S tem, kar uspeva Janu Oblaku, se ne more pohvaliti nihče v Evropi

Matjaž Kek izgubil pri zadnjeuvrščenem

Matjaž Kek se je verjetno poslovil od prvenstvene lovorike. Foto: Žiga Zupan/Sportida Matjaž Kek je z Rijeko v petek povsem nepričakovano izgubil pri do tega kroga zadnjeuvrščenem na lestvici hrvaške prve lige, novincu Rudešu. V Zagrebu so Rečani klonili v razburljivi tekmi, v kateri so gledalci videli kar šest golov, dva rdeča kartona (po enega na vsaki strani) in enajstmetrovko.



Rudeš je že po štirih minutah vodil z 2:0. Do konca polčasa so Rečani znižali zaostanek na 1:2, a nato že na začetku drugega dela igre prejeli nov gol. V 61. minuti so spet znižali izid, a je bilo že pet minut pozneje njihovih upov konec, ko so ostali brez izključenega Daria Župarića, ta je zagrešil prekršek za enajstmetrovko. Domači, ki so si izključitev prislužili nekaj minut pred koncem tekme, so izkoristili najstrožjo kazen in tekma je bila odločena.



Rijeka, ki je že zapravila priložnost, da ubrani pokalno lovoriko, je tako verjetno zdaj dokončno izgubila možnosti za ubranitev lanskoletne zgodovinske prvenstvene lovorike. Na tretjem mestu za vodilnim Dinamom po tem, ko so Zagrebčani v soboto zmagali v gosteh pri Cibalii, zaostaja za 12 točk in težko je verjeti, da lahko Rečani v zadnjih sedmih prvenstvenih krogih nadoknadijo tako visok zaostanek. Za drugim mestom in Hajdukom imajo točko zaostanka in tekmo več.

Jan Oblak je tudi na tekmi proti Levanteju svoje delo opravil brezhibno. Foto: Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: Atletico je v nedeljo doma s 3:0 odpravil Levante in ohranil drugo mesto na lestvici v španskem prvenstvu. Slovenski vratar še 20. na 32. tekmi v španskem prvenstvu ni prejel gola, kar je dosežek, ki v najboljših petih evropskih nogometnih ligah v tej sezoni ni uspel nikomur. Danes je ustavil tri strele, ki so šli v njegova vrata, a je res, da nobeden izmed njih ni bil najbolj nevaren.

Kakorkoli že, Škofjeločan je na dobri poti, da prejme nagrado zamora za najboljšega vratarja v Španiji, ki jo je do zdaj prejel že dvakrat. Pred Marcom Andrejem ter Stegnom ima zdaj dva gola prednosti. Oblak je v 32 tekmah prejel le 15 golov, medtem ko jih je nemški vratar Barcelone prejel 15.

Oblaka je sicer dan pred tekmo z izjemnim komplimentom pohvalil njegov trener Diego Simeone. "Jan je trenutno najboljši vratar na svetu, zato upam, da bo ostal z nami. Vsaka ekipa, ki želi zmagovati, si želi imeti takšnega vratarja," je o 25-letnem slovenskem vratarju, ki ima pogodbo z Atleticom do leta 2021, povedal argentinski trener in le ponovil besede, ki jih v zadnjem času slišimo vse bolj pogosto. Med drugim je Oblaka s podobnim komplimentom nagradil tudi legendarni italijanski vratar Gianluigi Buffon.

Vid Belec: na debi med vratnicama Sampdorie še naprej čaka, potem ko priložnosti za igro ni dobil niti v nedeljo, ko je Sampdoria gostovala pri Juventusu v Torinu in izgubila z 0:3. Tekmo si je ogledal s klopi za rezerve.

Jan Koprivec: s Pafosom je bil v ligi za obstanek ciprskega prvenstva po desetdnevnem prazničnem premoru na delo v nedeljo in pred domačimi navijači izgubil z 1:2 proti ekipi Neo Salamis. Branil je celo tekmo.

Miha Mevlja je z Zenitom v Rusiji premagal rojaka Mirala Samardžića (Anži Mahačkala). Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: s Slovanom iz Bratislave je v prvi slovaški ligi v soboto doma nepričakovano izgubil proti Trenčinu z 1:3. Igral je celo tekmo.

Jure Balkovec: z Barijem je v drugi italijanski ligi v soboto z 2:2 remiziral v gosteh pri Pesari.

Bojan Jokić: pri remiju Ufe na nedeljski domači tekmi proti CSKA Moskvi z 1:1 je novopečeni kapetan Slovenije igral 53 minut.

Luka Krajnc: odigral je celo tekmo za Frosinone, ki je v drugi italijanski ligi v soboto remiziral s Spezio z 1:1.

Miha Mevlja: z Zenitom je v ruski premier ligi v soboto doma z 1:0 odpravil Anži Mahačkalo in spet igral od prve do zadnje minute. Celo tekmo je pri gostih odigral tudi Miral Samardžić.

Nemanja Mitrović: z Jagiellonio, ki je bila dolgo časa vodilna, je v soboto v prvi poljski ligi doživel nov boleč poraz in izgubil še tretjič zapored. Tokrat pred domačimi navijači proti Gorniku Zabrze z 1:2. Igral je celo tekmo.

Aljaž Struna: odigral je celo tekmo za Palermo, ki je v drugi italijanski ligi v soboto z 1:1 doma remiziral proti Cremoneseju.

Nejc Skubic: s Konyasporom je v prvi turški ligi s Konyasporom v nedeljo z 0:0 remiziral pri Antalyasporu. Odigral je celo tekmo in prejel rumen karton.

Miha Zajc je po novem golu in novi zmagi Empolija povsem blizu povratku v prvo italijansko ligo. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: pri remiju Chieva z 0:0 v soboto v prvi italijanski ligi je igral od 79. minute.

Domen Črnigoj: z Luganom je v prvi švicarski ligi v soboto doma z 1:1 remiziral s Thunom. Igral je od prve do zadnje minute.

Josip Iličić: odkar se je vrnil z zadnje reprezentančne akcije, ne igra, saj se je na tekmi proti Belorusiji poškodoval. Tako je bilo tudi v soboto, ko je Atalanta brez njegove pomoči na svojem igrišču remizirala z milanskim Interjem.

Kevin Kampl: z RB Leipzigom, s katerim je po bolečem porazu proti Bayerju Leverkusnu v zadnjem prvenstvenem krogu z 1:4 v četrtek doživel še poraz z 2:5 proti Marseillu in se poslovil od lige Europa, je v nedeljo z 1:1 remiziral v Bremnu proti tamkajšnjemu Werderju in vse bolj izgublja stik z mesti, ki ob koncu sezone prinašajo ligo prvakov. Trenutno je na petem mestu. Za četrtim zaostaja za štiri točke. Do konca sezone so še štiri tekme. Tokrat je igral do 76. minute. Ko je odšel na klop, je bil na semaforju že končni izid.

Rene Krhin: v soboto je za Nantes proti Dijonu (1:1) igral od prve minute, a moral že v 16. minuti z igrišča zaradi poškodbe. Takrat je bil izid še 0:0.

Jasmin Kurtić: njegov Spal je v nedeljo v prvi italijanski ligi gostoval pri njegovem nekdanjem klubu Fiorentini in remiziral z 0:0, a izkušeni slovenski vezist tokrat ni igral. Zaradi težav s poškodbo ga ni bilo niti na klopi.

Rajko Rotman: Götzepe je v prvi turški ligi v nedeljo z 2:1 premagal Bursaspor, a Mariborčana ni bilo niti na klopi.

Leo Štulac: odigral je celo tekmo za Venezio, ki je v soboto v drugi italijanski remizirala v gosteh pri Perugii.

Benjamin Verbič: prvič je zaigral na velikem ukrajinskem derbiju in Dinamu v soboto pomagal do zmage z 1:0 v gosteh pri Šahtarju Donecku, po kateri so se Kijevčani vodilnemu Šahtarju približali na le tri točke zaostanka. Odigral je celo tekmo in v drugem polčasu prejel rumen karton.

Miha Zajc: v drugi italijanski ligi je z Empolijem v soboto zabeležil novo zmago, v soboto je pred domačimi navijači s 3:2 premagal Pro Vercelli in ima zdaj sedem krogov pred koncem prvenstva na vrhu lestvice kar enajst točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem.

Gol Mihe Zajca:

Primorski vezist se je spet izkazal, v 33. minuti je namreč zadel za 2:1, kar je bil njegov osmi prvenstveni gol v tej sezoni. Ob tem je prispeval še devet podaj in je eden izmed najbolj vročih nogometašev v tekmovanju, zato ne čudi, da se zanj zanimajo drugi, bogatejši klubi.

Na Apeninskem polotoku se piše o tem, da sta oko nanj vrgla prvoligaša Udinese in Fiorentina, oba pa naj bi morala za slovenskega vezista odšteti pet milijonov evrov, če ga bosta želela spraviti v svoje vrste, pišejo italijanski mediji.

Tim Matavž je za Vitesse zadel prvič po 23. decembru lani. Foto: Getty Images

Napadalci:

Robert Berić: vrnil se je v začetno enajsterico Saint Etienna, ki je v soboto z 1:0 v prvi francoski ligi zmagal pri Strasbourgu. Igral je 60 minut. Ko je odšel na klop, je bil izid na semaforju še 0:0.

Roman Bezjak: z Jagiellonio, ki je bila dolgo časa vodilna, je v soboto v prvi poljski ligi doživel nov boleč poraz in izgubil še tretjič zapored. Tokrat pred domačimi navijači proti Gorniku Zabrze z 1:2. Korošec je bil na igrišču do 63. minute. Ko je odšel na klop, je bil izid na semaforju še 0:0.

Tim Matavž: prekinil je strelski post, ki je trajal od lanskega decembra, in v soboto zabil gol pri zmagi Vitesseja nad Sparto Rotterdam s kar 7:0. Igral je celo tekmo in v 72. minuti zadel za 5:0, to je bil njegov deseti prvenstveni gol v tej sezoni. Dosegel ga je na zelo atraktiven način.

Gol Tima Matavža:

Andraž Šporar: odigral je celo tekmo za Slovan, ki je v Bratislavi nepričakovano izgubil z 1:3. proti Trenčinu. Spet ni zadel, na osmih prvenstvenih tekmah je od januarja, ko je prišel na Slovaško kot velika okrepitev, dosegel le en gol.

