V Kidričevem se je ponovil Santiago Bernabeu, v finalu Aluminij in Olimpija

Pokal Slovenije, polfinale (povratni tekmi)

Po Olimpiji, ki ji je to z zmago v Celju uspelo v sredo, so se v finale slovenskega pokala danes na dramatičen način uvrstili še nogometaši Aluminija, ki so pred domačimi navijači skorajda zapravili prednost z gostujoče tekme proti Gorici, a nato le napredovali. Finale bo 30. maja v Stožicah.

Aluminij je po zmagi v Novi Gorici tudi v Kidričevem že po osmih minutah prišel do povišanja vodstva v skupnem seštevku, ko je zadel nekdanji napadalec Gorice Marko Nunić, a potem je na Štajerskem sledil preobrat.

V 24. minuti je Miran Burgić poskrbel za izenačenje in imel že pet minut pozneje priložnost, da z enajstih metrov zadane še drugič, a je zatresel okvir vrat. Gorica je tako do vodstva iz izenačenja v skupnem seštevku prišla v 48. minuti, ko je zadel Nigerijec Bede Amarachi Osuji.

Ko je že kazalo, da bomo v Kidričevem spremljali podaljške, se je zgodilo podobno kot v sredo na tekmi med Realom in Juventusom v Madridu. Glavni sodnik tekme Bojan Mertik, ki je že pred tem pri gostih izključil Uroša Celcerja, je v zadnji minuti po posredovanju Marka Tešije, ki je žogo na golovi črti ustavil z roko, hrvaškega vezista izključil in upravičeno pokazal na belo točko. Najstrožjo kazen je v gol spremenil Josip Zeba in Kidričanom prinesel drugi finale pokala v zgodovini pokala.

Takole so se nogometaši Olimpije v Celju veselili uvrstitve v finale. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Olimpija brez težav v finale

Olimpija je tudi po gostovanju v Celju ostala neporažena v letošnjem letu in pod vodstvom Igorja Bišćana nadaljuje z odličnimi rezultati. Potem ko je na prvi tekmi z golom tik pred koncem tekme prišla do zmage z 2:1, je zmagala tudi v Celju in se s skupnim izidom 3:1 brez težav prebila v veliki finale, ki bo letos na njenem štadionu.

Celjani, ki jih s klopi vodi nekdanji trener Olimpije Dušan Kosić, so sicer poizkušali priti do zmage in finala, a je bilo več ali manj vsega konec že v zaključku prvega polčasa, ko so Ljubljančani prišli do vodstva. Po podaji Tomislava Tomića iz kota je z glavo zadel branilec Aris Zarifović. Do konca tekme se izid ni spremenil in Olimpija se je veselila preboja v finale.

Finale bo v Stožicah

Sklepno dejanje pokala Slovenije bo po šestih letih gostilo štadion Stožice v Ljubljani. Foto: STA Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je odločil, da bo finale pokala Slovenije za tekočo sezono 30. maja v Stožicah, so sporočili z NZS.



"Finale pokala Slovenije bo tudi letos potekal v obliki finalnega pokalnega dne, saj bosta na isti lokaciji oziroma njeni bližini odigrani tudi finalni tekmi v mladinskem in ženskem pokalu. Izvršni odbor je pri odločitvi o izbiri prizorišča upošteval infrastrukturno-varnostne standarde, kakovost prizorišča, organizacijske vidike in ekonomske dejavnike," so zapisali pri NZS.



Največji slovenski stadion je gostil že pokalni finale v letih 2011 in 2012, ko se je na obračunih med Domžalami in Mariborom oziroma Celjem in Mariborom zbralo šest tisoč in 4.132 gledalcev.

Povratni polfinalni tekmi pokala Slovenije: