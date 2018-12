Luka Elsner in njegov čudež na belgijski nacionalni televiziji

"Časa za slavje ni in ga tudi ne bo, a lahko rečem, da je lepo. V Bruslju preprosto uživam," je dan potem, ko je z belgijskim drugoligašem Unionom Saint-Gilloisejem še drugič v treh mesecih šokiral tamkajšnjo javnost, povedal Luka Elsner. Slovenski trener, ki je v Bruslju zelo priljubljeni klub popeljal do polfinala pokalnega tekmovanja, potem ko je najprej razbil veliki Anderlecht, v sredo zvečer pa v tekmi, ki jo je prenašala belgijska nacionalna televizija, premagal še zdaj daleč najboljši belgijski klub Gent.

"Zelo pozno smo šli s stadiona. Časa za proslavo niti ni bilo, kar je morda celo najbolje. Ni namreč pravi trenutek za evforijo. Že v nedeljo nas namreč čaka zelo pomembna prvenstvena tekma. Je pa bilo zelo lepo. Stadion je bil poln, vzdušje je bilo vrhunsko, ob tem smo poskrbeli še za rezultat in prebudili bogato klubsko zgodovino. Bilo je res lepo," je dan po velikem podvigu pred več kot 6.000 domačimi navijači na stadionu Josepha Mariena v Bruslju povedal Luka Elsner.

Union Saint-Gilloise, ki je v osmini finala kar na njegovem stadionu s 3:0 premagal najbolj trofejen belgijski klub Anderlecht in prvič letos opozoril nase, je tokrat izločil Gent, ki je v odlični formi. V belgijski prvi ligi vodi in ima sedem točk več kot njegov najbližji zasledovalec. Iz skupinskega dela lige Europa se je sprehodil in si izboril mesto v izločilnih delih. Trenutno tretjeuvrščeni belgijski drugoligaš ga je premagal po enajstmetrovkah, potem ko se je tekma v rednem delu končala z izidom 2:2.

Pot Uniona Saint-Gilloiseja do polfinala:

5. krog (25. avgust 2018):

Union Saint-Gilloise : City Pirates Antwerpen 3:0 (1:0)

Gerard 6., Vercauteren 55., Tau 80.



1/16 finala (26. september 2018):

Anderlecht : Union Saint-Gilloise 0:3 (0:1)

Niakate 41., 72., 79.; R.K.: Saelemaekers 90./Anderlecht



Osmina finala (6. december 2018):

Union Saint-Gilloise : Knokke 3:2 (1:1)

Ferber 11., Tau 59., 69.; Vandewalle 41., Andries 86.; R.K.: Mehlem 70./Union



Četrtfinale (19. december 2018):

Union Saint-Gilloise* : Genk 2:2 (1:0)

Tau 17., Ferber 71.; Gano 47., 75.*



-po enajstmetrovkah

Ko je prišlo do enajstmetrovk, je vedel

Veliko veselje nogometašev Uniona. Foto: Getty Images "Res je, da smo prej premagali Anderlecht, ki je velikan, a dejstvo je, da je zdaj v krizi, medtem ko je Genk res sijajen. Vedeli smo, da bo bistveno težji nasprotnik. Nanj smo se dobro, res dobro pripravili, kar potrjuje tudi to, da smo natančno analizirali njihovo izvajanje enajstmetrovk, kar nam je bilo na koncu v pomoč. Malce smo imeli tudi sreče, ki jo je za take podvige treba imeti, a smo si veliko zmago zaslužili," je povedal trener Uniona Saint-Gilloiseja, ki ga je med najboljše štiri z odločilno enajstmetrovko Francoz Faiz Selemani popeljal na zelo predrzen način. Z vedno atraktivno panenko.

Podvig Uniona Saint-Gilloiseja in panenka Faiza Selemanija:

"Živčen pri strelih z enajstih metrov nisem bil, ampak prej, ko smo zapravili vodstvo in sem mislil, da nam bo težko uspelo. Ko smo prišli do enajstmetrovk, sem bil prepričan, da nam bo uspelo. Vedel sem, da smo pripravljeni. Bil sem povsem sproščen. Zadnji strel pa … Res predrzno, jaz si česa takega nikakor ne bi upal narediti, ampak hvala bogu, da obstajajo tudi takšni igralci. Zaradi njih je nogomet lepši," je Elsner pohvalil junaka sredinega večera in pogledal tudi proti polfinalu, v katerem njegovo ekipo čaka na prvi pogled najlažji nasprotnik. V zadnjem tednu januarja se bo za finalno vstopnico pomeril z drugoligašem Mechelenom.

Na klop nekdanjega velikana belgijskega nogometa, ki se želi vrniti na pota stare slave, je sedel poleti. Foto: Getty Images

V Bruslju so bolj priljubljeni od Anderlechta

"Ne bi rekel, da je to ravno dober žreb, saj gre za močno ekipo, ki ima prvoligaški proračun in tudi prvoligaške igralce. Ne bo nam enostavno, a ko si enkrat tako blizu, si seveda želiš do konca. Želja obstaja, realno tudi je. Če nam je uspelo to, kar nam je do zdaj, zakaj ne bi zmagovali še naprej," pravi mladi, komaj 36-letni trener.

"Potem, ko smo izločili Anderlecht, smo zbudili zanimanje širše belgijske javnosti. V Bruslju je ta klub tako ali tako zelo priljubljen. Resda je v mestu tudi Anderlecht, a iz Bruslja prihaja le približno 20 odstotkov njegovih navijačev. Veliko je takšnih, ki so bili z našim klubom tudi v času, ko je bil ta povsem na dnu. Čuti se, da se je navijaški utrip v mestu hitro prebudil. To je klub s tradicijo. Ljudje, ki zdaj hodijo na tekme, razlagajo, da so to počeli že njihovi očetje in dedki. Res lepo je, da smo malce spomnili na bogato zgodovino kluba, na katero je marsikdo že pozabil. Čutimo, da je potencial ogromen. Z lahkoto smo napolnili stadion. Veseli me, da smo s tem uspehom naredili velik korak naprej na naši poti in verjamem, da jo bomo nadaljevali," je zadovoljno ugotavljal nekdanji trener Domžal in Olimpije, ki se je vmes za kratek čas ustavil na Cipru, v Pafosu in letos poleti nekoliko presenetljivo pristal na klopi Uniona Saint-Gilloiseja.

Izkušnje z Olimpijo ne obžaluje

V Stožicah je zdržal vsega pol leta. Foto: Grega Valančič/Sportida Milana Mandarića. Na klopi Ljubljančanov je zdržal le 19 tekem, a na to obdobje nima slabih spominov.



"Ne bi rekel, da je to črn madež. Resda se je izšlo drugače, kot sem si želel, a je tudi ta izkušnja pomembna na moji trenerski poti. Bil sem v klubu, v katerem je treba zmagovati. Olimpija ima svojo specifiko, to je velikan. To, kar sem izkusil tam, me je pripeljalo do tega, kjer sem zdaj. Resda so menjave v Olimpiji v zadnjem času pogoste, a na koncu je osvojila dve prvenstveni lovoriki v treh letih, tako da vse le ni slabo. Meni je bilo težko, a sem na obdobje v Stožicah ponosen. To je bila dobra izkušnja," je o svojih nekdanjih delodajalcih lepo govoril predstavnik mlajšega rodu Elsnerjev, ki imajo pomembno vlogo v zgodovini slovenskega nogometa in tudi Olimpije. Njegov oče Marko Elsner, nekdanji zvezdnik jugoslovanskega nogometa, je igral zanjo. Njegov dedek, pokojni Branko Elsner, eden začetnikov slovenskega nogometa, pa je bil v dveh obdobjih njen trener. Elsner je po treh zelo uspešnih letih v Domžalah, kjer je debitiral v vlogi samostojnega trenerja, ob začetku sezone 2016/17 precej pompozno prišel na klop Olimpije, a bil že po pol leta ena od številnih trenerskih žrtev predsednika. Na klopi Ljubljančanov je zdržal le 19 tekem, a na to obdobje nima slabih spominov."Ne bi rekel, da je to črn madež. Resda se je izšlo drugače, kot sem si želel, a je tudi ta izkušnja pomembna na moji trenerski poti. Bil sem v klubu, v katerem je treba zmagovati. Olimpija ima svojo specifiko, to je velikan. To, kar sem izkusil tam, me je pripeljalo do tega, kjer sem zdaj. Resda so menjave v Olimpiji v zadnjem času pogoste, a na koncu je osvojila dve prvenstveni lovoriki v treh letih, tako da vse le ni slabo. Meni je bilo težko, a sem na obdobje v Stožicah ponosen. To je bila dobra izkušnja," je o svojih nekdanjih delodajalcih lepo govoril predstavnik mlajšega rodu Elsnerjev, ki imajo pomembno vlogo v zgodovini slovenskega nogometa in tudi Olimpije. Njegov oče, nekdanji zvezdnik jugoslovanskega nogometa, je igral zanjo. Njegov dedek, pokojni, eden začetnikov slovenskega nogometa, pa je bil v dveh obdobjih njen trener.

Speči velikan, ki se prebuja

V Bruslju ima veliko podporo navijačev. Foto: Getty Images Klub zdaj redkokomu pomeni veliko, a ima res zelo bogato zgodovino. Ustanovljen je bil daljnega leta 1897 in velja za nekdanjega velikana belgijskega nogometa, saj je tretji najbolj trofejen belgijski klub. Le Anderlecht, ki se lahko pohvali s kar 34 prvenstvenimi lovorikami, in Club Brugge, ki jih je zbral 15, jih imata več.

Ta speči nogometni velikan iz Bruslja je namreč zbral kar enajst naslovov državnega prvaka, a vse pred drugo in tudi prvo svetovno vojno (zadnjega leta 1934), ko je bil brez konkurence najboljši belgijski nogometni klub. V prvih 15 sezonah belgijske lige je bil kar 11-krat prvak, veselil pa se je tudi dveh pokalnih lovorik.

Toda pozneje je močno popustil in po sezoni 1972/73, v kateri je izpadel iz prve lige, padel tako nizko, da je nekaj časa igral tudi na amaterski ravni. Zdaj je drugoligaš in z novim vodstvom, na čelu katerega je Anglež Tony Bloom, ki je tudi predsednik člana angleške premier lige Brighton & Hove, upa na vrnitev med elito po skoraj pol stoletja.

Mladi, ki so ob koncu prejšnje sezone zasedli vse položaje v klubu, so prinesli nov veter in predvsem sistematično delo, v katerem nič ni prepuščeno naključju. Tako so ob brskanju in analiziranju, koga bi hoteli, naleteli na Elsnerja in s prstom pokazali nanj.

Predsednik kluba je 48-letni Tony Bloom. Angleški igralec pokra, ki je Brighton & Hove prvič popeljal v angleško premier ligo. Foto: Getty Images

Našli so ga ob brskanju po seznamih

"V klubu imajo specifičen način iskanja kadra. S posebnim skavtiranjem počnejo ravno obratno, kot je to v navadi sicer. Standardno je, da se ponujajo rešitve, ki jih potem analiziraš, pri nas pa je ravno obratno. V klubu s posebnimi statistikami izračunajo, kakšen profil igralca bi si želeli, potem pa jih iščejo po bazi. Tako sem v klub prišel tudi jaz. Brskali so po spiskih trenerjev, ki bi jim ustrezali, in naleteli name. Malo potem, ko so prišli v klub, so me poklicali. Dogovorili smo se res hitro in zdaj lahko z veseljem ugotovim, da sem po epizodah v zadnjih dveh letih, ki mi ne ustrezajo, tukaj dobil tisto, česar si želim," je povedal Elsner, ki je z Unionom Saint-Gilloisejem najprej podpisal triletno pogodbo, a jo je pred kratkim podaljšal še za eno leto.

S predsednikom kluba, sicer profesionalnim igralcem pokra, in ljudmi, ki ga obkrožajo, je zelo zadovoljen. "Res enkratni ljudje, ki so marsikaj dobrega naredili že z Brighton & Hovejem, s katerim so se iz tretje prebili vse do angleške premier lige in zdaj v njej stabilno nastopajo. Mladi, sposobni ljudje, ki veliko dajejo na sistematično delo in tudi človeške vrednote. Vsi so mladi, tudi predsednik je mlad in zelo prijeten gospod. Tudi preostali ljudje v klubu so podobni in takšna je tudi dinamika dela. Entuziazma, delavnosti in dobrih razmer za delo res ne manjka. Imam vse, kar bi si lahko trener želel. Boljšega vodstva si ne bi mogel želeti," je povedal Elsner, ki je z igralskim kadrom zelo zadovoljen, zato bodo v zimskem prestopnem roku potrebne le manjše korekcije.

Na klopi Uniona Saint-Gilloiseja je do zdaj na 23 tekmah zbral 13 zmag, 5 remijev in 5 porazov. Foto: Guliver/Getty Images

Bo okrepitve črpal iz prve slovenske lige?

Mogoče tudi s katerim od slovenskih nogometašev? "Mogoče, z nekaterimi nogometaši iz slovenske prve lige smo se tudi pogovarjali, ampak, kot sem rekel, je naš način nekoliko drugačen. Sam nimam takšnih pristojnosti, da bi rekel, koga naj mi pripeljejo, ampak je vse plod takšnih in drugačnih analiz," je odgovoril.

"Z ekipo sem zelo zadovoljen. Imamo nekaj res zanimivih nogometašev. Youssoufou Niakate, ki je zdaj sicer v manjši krizi, je v prvenstvu pri 12 golih, zabil pa je hat-trick pri odmevni zmagi nad Anderlechtom. Percy Tau je južnoafriški reprezentant in je za to raven nogometa sijajen igralec. Predvsem ofenzivno imamo res zanimivo ekipo," je svoje nogometaše pohvalil Elsner, ki se želi z Unionom Saint-Gilloisejem čim prej vrniti nazaj v prvo belgijsko ligo.

V Belgiji je del dolgoročnega projekta, ki mu zelo ustreza. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na vsakem koraku čuti bogato zgodovino kluba

"Cilji so precej visoki, zastavili smo jih takoj ob mojem prihodu. Želimo se vrniti med elito. Kdaj točno, nismo zastavili, a čim prej. Vemo, da je potreben čas za razvoj, saj smo poleti denimo pripeljali kar 15 novih igralcev, prevetrile so se tudi vse strukture v klubu. Morda zdaj malce prehitevamo, a toliko bolje. Tukaj sem dobil stabilnost, ki si je želim tako v službi kot življenju. Čutim, da sodelujem pri dobrem projektu in lahko napredujem. Klub mi je prirasel k srcu, v mestu se tudi zelo dobro počutim. Na vsakem koraku se čuti zgodovina. Tudi stadion je zanimiv. Nekateri njegovi deli so zaščiteni, zato niso dovoljeni preveliki posegi. Stoji v centru mesta, je prenovljen, a se na njem in okoli njega čuti zgodovina. Že pot do objekta je zelo zanimiva. Vodi skozi park. Lahko rečem, da sem klub in vse, kar ga obkroža, hitro vzljubil. Upam, da bom tukaj čim dlje," je za konec povedal Elsner, ki je po petih odigranih tekmah drugega dela belgijske druge lige na tretjem mestu. Osvojil je osem točk in za prvim mestom zaostaja za tri točke. V nedeljo bo gostoval pri ekipi KSV Roeselare, ki je s točko manj četrta.

Drugoligaški sistem tekmovanja je v Belgiji od hudiča

Foto: Getty Images



Zanimivo je tudi to, da se lahko v Belgiji v Evropo uvrsti tudi drugoligaš! Po koncu drugega dela sezone se bodo marca drugoligaši, razvrščeni med drugim in četrtim mestom, pridružili devetim prvoligašem in se potegovali za eno vstopnico za kvalifikacije za ligo Europa. Nastopali bodo v skupinah po šest. Zmagovalca skupin bosta potem za Evropo obračunala med sabo. Sistem tekmovanja v drugi belgijski ligi je res zanimiv in predvsem zapleten. V tekmovanju sodeluje osem ekip, ki odigrajo dva dela sezone. V vsakem od njih odigrajo 14 tekem, vsi klubi se med seboj pomerijo dvakrat. Zmagovalec, ki je v prvem delu sezone postal Mechelen s šestimi točkami prednosti pred Unionom Saint-Gilloisejem, si je tako že zagotovil mesto v play-offu za preboj med elito. Pomeril se bo s klubom, ki bo zmagal v drugem delu. Če bo tudi v drugem delu najboljši Mechelen, se bo med prvoligaše uvrstil avtomatično.Zanimivo je tudi to, da se lahko v Belgiji v Evropo uvrsti tudi drugoligaš! Po koncu drugega dela sezone se bodo marca drugoligaši, razvrščeni med drugim in četrtim mestom, pridružili devetim prvoligašem in se potegovali za eno vstopnico za kvalifikacije za ligo Europa. Nastopali bodo v skupinah po šest. Zmagovalca skupin bosta potem za Evropo obračunala med sabo.

Škandal, ki bo osrečil Union Saint-Gilloise?