Celje v Stožicah, Aluminij na pragu velikega uspeha

Pokal Slovenije, polfinale (prvi tekmi)

V boju za pokalni naslov v Sloveniji vztrajajo le še Aluminij, Celje, Gorica in Olimpija. Pokalna lovorika prinaša tudi nastop v Evropi, zato bi bilo lahko v polfinalu še zelo zanimivo. Na prvi tekmi v Novi Gorici je Aluminij z 2:1 premagal Goričane in si pred povratno tekmo v Kidričevem priigral izjemno prednost. Danes bo prednost gostitelja proti Celjanom skušala unovčiti Olimpija.

Že na prvi polfinalni tekmi smo videli veliko presenečenje. Aluminij je v gosteh premagal Gorico in z eno nogo že stopil v finale pokale. Potem ko je ganski napadalec Ibrahim Mensah že konec tedna tri zadetke zabil Triglavu, je blestel tudi v Novi Gorici. Dosegel je oba zadetka Kidričanov, za vendarle nekaj upanja Primorcev pred povratno tekmo pa je poskrbel Leon Marinič.

Celje letos že namučilo Olimpijo

Olimpija je v uvodnem spomladanskem nastopu premagala Celje z zadetkom v zadnji sekundi. Foto: Urban Urbanc/Sportida Danes se bo vodilni prvoligaški klub Olimpija predstavil prvič po navdušujočem večnem derbiju proti Mariboru (1:1), s katerim je zadržal veliko prednost pred vijolicami. Ljubljančani so v četrtfinalu pokala izločili Mariborčane, žreb pa jim je v polfinalu namenil še enega štajerskega tekmeca. V Stožice prihajajo Celjani, ki so v uvodnem spomladanskem nastopu namučili Bišćanovo četo. Olimpija je zmagala z 2:1, zadetek za zmago pa je v zadnjih sekundah s prostega strela dosegel najboljši klubski strelec Ricardo Alves.

Izbranci Dušana Kosića so objokovali zamujeno priložnost. V pokalu bi radi izločili favorita. Za napredovanje bodo potrebovali zadetke. Strelsko formo so v zadnjem nastopu stopnjevali na tekmi z Ankaranom, ko so v zadnjem delu srečanja izkoristili številčno prednost igralcev (11 proti 8!) in mrežo primorskih brezdomcev zatresli kar sedemkrat. Odkar so se zmaji v novi preobleki vrnili v 1. SNL, še niso osvojili pokalne lovorike.

Celjani bodo v sredo gostovali v Stožicah, na povratni tekmi pa bodo računali na prednost domačega igrišča. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Povratni tekmi bosta odigrani prihodnjo sredo (Celje – Olimpija) in četrtek (Aluminij – Gorica). Finale bo na sporedu konec maja, najverjetneje bo ponovno prizorišče koprska Bonifika.

Prvi polfinalni tekmi pokala Slovenije: