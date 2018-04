Zle slutnje so se uresničile, zvezdnik Bayerna že končal sezono

Nemški pokal, polfinale

Danes se bosta v uvodnem dejanju polfinala nemškega pokalnega tekmovanja v Leverkusnu pomerila Bayer in Bayern München, ki si je v prvenstvu že zagotovil naslov prvaka, zdaj pa namerava sezono 2017/18 začiniti še s pokalno in evropsko krono. Do konca sezone so ostali brez Čilenca Artura Vidala. V drugem polfinalu se bosta udarila Schalke in Eintracht Frankfurt, ki ga vodi bodoči trener Bayerna, nekdanji hrvaški selektor Niko Kovač.