Jan Oblak vstal in zaploskal dolgolasemu rokerju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Večina prvih lig v Evropi je že končala jesenski del prvenstva in se odpravila na zimski počitek, v nekaterih ligah, zlasti tistih najmočnejših, pa klube letos čakajo še številne obveznosti. Na delu bo kar nekaj slovenskih legionarjev, na katere bo zelo pozoren selektor Matjaž Kek . Jan Oblak, ki se po zagotovilu Mariborčana vrača v izbrano vrsto, bo v soboto branil proti Espanyolu.

Slovenska trenerja na delu v tujini:

Stojanović razmišlja o ponudbi iz Latvije Slaviša Stojanović ostaja trener Levskega, a se tudi spogleduje z možnostjo nadaljevanja kariere v Latviji, kjer je lani že deloval kot trener Rige. Foto: Vid Ponikvar Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović je jesenski del bolgarskega prvenstva z Levskim sklenil na tretjem mestu. Za vodilnim Ludogorcem iz Razgrada zaostaja deset točk. Modri iz Sofije, ki so bili nazadnje prvaki Bolgarije leta 2009, so v zadnjih šestih krogih bolgarskega prvenstva izgubili kar trikrat. Stojanović je prevzel odgovornost za slab rezultat, v nedeljo pa se je pogovoril s predsednikom kluba Spasom Rusevom in direktorjem Krasimirjem Ivanovom, ki je pojasnil, da bo slovenski strateg trener Levskega tudi v spomladanskem nadaljevanju. Ljubljančan je v zadnjih dneh prejel ponudbo za prevzem položaja selektorja Latvije, tako da bo zimski premor, kar se tiče njegove trenerske usode, še zelo zanimiv. Elsner po veliki poslastici ne miruje Luka Elsner navdušuje na trenerskem stolčku Uniona. Foto: Guliver/Getty Images Mladi slovenski trener na klopi Union Saint-Gilloiseja žanje izjemne uspehe. Nekdanji trener Domžal in Olimpije Luka Elsner je belgijskega drugoligaša popeljal v polfinale pokalnega tekmovanja v Belgiji, kar temu klubu, ki se sicer lahko pohvali s kar 11 naslovi prvaka, a je zadnjega osvojil daljnega leta 1935, ni uspelo že 50 let. V polfinalu se bo udaril z drugoligašem Mechelenom.



V nedeljo bo ob 16. uri v šestem krogu drugega dela drugoligaškega tekmovanja gostoval pri Roeselareju, neposrednem sosedu z lestvice. Union iz Bruslja, sicer 11-kratni belgijski prvak, po petih krogih drugega dela zaseda peto mesto. Sportal Luka Elsner in njegov čudež na belgijski nacionalni televiziji

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Jan Oblak, prvi vratar Atletica, je v tej sezoni prejel le 12 zadetkov. Toliko jih je v španskem prvenstvu prejel le še Getafe. Foto: Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria bo v soboto ob 15. uri v 17. krogu prve italijanske lige gostovala pri Empoliju. Mariborčan, ki v tej sezoni še ni stopil med vratnici nekdanjega italijanskega prvaka, za katerega je pred leti uspešno nastopal nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec, je tudi tokrat napovedan na klopi za rezervne igralce.

Jan Koprivec: izkušeni slovenski vratar v zadnjih mesecih zaradi poškodbe stopala ne igra, njegov Pafos pa bo v soboto v uvodni tekmi 14. krogu ciprskega prvenstva ob 16. uri gostil Apollon Limasol, ki je jeseni igral v skupinskem delu evropske lige.

Matic Kotnik: atenski Panionos bi se moral v soboto pomeriti z Asterasom iz Tripolisa, a je dvoboj zaradi stavke grških delivcev pravice prestavljen. Konec tedna v Grčiji ne bo prvoligaških tekem.

Jan Oblak: edini slovenski nogometaš, ki se je v ligi prvakov s svojim klubom uvrstil med 16 najboljših in ga v osmini finala čaka Juventus na čelu s Portugalcem Cristianom Ronaldom, bo v soboto ob 16.15 gostil Espanyol. To bo dvoboj 17. kroga španskega prvenstva. Atletico za vodilno Barcelono zaostaja tri točke.

Novoletna zabava Atletica, na kateri je navdušil German Burgos:

Škofjeločan je v sredo s soigralci in klubskimi sodelavci proslavil uspešno leto 2018. Na klubski slovesnosti, ki jo je z glasbenim nastopom - zapel je priredbo uspešnice The Rolling Stones Honky Tonk Women - oplemenitil tudi pomočnik prvega trenerja Diega Simeoneja German Burgos, zapriseženi roker, je zaploskal letu, v katerem je osvojil prvi evropski klubski lovoriki (liga Europa in evropski superpokal). Burgos je doživel stoječe ovacije zbranega občinstva, goreč aplavz mu je namenil tudi 25-letni Slovenec, ljubljenec navijačev Atletica.

V četrtek je po Španiji odjeknila novica, da se vrača v slovensko izbrano vrsto. Oblak, ki bo prihodnje leto tako na voljo selektorju Matjažu Keku, bo v središču pozornosti tudi v zimskem prestopnem roku, saj so še vedno glasne govorice o tem, da bi lahko zamenjal okolje.

Nekdanji branilec Domžal Jure Balkovec je odslužil kazen, tako da se vrača v kader Verone. Foto: Vid Ponikvar

Branilci:

Kenan Bajrić: Slovan iz Bratislave je suvereno osvojil naslov jesenskega prvaka na Slovaškem, Ljubljančan pa je standardni član ožjega obrambnega dvojca. Slovaški jesenski prvak se bo v uvodnem krogu spomladanskega dela 16. februarja 2019 pomeril proti drugouvrščenemu DAC. To bo veliki derbi 19. kroga slovaškega prvenstva, saj je DAC 1904 iz Dunajske Strede jesenski podprvak. Slovan ima pred njim velikih osem točk prednosti.

Jure Balkovec: Hellas Verona bo v soboto v 17. krogu druge italijanske lige ob 15. uri gostovala pri Livornu, nekdanji branilec Domžal pa je odslužil kazen zaradi rdečega kartona, tako da bo kandidiral za srečanje.

Miha Blažič: Primorec je standardni branilec velikana iz Budimpešte, ki je bil nazadnje prvak v sezoni 2015/16, skupno pa na Madžarskem kar 29-krat. Osvojil je naslov jesenskega prvaka. Ferencvaroš bo prezimil na Madžarske s prednostjo petih točk pred Vidijem.

Matija Boben: Rostov je jesenski del ruskega prvenstva po slabšem nizu, ko je brez zmage ostal na zadnjih petih dvobojih, končal na sedmem mestu. V igri je še za pokalni naslov, kjer se je uvrstil v četrtfinale. Primorec, ki je pri Rostovu na stranskem tiru, bi lahko v zimskem prestopnem roku zamenjal klub.

Antonio Delamea Mlinar: klub New England Revolution je končal sezono v ligi MLS po rednem delu. Osvojil je osmo mesto vzhodne konference. Šesto mesto, ki prinaša dodatne tekme za play-off, je zgrešil za devet točk. Slovenski branilec je sezono končal z 18 prvenstvenimi nastopi v 34 krogih. Vodstvo kluba je prepričal, da mu zaupa tudi v prihodnje, saj je podaljšal pogodbo še za eno leto. Na igriščih v ZDA in Kanadi bo nastopil tudi prihodnje leto, tako da bo imela Slovenija znova svojega predstavnika v ligi MLS.

Erik Janža: Osijek je na Hrvaškem v jesenskem delu prvenstva osvojil drugo mesto, a za vodilnim Dinamom iz Zagreba zaostaja kar 11 točk. Z 38 zadetki velja za najbolj učinkoviti klub hrvaškega prvenstva.

Bojan Jokić: kapetan Slovenije pod vodstvom zadnjih dveh selektorjev se še vedno otepa zdravstvenih težav, zaradi katerih je v zaključku jesenskega dela izpustil veliko tekem. Ufa je jesenski del ruskega prvenstva končala na skromnem 14. mestu. V prvenstvu je vknjižila le tri zmage. Če bi se prvenstvo končalo že po prvi polovici, bi morala Ufa igrati v dodatnih kvalifikacijah za obstanek med elito.

Luka Krajnc: Frosinone bo v soboto v 17. krogu italijanskega prvenstva ob 15. uri gostoval v Vidmu pri Udineseju. Na lestvici zaseda predzadnje mesto. V tej sezoni je osvojil le osem točk. Mariborčan, ki je imel nedavno težave s poškodbo gležnja, je zadnji dvoboj spremljal na klopi za rezervne igralce.

Miha Mevlja: Zenit bo v Rusiji prezimil kot vodilni prvoligaš. Naslov jesenskega prvaka si je zagotovil že pred tedni, po dveh zaporednih porazih pa je njegova prednost pred najbližjim zasledovalcem Krasnodarjem skopnela na vsega točko.

Nemanja Mitrović: tretjeuvrščeni poljski prvoligaš Jagiellonia Bialystok bo v soboto ob 18. uri gostoval pri moštvu Piast Gliwice, kjer se obeta spopad slovenskih branilcev, saj za gostitelje igra Uroš Korun.

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb je izvrstno prvo polovico sezone, v kateri si je prvič po 49 letih zagotovil evropsko pomlad, v skupini evropske lige je prehitel tako Fenerbahče, Spartak iz Trnave kot Anderlecht, sklenil s prepričljivim jesenskim naslovom. Pred najbližjim tekmecem Osijekom ima 11, pred Bišćanovo Rijeko pa s tekmo več kar ducat točk prednosti.

Aljaž Struna: Palermo, ki vodi v drugi italijanski ligi in se spogleduje z vrnitvijo med najboljše, bo v 17. krogu v nedeljo ob 17.30 gostoval pri Spezii. Nastop Pirančana, ki si je 16. novembra proti Norveški poškodoval levo koleno, je vprašljiv.

Andraž Struna: Anorthosis bo v nedeljo v derbiju 14. kroga ciprskega prvenstva ob 15. uri gostoval pri vodilnem Aelu iz Limasola. Pirančan zaradi bolečin v nogi v zadnjem krogu ni kandidiral za srečanje.

Nejc Skubic: Konyaspor bo v ponedeljek ob 18. uri gostoval pri moštvu Akhisar Belediyespor. To bo obračun 17. kroga turškega prvenstva.

Kevin Kampl, ki je v sredo izgubil v Münchnu (0:1), bo v soboto odigral zadnji dvoboj v tem koledarskem letu. Foto: Reuters

Vezisti:

Jaka Bijol: moskovski CSKA je ta mesec v Madridu zadal Realu najhujši domači poraz vseh časov, odkar nastopa v ligi prvakov (3:0), a kljub temu zasedel v skupini zadnje mesto in izpadel. Korošec je sedel na klopi za rezervne igralce. To je bila njegova zadnja tekma v tej sezoni. CSKA bo prezimil v ruskem prvenstvu na visokem tretjem mestu. Za jesenskim prvakom Zenitom zaostaja štiri točke.

Domen Črnigoj: Lugano je jesenski del švicarskega prvenstva končal na osmem mestu. Primorec si je zaželel novih klubskih ciljev, tako da bi lahko v zimskem prestopnem roku zamenjal okolje.

Josip Iličić: Atalanta, ki zaseda visoko šesto mesto in je v igri za Evropo, bo v soboto v 17. krogu italijanskega prvenstva ob 15. uri gostovala pri Genoi. Kranjčan je v tej sezoni za moštvo iz Bergama zbral deset nastopov in dosegel tri zadetke.

Kevin Kampl: zdaj že nekdanji slovenski reprezentant, ki je razburkal javnost z odločitvijo, da pri 28 letih končuje reprezentančno kariero, bo z Leipzigom po nesrečnem porazu na derbiju v Münchnu v soboto pred domačim občinstvom ob 15.30 gostil Werder. Rdeči biki se želijo od koledarskega leta 2018, to bo zadnji nastop v jesenskem delu, posloviti z zmago nad tekmecem iz Bremna. Z njo bi zadržali uvrstitev med štirimi najboljšimi klubi v bundesligi.

Rene Krhin: Štajerca čaka v soboto zvečer z Nantesom najtežje gostovanje. Ob 21. uri se bo na tekmi francoskega prvenstva mudil pri vodilnem PSG, ki je v 16 nastopih od možnih 48 osvojil kar 44 točk.

Jasmin Kurtić: SPAL iz Ferrare bo v soboto v 17. krogu serie A ob 15. uri gostoval v Neaplju. Nekdanji zvezni igralec Bele krajine in Gorice naj bi na vročem gostovanju zaigral od prve minute.

Žan Majer: Rostov je jesenski del ruskega prvenstva po slabšem nizu, ko je brez zmage ostal na zadnjih petih dvobojih, končal na sedmem mestu. V igri je še za pokalni naslov, kjer se je uvrstil v četrtfinale. Štajerec, ki je pri Rostovu na stranskem tiru, bi lahko v zimskem prestopnem roku zamenjal klub.

Rajko Rotman: Kayserispor bo v nedeljo v 17. krogu turškega prvenstva doma ob 11.30 gostoval pri moštvu Erzurum BB. Mariborčan je zaradi težav s poškodbo mišice v zadnjih tednih izpustil kar nekaj tekem.

Leo Štulac: Parma bo v soboto ob 18. uri v 17. krogu italijanskega prvenstva pričakala Bologno. Koprčan ni napovedan v začetni enajsterici.

Benjamin Verbič: kijevski Dinamo je jesenski del ukrajinskega prvenstva končal na drugem mestu. Za vodilnim Šahtarjem, ki brani naslov, zaostaja sedem točk. Vojničan je s petimi zadetki drugi najboljši klubski strelec, spomladi pa bo nastopil tudi v 1/16 finala evropske lige.

Miha Zajc: Empoli bo v soboto ob 15. uri gostil Sampdorio. Primorec, ki je v tej sezoni v serie A prispeval dva gola in dve asistenci, v zadnjem času ni član začetne enajsterice. Tako naj bi bilo tudi ta konec tedna.

Robert Berić bo v soboto odigral zadnji dvoboj v letu 2018. Foto: Vid Ponikvar

Napadalci:

Robert Berić: St. Etienne bo v soboto skušal izkoristiti prednost domačega igrišča na tekmi francoskega prvenstva proti Dijonu. Dvoboj se bo začel ob 21. uri, zeleni pa na lestvici branijo visoko peto mesto. To bo zadnja tekma v tem koledarskem letu.

Roman Bezjak: tretjeuvrščeni poljski prvoligaš Jagiellonia Bialystok bo v soboto ob 18. uri gostoval pri moštvu Piast Gliwice. Korošec ne bo kandidiral za dvoboj, saj mora zaradi nedavno prejetega rdečega kartona počivati kar na štirih tekmah prvenstva, tako da bo lahko naslednjič v prvenstvu pomagal soigralcem šele 26. februarja 2019.

Tim Matavž: zaradi hude poškodbe to koledarsko leto ne more več pomagati soigralcem Vitesseja, ki jih v nedeljo ob 14.30 čaka gostovanje pri De Graafschapu, ki mu je Ajax v zadnjem nastopu zabil kar osem zadetkov.

Andraž Šporar: Slovan iz Bratislave je suvereno osvojil naslov jesenskega prvaka na Slovaškem, Ljubljančan pa s 15 zadetki vodi na lestvici najboljših strelcev. Pred najbližjima zasledovalcema ima kar pet golov prednosti. Z enim izmed njih, Vakounom Bayom iz Slonokoščene obale, ki brani barve DAC, se bo pomeril v uvodnem krogu spomladanskega dela. To bo 16. februarja 2019. To bo veliki derbi 19. kroga slovaškega prvenstva, saj je DAC 1904 iz Dunajske Strede jesenski podprvak. Slovan ima pred njim velikih osem točk prednosti. Za Šporarja vlada zanimanje na evropski nogometni borzi, a sam ponavlja, da bi najraje ostal do konca sezone v Bratislavi, kjer bo konec februarja 2019 slovesno odprt nov štadion Slovana.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na kateremkoli od seznamov Tomaža Kavčiča in Igorja Benedejčiča v letošnjem letu, razen tistih, ki so reprezentančno kariero končali, če ne štejemo Kevina Kampla, čigar reprezentančno prihodnost bomo še malce pustili viseti v zraku.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Huddersfield Town - Southampton, sobota 16.00 Timi Max Elšnik (Mansfield Town) Anglija, 4. liga Stevenage - Mansfield Town, sobota 16.00 Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Konec jesenskega dela Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Konec jesenskega dela Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Konec jesenskega dela Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Konec jesenskega dela Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga Standard Liege - Oostende, sobota 20.30 Lamin Diallo (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Konec jesenskega dela Dino Martinović (Vereja) Bolgarija, 1. liga Konec jesenskega dela Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga Konec jesenskega dela Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Enosis Paralimni - Omonia Nikozija, nedelja 17.00 Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Pafos - Apollon Limassol, sobota 16.00 Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Konec jesenskega dela Aleš Mertelj (Karvina) Češka, 1. liga Konec jesenskega dela Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Monaco - Guingamp, sobota 21.00 Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Reims - Caen, sobota 21.00 Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Konec tedna v Grčiji ne bo tekem zaradi stavke sodnikov. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Konec tedna v Grčiji ne bo tekem zaradi stavke sodnikov. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Konec sezone Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Konec sezone Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga Chievo - Inter, sobota 18.00 Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo - Inter, sobota 18.00 Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Chievo - Inter, sobota 18.00 Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Genoa - Atalanta, sobota 15.00 Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Venezia - Cosenza, nedelja 15.00 Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Cremonese - Carpi, sobota 15.00 Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Konec jesenskega dela Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Konec tedna brez tekme Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Sandhausen - Greuther Fürth, petek 18.30 Dominic Maroh (Uerdingen) Nemčija, 3. liga Unterhaching - Uerdingen, nedelja 13.00 Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Meppen - Sportfreunde Lotte, sobota 14.00 Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Twente - NEC Nijmegen, petek 20.00 Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Konec sezone Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Zaglebie Lubin - Cracovia Krakov, nedelja 18.00 Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Arka Gydnia - Wisla Plock, sobota 18.00 Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Piast Gliwice - Jagiellonia Bialystok, sobota 18.00 Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Wisla Krakov - Lech Poznan, sobota 20.30 Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Korona Kielce - Miedz Legnica, nedelja 15.30 Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Zaglebie Sosnowiec : Legia Varšava 2:3 V igro je vstopil v 69. minuti. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Konec jesenskega dela Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Konec jesenskega dela Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Konec jesenskega dela Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Konec jesenskega dela Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Konec jesenskega dela Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Konec jesenskega dela Matic Fink (Rizespor) Turčija, 1. liga Trabzonspor - Rizespor, nedelja 14.00 Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Bursaspor - Yeni Malatyaspor, nedelja 14.00 Jure Matjašič (Sacramento Republic) ZDA, liga USC Konec sezone