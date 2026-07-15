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Avtor:
STA

Sreda,
15. 7. 2026,
16.28

Osveženo pred

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Natisni članek
ACH Volley odbojkarska liga prvakov odbojka

Sreda, 15. 7. 2026, 16.28

8 minut

Kvalifikacije za odbojkarsko ligo prvakov

Kako med evropsko elito? ACH Volley ve zdaj vse.

Avtor:
STA

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ACH Volley, prvaki | ACH Volley vstopa v novo evropsko sezono z visokimi cilji. | Foto Aleš Fevžer

ACH Volley vstopa v novo evropsko sezono z visokimi cilji.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski državni odbojkarski prvaki ACH Volley se bodo tudi v prihajajoči sezoni za vstopnico v ligo prvakov borili v kvalifikacijah. Na današnjem žrebu v Luksemburgu je žreb Ljubljančanom v drugem krogu kvalifikacij za prvega tekmeca namenil zmagovalca dvoboja med nizozemsko ekipo Orion Stars Doetinchem in makedonsko UGD Štip.

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V kvalifikacijah bo nastopilo 11 ekip, ki se bo potegovale le za preostali dve mesti v skupinskem delu lige prvakov. Medtem je preostalih 18 ekip, od tega so tri od Evropske odbojkarske zveze prejelr posebna vabila, že znanih.

Žreb je ljubljanski ekipi, ki bo kot nosilka v prvem krogu prosta, v drugem namenil zmagovalca dvoboja uvodnega kroga med nizozemsko ekipo Orion Stars Doetinchem in makedonsko UGD Štip. Tekmi bosta v začetku novembra.

V primeru zmage se bodo slovenski prvaki v tretjem krogu za vstopnico v skupinski del pomerili še z zmagovalcem obračuna drugega kroga med portugalskim Sportingom in azerbajdžanskim Khilasedichi Bakujem.

Odbojkarji ACH Volleyja bodo obe povratni tekmi odigrali pred domačimi navijači. Skupinski del lige prvakov se bo začel v drugem tednu decembra.

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