Slovenski odbojkarji nadaljujejo izjemen niz v ligi narodov. V Beogradu so po nekoliko zadržanem začetku in s precej spremenjeno postavo premagali Turčijo s 3:1 ter vpisali že deveto zmago na enajstih tekmah. Čeprav igra ni bila na najvišji ravni, so varovanci Fabia Solija znova pokazali značaj, se po slabših obdobjih vrnili v tekmo in jo obrnili v svojo korist. Selektor je po dvoboju poudaril zgodovinski pomen dosedanjega izkupička, reprezentanti pa predvsem energijo, zbranost in vero, da lahko zmagajo tudi takrat, ko jim ne gre vse po načrtih.

Slovenski odbojkarji nadaljujejo izjemen niz v ligi narodov. V Beogradu so po nekoliko zadržanem začetku in s precej spremenjeno postavo premagali Turčijo s 3:1 ter vpisali že deveto zmago na enajstih tekmah. Čeprav njihova igra ni bila na najvišji ravni, so varovanci Fabia Solija znova pokazali značaj, se po slabših obdobjih vrnili v tekmo in jo obrnili v svojo korist.

Selektor se zaveda, da z igralci piše zgodovino

Selektor je po tekmi najprej izpostavil, da je reprezentanca dobila devet od enajstih tekem, kar je po njegovem mnenju nekaj izjemnega in zgodovinskega glede na to, kakšno ekipo premore Slovenija. Italijan na slovenski klopi je dejal, da se zaveda, da predstava proti Turčiji ni bila brezhibna, a ga je razveselil predvsem odziv igralcev po napakah in slabših obdobjih.

Foto: VolleyballWorld

"Danes nismo odigrali svoje najboljše tekme, to je jasno. Nismo prikazali najboljše igre, vesel pa sem, da smo se znali vračati po storjenih napakah in da smo v danih položajih naredili vse, kar je bilo potrebno."

Po njegovem mnenju so Slovenci glede na potek tekme opravili dobro delo, hkrati pa je opozoril, da bo treba raven igre pred naslednjim izzivom še dvigniti. "Glede na našo predstavo in predstavo nasprotnika smo opravili dobro delo in ujeli tekmece. Zagotovo pa moramo raven igre dvigniti, saj nas jutri (proti Srbiji, op. a.) čaka drugačna tekma," je napovedal Soli.

"Če veš, da se lahko boriš, zakaj ne bi verjel v zmago?"

Pomembno vlogo pri zmagi je odigral podajalec Uroš Planinšič, ki je izpostavil predvsem zaupanje v kakovost ekipe. Čeprav Slovenci tekme niso začeli z najmočnejšo zasedbo, dvoma o tem, ali lahko premagajo Turke, ni bilo.

"Za nami je zanimiva tekma, ki je nismo začeli z najbolj udarno postavo, ki jo imamo tukaj v Beogradu. Vedeli smo, da je kakovost na naši strani in da se lahko borimo s Turki. Če veš, da se lahko boriš, zakaj ne bi verjel, da lahko tekmo tudi zmagaš?" se je vprašal Planinšič.

Priznal je, da je bil začetek vse prej kot idealen. "Prva dva niza smo odigrali nekoliko bolj zaspano, reševala sta nas individualna kakovost in nekaj asov. Pozneje smo dvignili zbranost in energijo na igrišču ter začeli delovati kot ekipa. Vedeli smo, da lahko le tako zmagamo."

Turki so slovensko reprezentanco prisilili v precej dela, toda Planinšič je ves čas verjel, da je razplet predvsem v njihovih rokah. "Turki so se dobro upirali, vedeli pa smo tudi, da je usoda v naših rokah. Na koncu smo naredili vse, da bi prikazali čim boljšo igro. Ko smo pogledali rezultat, smo se nasmejali, saj smo videli, da smo zmagali s 3:1," je dodal.

Foto: VolleyballWorld

Zmaga tudi takrat, ko igra ne steče

Janez Janž Kržič je poudaril, da je bila ena od ključnih razlik energija, ki jo je Slovenija ohranila tudi v težjih trenutkih. "Današnja tekma je bila polna preobratov. Mislim, da smo pokazali dobro energijo v ekipi. Trudimo se, da jo ohranimo tudi takrat, ko nam igra ne steče najbolje," je povedal.

Ob tem je opozoril še na pomen sistema, ki se ga slovenski odbojkarji držijo ne glede na to, kdo je na igrišču. "Pomembno je, da se držimo sistema. Danes smo pokazali, da lahko tudi s spremenjeno postavo dobimo tekmo, zato sem res ponosen na ekipo in vesel te zmage."

Preberite še: