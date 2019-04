Znani polfinalisti lige Europa: Benfica zapravila prednost v Frankfurtu

V polfinalu lige Europa se bosta pomerila Arsenal in Valencia ter Eintracht in Chelsea. Obe londonski moštvi sta s svojima četrtfinalnima tekmecema opravili zanesljivo, tudi Valencia je Napoli izločila brez večjih zapletov, zato pa je junaški dosežek uspel Frankfurtčanom, ki so doma izničili prednost Benfice s prve tekme v Lizboni.

Najbolj napet obračun se je odvil v Frankfurtu ob Majni, kjer je domači Eintracht izničil prednost Benfice (4:2) s tekme v Lizboni. Nemci so morali zabiti dva gola in nobenega prejeti in prav to jim je uspelo. Nemške navijače sta razveselila zadetka Srba Filipa Kostića (37. minuta) in Nemca Sebastiana Rodeja (67.). V polfinalu se bodo pomerili s Chelseajem.

Chelsea, ki v domačem prvenstvu trepeta za uvrstitev v ligo prvakov, ostaja v igri za evropsko lovoriko. Če bi osvojil ligo Europa, bi si priigral neposredno udeležbo v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2019/20. Trener modrihki se mu že nekaj časa trese stolček,se lahko zdaj pohvali s polfinalom lige Europa, ki ga je dosegel po tem, ko je na obeh tekmah premagal praško Slavijo. Na Češkem z 1:0, v Londonu pa s 4:3.

Na San Paolu v Napoliju je z 1:0 zmagal Arsenal, ki tako ostaja v boju za evropsko lovoriko. Londončani se bodo v polfinalu pomerili s španskim prvoligašem Valencio, ki je tudi na povratnem srečanju zanesljivo, z 2:0 premagala Villarreal.

Polfinalna para: Arsenal – Valencia

Eintracht Frankfurt – Chelsea

Liga Europa, četrtfinale (povratne tekme):

Rezultati prvih četrtfinalnih tekem: Chelsea je v gosteh premagal Slavio z 1:0, Benfica je bila doma boljša od Eintrachta s 4:2, Arsenal je ugnal Napoli z 2:0, Valencia pa je v gosteh ugnala Villarreal s 3:1.

