1 (1 as), Hadži 11 (1 blok), Hossein, Haghparast 9 (1 as, 2 bloka), Mohamad 5 (2 bloka), Matin, Morteza 9 (1 as, 2 bloka), Eisa 1, Mohsen, Nima 4 (1 blok).

Izbranci italijanskega stratega Fabia Solija so zadnji turnir rednega dela lige v srbski prestolnici začeli z zmago nad Nemčijo in s skupno sedmimi zmagami današnjo tekmo pričakali pri vrhu razpredelnice. Iranci so medtem v Srbiji zabeležili poraz proti Ukrajini in v petih nizih ugnali Nemce, nahajajo se v spodnji polovici lestvice.

Slovenci so se z Iranci doslej uradno merili zgolj v okviru lige narodov, ob tem pa še na nekaj prijateljskih tekmah. Zadnji dve tekmi v ligi so dobili slovenski odbojkarji, lani so slavili s 3:2, pred tremi leti pa s 3:0.

Soli je kot doslej znova premešal začetno postavo, ekipi pa sta odigrali tri izenačene nize, v zaključku katerih so bili vselej boljši Slovenci. Prišli so do druge zmage v ligi brez izgubljenega niza, s skupno osmo zmago in le dvema porazoma pa so na visokem tretjem mestu. Enak izkupiček imajo trenutno še ZDA, vodilna je neporažena Japonska.

Kako je potekal dvoboj?

Slovenci so že z zmago proti Nemčiji praktično potrdili nastop na zaključnem turnirju, danes pa to uradno potrdili in še bolj utrdili svoje izhodišče za lažjega prvega tekmeca v nadaljevanju. Ekipe so v boju za najboljših sedem, saj eno mesto na zaključnem turnirju pripada gostiteljem Kitajcem, zelo izenačene. Vse od leta 2022 je sicer za uvrstitev na finalni turnir vsakič zadostovalo že šest zmag.

Na servis Roka Bračka so danes v prvem nizu nanizali šest zaporednih točk in povedli s 7:3. Iranci so vztrajno lovili in manjšali zaostanek, tudi po zaslugi nekaj blokov pa izenačili pri 18:18. Azijski tekmeci so nato po dolgem času povedli (20:19), a so si Slovenci pri 24:23 pripravili zaključno žogo. Iranci so izsilili podaljšano igro, v tej pa so Solijevi izbranci unovčili tretjo žogo za niz.

V drugem nizu sta reprezentanci dolgo igrali točko po točko, Slovenci pa so si prvi pripravili nekoliko višjo prednost treh (14:11) in nato štirih točk (17:13). Iranci so se vmes približali na dve točki zaostanka, preden so Slovenci odgovorili z delnimi izidom 4:0, povedli s +6 (22:16) in varno unovčili še drugi niz.

Iranci so v tretjem v uvodnih trenutkih dobro igrali, Slovenci so jim z nekaj napakami nekoliko tudi pomagali in si za tekmecem nabrali že pet točk zaostanka (8:13). Zatem so strnili svoje vrsti in priključili na 15. točki in nato prvič v nizu povedli s 17:16. Sledila je igra točko po točko, v ključnem trenutku so Iranci povedli s 24:23, vendar je Slovenija s tremi zaporednimi točkami dvoboj obrnila sebi v prid.

Slovenija ima opravka z zelo pestrim in napornim koncem tedna v Srbiji. Foto: Aleš Fevžer

V slovenski izbrani vrsti, ki v Srbiji ne more računati na pomoč poškodovanih Janija Kovačiča in Tončka Šterna, je bil z 19 točkami najuspešnejši Rok Možič. Nik Mujanović je dodal 15 točk, Rok Bračko pa devet.

Slovence v soboto ob 16.30 čaka obračun s Turčijo, v nedeljo ob 20. uri pa še z gostiteljico Srbijo.