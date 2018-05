Trojčku PSG je zaploskal tudi poškodovani Neymar

Francoski pokal, finale

PSG si je na največjem francoskem nogometnem objektu Stade de France zagotovil še pokalno lovoriko. V finalu je v nič kaj bleščeči predstavi z 2:0 opravil s tretjeligašem Les Herbiers, za katerega je bila že uvrstitev v finale pravljičen dosežek. Parižani so si pred tem v tej sezoni osvojili še francoski državni naslov in ligaški pokal. Francoski "trojček" bo v malo tolažbo po vnovičnem razočaranju v ligi prvakov, kjer so tekmovanje zapustili že v osmini finala.