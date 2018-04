Igra mačke z mišjo v Madridu: Barcelona ostaja kraljica kraljevega pokala!

Španski pokal, finale

Na štadionu Wanda Metropolitano v Madridu, kjer z Atleticom domuje Jan Oblak, sta se za krono v španskem kraljevem pokalu pomerila Barcelona in Sevilla. Katalonci so svoj že četrti zaporedni naslov in jubilejnega 30. skupno ulovili z veličastno zmago s kar 5.0.