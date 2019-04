Arsenal povozil Napoli, španski derbi Valencii

Na prvih tekmah četrtfinala lige Europa so do prednosti prišli Arsenal, Benfica, Valencia in Chelsea. Topničarji so obračunu večera z 2:0 premagali Napoli, Lizbončani so s 4:2 premagali Eintracht, netopirji so v španskem obračunu s 3:1 premagali rumeno podmornico, Chelsea pa je po zadetku Marcosa Alonsa slavil v Pragi.