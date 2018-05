Nemški pokal, finale Eintracht preprečil dvojno krono Bayerna Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,02 termometer Avtor: Sportal

Na olimpijskem štadionu v Berlinu sta se v finalu nemškega pokala udarila Bayern in Eintracht. Gostje so slavili s 3:1 in državnim prvakom z Bavarske preprečili dvojno krono. Za Eintracht iz Frankfurta je to peti pokalni naslov.