Navijači Hanse čakali kar 54 let, nato jih je v ekstazo spravil Slovenec

Luka Elsner (Amiens)

Francija, 1. liga

Nimes - Amiens, sobota 20.00

V prejšnjem krogu je prišel do morda največje zmage v svoji trenerski karieri in na kolena spravil nekdanjega evropskega prvaka Marseille, pred tem pa osvojil točko. Zdaj jih ima 11 in je na lestvici na varnem 11. mestu. Tokrat ga čaka gostovanje pri Nimesu, ki ima dve točki manj in je 15. Lahko mladi slovenski trener pride do nove točke in naredi nov korak na poti do glavnega cilja – obstanka med najboljšimi francoskimi prvoligaši?