Za zdaj je znano le eno. Španija ima že polfinalista!

Chelsea, ki v domačem prvenstvu trepeta za uvrstitev v ligo prvakov, je v igri za evropsko lovoriko. Če bi osvojil ligo Europa, bi si priigral neposredno udeležbo v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2019/20. Trener modrih Maurizio Sarri, ki se mu že nekaj časa trese stolček, bi pozdravil tak scenarij.

"Slavia je zelo nevarna na gostovanjih," pred povratnim srečanjem s praško Slavio opozarja izkušeni italijanski strateg. Slavia je v osmini finala prekrižala načrte favorizirani Sevilli, v Londonu pa bo morala za napredovanje nujno zatresti mrežo londonskega velikana.

Eintrachtu zadošča že 2:0

Luka Jović je v tej sezoni v bundesligi dosegel že 17 zadetkov. Foto: Reuters Zmagovalec angleško-češkega obračuna se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz dvoboja med Eintrachtom in Benfico. Lizbonski orli so v Frankfurt pripotovali z zajetno prednostjo (4:2). S tremi zadetki je izstopal Joao Felix, mladi biser portugalskega nogometa, in postavil rekord tekmovanja. Nihče pred njim ni tako mlad - šteje komaj 19 let - na eni tekmi evropske lige dosegel treh zadetkov. Nemci veliko pričakujejo od vročega srbskega strelca Luke Jovića, ki naj bi po poročanju španskih medijev že napovedal selitev k madridskemu Realu.

Zahtevno delo čaka Napoli. Na San Paolu bo gostoval Arsenal, ki ima visoke cilje, saj želi osvojiti evropsko lovoriko. V Londonu je zmagal z 2:0, tako da drugouvrščeni italijanski klub v serie A zvečer potrebuje prepričljivo zmago, če želi nadaljevati evropsko sezono, ki jo je začel v ligi prvakov.

Zmagovalec atraktivnega srečanja v Italiji se bo v polfinalu udaril s španskim prvoligašem. Če sklepamo po razpletu prve tekme, je napredovanju veliko bližje Valencia. Netopirji so na gostovanju pri Villarrealu zmagali s 3:1.

Polfinalna para: Arsenal/Napoli – Villarreal/Valencia

Benfica/Eintracht Frankfurt – Slavia Praga/Chelsea

Liga Europa, četrtfinale (povratne tekme):

Rezultati prvih četrtfinalnih tekem: Chelsea je v gosteh premagal Slavio z 1:0, Benfica je bila doma boljša od Eintrachta s 4:2, Arsenal je ugnal Napoli z 2:0, Valencia pa je v gosteh ugnala Villarreal s 3:1.