Kek bi mu prepustil stolček, Oblaku se nasmiha lovorika

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Matjaž Kek pred lokalnim derbijem v Pulju

Matjaž Kek je trener Rijeke že več kot pet let zapored. S tem je poskrbel za rekord kluba in hrvaškega prvenstva. Foto: Grega Valančič/Sportida Nekdanji slovenski selektor se bo danes z Rijeko odpravil v Pulj, kjer ga čaka lokalni spopad z Istro 1961. Mariborčan ima na štadion Aldo Drosina prijetne spomine. Ko je konec februarja 2013 sklenil sodelovanje z reškim klubom, si je najprej ogledal dvoboj v Pulju. Takrat je sedel na tribunah, moštvo pa je vodil športni direktor Srećko Juričić. "Morda bi bilo najbolje, če bi Juričić sedel na klop tudi zdaj," se je Mariborčan pošalil pred tekmo 30. kroga hrvaškega prvenstva, ki bi mu lahko zadala nove muke.



Najbolj priljubljeni Slovenec na Hrvaškem še vedno ne more preboleti sramotnega sobotnega poraza in nemoči pri Rudešu (2:4), s katerim je Rijeka za vodilnim Dinamom zaostala za 12 točk in se bolj ali manj že poslovila od naslova prvaka. Zaradi rdečih kartonov bo pogrešal kapetana Filipa Bradarića in obrambnega stebra Daria Župarića, na seznamu poškodovanih so prvi vratar Andrej Prskalo, Marin Leovac in Domagoj Pavičić.



Potožil je še, da pogreša izkušenega igralca, ki bi v trenutkih, ko klubu ne gre vse po načrtih, dvignil glas na soigralce in jih dvignil. "Potreboval bi takšno barabo," je pojasnil Kek. Danes ga čaka obračun s klubom, ki se krčevito bori za obstanek in je na predzadnjem mestu.

Atletico Madrid želi v španskem prvenstvu ohraniti prednost pred Realom, ki zaostaja štiri točke. Foto: Guliver/Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: Atletico Madrid bo v četrtek gostoval v San Sebastianu, kjer bo skušal upravičiti vlogo favorita na dvoboju z Real Sociedadom. V Baskijo se bo odpravil tudi slovenski vratar, ki je v tej sezoni na 32 tekmah prejel le 15 zadetkov, tako da se mu nasmiha že tretja zaporedna lovorika zamora. Po koncu sezone bo romala v roke vratarju španskega prvoligaškega kluba, ki bo prejel najmanj zadetkov. Edini Oblakov resen tekmec za lovoriko je prvi čuvaj mreže Barcelone Marc-Andre ter Stegen, ki je moral v tej sezoni na tekmah la lige po žogo v svojo mrežo 17-krat.

Oblak je v tej sezoni mrežo nedotaknjeno ohranil kar na 20 tekmah, kar ni uspelo nobenemu drugemu vratarju v petih najmočnejših ligah v Evropi. Španski statistiki so spomnili na podatek, da je Oblak na 154 tekmah, toliko jih je med vratnicama Atletica prebil njegov predhodnik Thibaut Courtois, prejel le 92 zadetkov. Belgijski zvezdnik jih je 33 več. Škofjeločan jo je kar na 89 tekmah odnesel brez prejetega gola, Courtois, ki se je leta 2014 iz Madrida vrnil v London k Chelseaju, pa jih je zbral 76.

Oblak je v karieri za Atletico odigral 111 tekem v španskem prvenstvu, kjer je prejel le 60 zadetkov, 34-krat je nastopil v ligi prvakov (23 golov), šestkrat je branil v španskem pokalu (8), trikrat pa v ligi Europa (1). Atletico za vodilno Barcelono zaostaja 11 točk, a je do konca prvenstva še šest krogov. Rdeče-beli so tako še vedno teoretično v igri za naslov, pred tretjeuvrščenim Realom iz Madrida pa imajo štiri točke prednosti.

Vid Belec: Sampdoria se bo v sredo ob 20.45 pomerila z Bologno. Štajerec še vedno čaka na debi med vratnicama kluba iz Genove, kateremu se je pridružil v zimskem prestopnem roku.

Jan Koprivec: s Pafosom se še poteguje za lovoriko na Cipru. V sredo se bo na prvi polfinalni pokalni tekmi pomeril z Apollonom, ki se mu po odmevnih nastopih v Evropi nasmiha še naslov prvaka. Tekma se bo v Limasolu začela ob 17. uri, prihodnji teden sledi povratni dvoboj.

Luka Krajnc se s Frosinonejem poteguje za napredovanje v serie A. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Branilci:

Kenan Bajrić: tretjeuvrščeni Slovan iz Bratislave v prvi slovaški ligi za vodilnim Spartakom iz Trnave zaostaja 13 točk, tako da izgublja boj za naslov prvaka. Lovoriko bi si lahko zagotovil v slovaškem pokalu, kjer se v polfinalu meri prav s Spartakom. Prva polfinalna tekma v Bratislavi se je končala z remijem (1:1), v sredo ob 17. uri pa se bosta slovaška prvoligaša pomerila še v Trnavi.

Jure Balkovec: Bari, ki je v italijanski drugi ligi na petem mestu, bo danes ob 20.30 na štadionu San Nicola na dvoboju 36. kroga serie B gostil Novaro.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije med tednom ne bo dejaven. V nedeljo bo s šestouvrščeno Ufo gostoval pri vodilnem klubu ruskega prvenstva Lokomotivu. Dvoboj se bo začel ob 18. uri.

Luka Krajnc: Frosinone bo visoko četrto mesto v serie B danes branil na gostovanju pri Avellinu, kjer bo odigral tekmo 36. kroga druge italijanske lige.

Miha Mevlja: Zenit bo v sredo ob 18.30 odigral zaostalo tekmo ruskega prvenstva. Na svojem štadionu se bo pomeril z moskovskim Dinamom. Če bo zmagal, se bo na lestvici povzpel na tretje mesto. Dvoboj se bo začel ob 18.30.

Nemanja Mitrović: z Jagiellonio, ki je bila dolgo časa vodilna, zdaj pa je padla na tretje mesto, a za vodilnim Lechom zaostaja le točko, med tednom ne bo dejaven. Pripravlja se na sobotno tekmo poljskega prvenstva. Jagiellonia bo v skupini za prvaka gostovala pri Koroni v Kielcah, kjer igra Goran Cvijanović.

Aljaž Struna: Palermo bo danes zvečer v 36. krogu druge italijanske lige gostoval pri Cittadelli. Rožnati so na tretjem mestu serie A, za vodilnim Empolijem zaostajajo 11 točk.

Nejc Skubic: Konyaspor, ki je v prejšnji sezoni blestel in osvojil turški pokal, se je v tej znašel v hudih težavah. Po 27 nastopih je na 16. mestu, ki vodi v drugo ligo. Med tednom ne bo dejaven, ampak se bo pripravljal na nedeljsko srečanje s Kasimpaso. Začelo se bo ob 15. uri.

Benjamin Verbič bi se lahko v sredo uvrstil v finale ukrajinskega pokalnega tekmovanja. Foto: Vid Ponikvar

Vezisti:

Valter Birsa: Chievo bo v sredo v 33. krogu italijanskega prvenstva pomembne točke v boju za obstanek lovil pri Spalu, neposrednem sosedu na lestvici. Verončani so s 30 točkami na 16., Spal pa z dvema manj na 17. mestu. Primorec naj bi se po poročanju italijanskih medijev znašel na klopi.

Domen Črnigoj: Lugano bo v sredo ob 20. uri v derbiju začelja 30. kroga švicarskega prvenstva gostoval pri Sionu. Pri dnu razpredelnice vlada v Švici velika gneča, saj šestouvrščenega Grasshoperja in zadnjeuvrščeno Lausanne ločuje le točka. Lugano ima 32 točk in je na osmem mestu.

Josip Iličić: odkar se je vrnil z zadnje reprezentančne akcije, ne igra, saj se je na tekmi proti Belorusiji poškodoval. Najverjetneje bo tako tudi v sredo, ko bo klub iz Bergama gostoval pri že skoraj odpisanem Beneventu, ki je na zadnjem mestu in je v tej sezoni zbral le 14 točk. Atalanta je z 49 na osmem mestu.

Kevin Kampl: RB Leipzig vse bolj izgublja stik z mesti, ki ob koncu sezone prinašajo ligo prvakov. Trenutno je na petem mestu, za četrtim mestom pa zaostaja štiri točke. Do konca sezone so še štiri tekme. Rdeče bike, ki so prejšnji teden izpadli iz Evrope, v soboto čaka zelo pomembna tekma. Doma bodo ob 15.30 gostili Hoffenheim.

Rene Krhin: Nantes bo med tednom počival in se pripravljal na petkovo tekmo 34. kroga francoskega prvenstva, ko bo doma ob 19.30 pričakal Rennes. Nastop Štajerca je zaradi poškodbe, ki jo je staknil na zadnji tekmi in zaradi nje odigral le 16 minut, pod vprašajem.

Jasmin Kurtić: Spal bo v sredo ob 20.45 v Ferrari gostil Chievo. Obeta se obračun, v katerem bodo sodelovali trije slovenski legionarji. Nastop Kurtića, velike zimske okrepitve Spala, je zaradi poškodbe pod vprašajem.

Rajko Rotman: Götzepe bo med tednom počival. Pripravljal se bo na petkovo tekmo 30. kroga turškega prvenstva, ko bo na domači zelenici skušal premagati Akhisarspor.

Leo Štulac: Venezia se bo danes v drugi italijanski ligi v 36. krogu ob 20.30 pomerila s klubom Virtus Entella. Venezia zaseda sedmo mesto, ki po koncu rednega dela sezone (42 krogih) še vodi v dodatne kvalifikacije za napredovanje v serie A.

Benjamin Verbič: po sladki nedeljski zmagi nad Šahtarjem se bo Dinamo Kijev predstavil v ukrajinskem pokalu, kjer se bo v sredo ob 18. uri v polfinalu pomeril s tretjeligaškim klubom Dnipro-1. Kijevčani ostajajo v boju za dvojno krono, saj v prvenstvu za Šahtarjem zaostajajo tri točke.

Miha Zajc: Empoli bo danes v drugi italijanski ob 20.30 gostoval pri Ceseni in skušal zadržati visoko prednost pred zasledovalci, ki mu zagotavlja ekspresno vrnitev med najboljše v Italiji. Pred drugouvršeno Parmo, ki je odigrala tekmo več, ima kar deset točk prednosti. Primorski vezist je v tej sezoni dosegel že osem zadetkov, prispeval pa tudi devet podaj, tako da je eden izmed najbolj vročih nogometašev v serie B. Na Apeninskem polotoku se pojavljajo govorice, da sta na 23-letnega Slovenca vrgla oko prvoligaša Udinese in Fiorentina, oba pa naj bi morala po poročanju italijanskih medijev za nekdanjega člana Olimpije odšteti pet milijonov evrov, če ga bosta želela spraviti v svoje vrste.

Andraž Šporar se bo v sredo s Slovanom potegoval za vstop v finale slovaškega pokalnega tekmovanja. Foto: Twitter

Napadalci:

Robert Berić: med tednom bo počival in se pripravljal na nedeljsko tekmo 34. kroga francoskega prvenstva, ko bo na štadionu Geoffroy-Guichard gostoval Troyes. Krčan je letos v dresu zelenih dosegel pet zadetkov. Nazadnje se je na seznamu strelcev znašel 3. marca.

Roman Bezjak: z Jagiellonio, ki je bila dolgo časa vodilna, zdaj pa je padla na tretje mesto, a za vodilnim Lechom zaostaja le točko, med tednom ne bo dejaven. Pripravlja se na sobotno tekmo poljskega prvenstva. Jagiellonia bo v skupini za prvaka gostovala pri Koroni v Kielcah, kjer igra Goran Cvijanović.

Tim Matavž: Vitesse bo v sredo na tekmi 32. kroga nizozemskega prvenstva ob 18.30 gostoval pri tretjeuvrščenem AZ Alkmaarju. Primorec je v tej sezoni v prvenstvu dosegel deset zadetkov in spada med 20 najboljših strelcev tekmovanja. Vitesse je trenutno na šestem mestu, tako da se obeta nadaljevanje sezone v skupini za nastop v evropski ligi.

Andraž Šporar: tretjeuvrščeni Slovan iz Bratislave v prvi slovaški ligi za vodilnim Spartakom iz Trnave zaostaja 13 točk, tako da izgublja boj za naslov prvaka. Lovoriko bi si lahko zagotovil v slovaškem pokalu, kjer se v polfinalu meri prav s Spartakom. Prva polfinalna tekma v Bratislavi se je končala z remijem (1:1), v sredo ob 17. uri pa se bosta slovaška prvoligaša pomerila še v Trnavi. Šporar se je po prihodu v Bratislavo v slovaškem pokalu že vpisal med strelce.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljski tekmi proti Avstriji v Celovcu in Belorusiji v Ljubljani marca letos.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: