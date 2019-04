Skupina navijačev Benfice odpotovala v napačen Frankfurt

Dolgo 37-urno nogometno romanje iz Lizbone v osrčje Nemčije je na družabnih omrežjih pridno beležil eden od navijačev v skupini, zgodba pa se je po tem, ko se je izkazalo, da so se pripeljali v napačno mesto, 600 kilometrov od pravega cilja, razširila .

Epsko navijaško popotovanje:

So some Benfica fans are traveling to the wrong City of Frankfurt. They went to Frankfurt (Oder) in Eastern Germany instead of Frankfurt (Main). Oh boy. #SGEBenfica pic.twitter.com/NotG37jft3 — Alex Truica (@AlexTruica) April 18, 2019

Prispeli!

Look how proud he is of arriving in the city. If only he knew... pic.twitter.com/P4nDc5MvjB — Alex Truica (@AlexTruica) April 18, 2019

Ups.

"estamos fucked!!!" Okay I think he’s realizing it now ... pic.twitter.com/4WiNiL7u12 — Alex Truica (@AlexTruica) April 18, 2019

