Škotska po sramotnem porazu v Kazahstanu ostala brez selektorja

Škotska nogometna zveza je sporočila, da Alex McLeish ni več selektor škotske izbrane vrste. Do prekinitve pogodbe je prišlo mesec po ponižujočem porazu Škotske z 0:3 proti Kazahstanu.

"Škotska nogometna zveza lahko potrdi, da Alex McLeish nemudoma zapušča mesto škotskega selektorja," so v izjavi za javnost sporočili z zveze.

Alex McLeish je na selektorski stolček drugič sedel pred 14 meseci, februarja 2018, v tem času pa je njegova ekipa na 12 odigranih tekem zabeležila sedem porazov. Prejšnji mesec so varovanci 60-letnega Škota na začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 visoko z 0:3 izgubili s Kazahstanom. Naslednjo tekmo so proti San Marinu dobili z 2:0, a to ni bilo dovolj, da bi McLeish obdržal službo.

Škotska v kvalifikacijski skupini I, kjer je šest ekip, zaseda peto mesto. Po dveh odigranih tekmah vodi Belgija, Škoti pa bodo prihodnjo tekmo igrali doma s Ciprčani.

Nekdanji branilec je bil na selektorskem mestu uspešnejši leta 2008, ko so Škoti za las ostali brez nastopa na EP.

Na gostovanju v Kazahstanu je Škotska doživela nepričakovan poraz (0:3). Foto: Reuters

"Odločitev za prekinitev sodelovanja ni bila lahka. Če pogledamo splošno sliko, predstave in rezultati preteklega leta, še posebno poraz v Kazahstanu, niso pokazali pričakovanega napredka v ekipi, za katero verjamemo, da je sposobna več," je dejal predsednik Škotske nogometne zveze Ian Maxwell.

Euro 2020 bo gostilo 12 evropskih mest, med njimi tudi škotska prestolnica Glasgow. Škotska pa se ima možnost prebiti na prvenstvo tudi skozi zaključni turnir lige narodov, saj je lani v svoji skupini zasedla prvo mesto.