Slaviša Stojanović favorit za selektorja Latvije, se bo pomeril proti Matjažu Keku?

Slovenski nogometni trener Slaviša Stojanović je z Levskim v zadnjih krogih jesenskega dela bolgarskega prvenstva izgubil stik z vrhom. Po sobotnem porazu pri Beroeju (1:2) je zaostanek za vodilnim Ludogorcem zrasel na deset točk, Ljubljančanu pa se je močno zatresel stolček. Vodstvo kluba na čelu z bogatim predsednikom Spasom Rusevom je podalo zaupnico nekdanjemu slovenskemu selektorju, ki pa bi lahko pozimi vseeno zamenjal okolje.

Stojanović in Kek osvajala naslova v Sloveniji in tujini

Slovensko reprezentanco bo v kvalifikacijah za EP 2020 vodil Matjaž Kek. Foto: Žiga Zupan/Sportida Latvijci, ki zelo spoštujejo Stojanovićevo trenersko znanje, saj je spomladi mladi klub FC Riga popeljal do največjega uspeha v zgodovini – nastopa v Evropi, so presenetili z novico, da na seznamu kandidatov za novega selektorja izbrane vrste zelo visoko kotira prav Slovenec. Finec Mixu Paatelainen je zapustil selektorski stolček Latvije po velikem neuspehu v ligi narodov, po katerem je Latvija pred žrebom kvalifikacij za EP 2020 padla v najnižji kakovostni boben. V druščino največjih evropskih palčkov in avtsajderjev.

Ples kroglic je poskrbel, da se bo Latvija v boju za euro 2020 dvakrat pomerila tudi s Slovenijo, ki jo po novem vodi Matjaž Kek. Prav lahko se zgodi, da bi se spoprijela slovenska stratega, ki se lahko pohvalita s tem, da sta postala državna prvaka tako z domačim kot tudi tujim klubom. Stojanović je bil najboljši z Domžalami in beograjsko Crveno zvezdo, Kek pa z Mariborom in hrvaško Rijeko. Če bo Stojanović sprejel ponudbo, v igri je tudi Ukrajinec Viktor Skripnik, aktualni trener Rige, se bo prvič po petih letih spoprijel z vlogo selektorja.

Slaviša Stojanović je bil dvakrat državni prvak z Domžalami, do prvega mesta pa je popeljal tudi Crveno zvezdo.

Njegov velik zaveznik bi lahko bil predsednik latvijske nogometne zveze Kaspars Gorkšs, nekdanji dolgoletni reprezentant Latvije, za katero je zbral 89 nastopov, lani pa ga je pri Rigi vodil prav Stojanović, s katerim je stkal veliko prijateljstvo. Gorkšs ima bogate izkušnje, veliko let je prebil tudi na Otoku, kjer je igral za Blackpool, Queen's Park Rangers, Reading, Wolverhampton in Colchester.

Pred 49-letnim Slovencem je tako pomembna odločitev. Ali nadaljevati kariero v Sofiji, kjer je v zadnjih šestih prvenstvenih nastopih kar trikrat izgubil in za Ludogorcem zaostal deset točk, ali pa se preseliti na Baltik in se preizkusiti v vlogi selektorja Latvije. V tem primeru bi se s Slovenijo pomeril 10. junija (v Latviji) in 16. novembra (v Sloveniji).

Srečko Katanec je poleg Slovenije vodil še reprezentanci Makedonije in ZAE, kjer mu je pomagal Slaviša Stojanović, zdaj pa je prvi strateg Iraka. Foto: Reuters