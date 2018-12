Elsner piše zgodovino v Belgiji: nova senzacija, ki odmeva

Luka Elsner kot trener še čaka na prvo lovoriko. Do zdaj je vodil Domžale, Olimpijo, Pafos in Union.

Luka Elsner kot trener še čaka na prvo lovoriko. Do zdaj je vodil Domžale, Olimpijo, Pafos in Union. Foto: Vid Ponikvar

Sreda je poskrbela za veliko pokalno senzacijo v Belgiji. Union St. Gilloise je pod vodstvom 36-letnega slovenskega trenerja Luke Elsnerja poskrbel za novo pokalno senzacijo. V sezoni, v kateri je že zaslovel z odmevno zmago nad Anderlechtom, se je v pokalu prebil med štiri najboljše in dosegel največji klubski uspeh v zadnjih 50 letih.

Panenka za konec

Mladi slovenski trener je od belgijske pokalne lovorike oddaljen le še dva koraka. Foto: Guliver/Getty Images KRC Genk, ki je v tej sezoni v imenitni formi, je doživel boleč izpad. Čeprav je vodilni belgijski prvoligaš in ima trenutno v prvenstvu pred Club Brugge, ki je skupinski del lige prvakov končal na tretjem mestu in v zadnjem nastopu namučil Atletico Jana Oblaka (0:0), kar sedem točk prednosti, je na pokalnem gostovanju pri drugoligašu ostal praznih rok.

Union je na domačem štadionu Joseph Marien v Bruslju, kjer je dvoboj spremljalo šest tisoč bučnih navijačev, dvakrat vodil. Gostje so dvakrat izenačili, tako da se je srečanje prevesilo v podaljšek. Ker ni bilo zmagovalca tudi po 120 minutah (2:2), se je začela loterija kazenskih strelov. Gostitelji so bili bolj zbrani. Zapravili so le en strel, Genk pa dva. Odločilen zadetek za zmago je z vedno atraktivno panenko dosegel Francoz Faiz Selemani. Union je na koncu zmagal s 6:5.

Lastnik je igralec pokra Union je dosegel največji pokalni uspeh v zadnjih 50 letih. Zlato obdobje kluba sega v prvo polovico prejšnjega stoletja, ko je bil z 11 naslovi najuspešnejši belgijski klub. Zdaj se želi vrniti v prvo ligo. Pod vodstvom Elsnerja je na dobri poti, saj se nahaja pri vrhu drugoligaške razpredelnice, od pokalne lovorike pa je oddaljen le še dva koraka! Tony Bloom želi Union vrniti v najmočnejši belgijski razred. Foto: Reuters Lastnik Uniona Tony Bloom, priznani angleški profesionalni igralec pokra, ki predseduje tudi angleškemu premierligašu Brighton & Hove Albion, ima visoke cilje. Sodeč po prvem delu sezone, je na dobri poti, da priljubljeni bruseljski klub vrne v prvoligaško tekmovanje.

Genk se bo moral še načakati

Elsnerjevi izbranci so imeli stavno kvoto za zmago kar 8,00. Foto: Guliver/Getty Images Poraženi Genk je trikratni belgijski prvak. Genk krasi odlično delo z mladimi nogometaši. V njegovi akademiji so zrasli tudi tako znani igralci kot so Thibaut Courtois (vratar Real Madrida), Kevin de Bruyne (zvezni igralec Manchester Cityja) in Divock Origi (napadalec Liverpoola). Nazadnje je bil najboljši v Belgiji v sezoni 2010/11. Zadnjo lovoriko je proslavljal leta 2013, ko je osvojil belgijski pokal.

V kratki zgodovini kluba, saj je bil ustanovljen leta 1988, je bil v pokalu najboljši štirikrat. V tej sezoni zagotovo ne bo osvojil pokala, saj ga je v četrtfinalu ustavil Union St. Gilloise. Genk ni upravičil vloge favorita, ki so mu jo pripisovale tudi stavnice. Union je veljal za tolikšnega avtsajderja, da je kvota na njegovo zmago znašala kar osem.

V polfinale belgijskega pokala so se poleg Uniona uvrstili še Gent, Oostende in Mechelen.