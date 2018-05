Lani je vse osvojil Kek, letos pa Stojanović

Čast slovenskih nogometašev, ki so v sezoni 2017/18 na delu v tujini osvojili državni naslov, je v tej sezoni rešil Petar Stojanović. Ljubljančan, član zagrebškega Dinama, je v sredo dopolnil uspeh in osvojil še hrvaški pokal. V finalu je z 1:0 premagal splitski Hajduk. Na seznamu prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi je tako vedno manj neznank.

Na evropskem elitnem seznamu je v kategoriji državnih prvakov le še nekaj neznank. Ena izmed njih je tudi Slovenija, ki bo novega (starega) prvaka izvedela v nedeljo, v boju za zvezdico pa je Olimpija pred zadnjim krogom v boljšem položaju pred Mariborom.

V petih najmočnejših ligah so najboljši Barcelona, Bayern München, Manchester City, PSG in Juventus. Katalonci, Parižani in Torinčani so osvojili tudi pokal, PSG in Manchester City pa še ligaški pokal, ki se igra zgolj v Franciji in Angliji, v Nemčiji, Španiji in Italiji pa ne.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija Skenderbeu Korce finale Laci - Skenderbeu Korce, 27. maj Anglija Manchester City Chelsea Armenija Alaškert Gandzasar Avstrija Red Bull Salzburg Sturm Gradec Azerbajdžan Qarabag finale Qabala - Kesla, 28. maj Belgija Club Brugge Standard Liege Belorusija ? Dinamo Brest Bolgarija Ludogorec Razgrad Slavia Sofija Bosna in Hercegovina Zrinjski Mostar Željezničar Sarajevo Ciper APOEL Nikozija AEK Larnaka Češka Viktoria Plzen Slavia Praga Črna gora Sutjeska Nikšić finale Igalo - Mladost, 30. maj Danska Midtylland Bröndby Francija PSG PSG Grčija AEK Atene PAOK Solun Hrvaška Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb Italija Juventus Juventus Izrael Hapoel Be'er Sheva Hapoel Haifa Madžarska Videoton finale Ujpest - Akademija Puškaš, 23. maj Makedonija Shkëndija 79 finale Shkëndija 79 - Pelister Bitola, 23. maj Moldavija ? finale Milsami - Zimbru, 23. maj Nemčija Bayern München Eintracht Frankfurt Nizozemska PSV Eindhoven Feyenoord Rotterdam Poljska Legia Varšava Legia Varšava Portugalska Porto Desportivo Aves Romunija CFR Cluj finale Hermannstadt - CS U Craiova, 27. maj Rusija Lokomotiv Moskva Tosno Severna Irska Crusaders Coleraine Slovaška Spartak Trnava Slovan Bratislava Slovenija ? finale Olimpija - Aluminij, 30. maj Srbija Crvena zvezda Beograd Partizan Beograd Škotska Celtic Glasgow Celtic Glasgow Španija Barcelona Barcelona Švica Young Boys Bern finale Zürich - Young Boys Bern, 27. maj Turčija Galatasaray Akhisarspor Ukrajina Šahtar Doneck Šahtar Doneck

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

Do dvojne lovorike po zaslugi nekdanjega Kekovega aduta

Petar Stojanović je na Hrvaškem osvojil dvojno krono. Foto: Twitter Kako pa je šlo v tej sezoni slovenskim legionarjem? Edini, ki je lahko nasmejan do ušes, je Petar Stojanović. Občasni slovenski reprezentant, ki je z Mariborom nastopil tudi v ligi prvakov, je z Dinamom osvojil dvojno hrvaško krono. Po prvenstvu, kjer je branilca naslova Rijeko po neprepričljivem spomladanskem delu prehitel za tri točke, je osvojil še pokal.

V Vinkovcih je spravil v slabo voljo večnega tekmeca iz Splita (1:0). Stojanović je proti Hajduku odigral vso tekmo, sodnik pa mu je v prvem polčasu pokazal rumeni karton. Dvoboj je odločil Švicar s hrvaškimi koreninami Mario Gavranović, ki se nahaja tudi na razširjenem seznamu švicarskega selektorja za SP 2018 v Rusiji.

Gavranović je v prejšnji sezoni dvojno krono osvojil pod , Matjažem Kekom, njegova soigralca pa sta bila Roman Bezjak in Matic Črnic. V zimskem prestopnem roku je zapustil Reko in se odpravil v Zagreb, kjer je nadaljeval niz osvajanja dvojnih kron.

Stojanović je edini slovenski legionar, ki je v tej sezoni osvojil dvojno krono. Je tudi edini Slovenec na delu v tujini, ki se lahko pohvali z naslovom državnega prvaka.