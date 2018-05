Danes zvečer tekma, ki je največja napaka v zgodovini nogometa?

Francoski palček Les Herbiers za lovoriko proti PSG

Danes ob 21.05 se bosta na štadionu Stade de France v Parizu pred 81 tisoč navijači in še veliko večjim številom zvedavega občinstva pred televizijskimi ekrani po vsem svetu v tekmi, ki so jo nekateri označili kar za največjo napako v zgodovini nogometa, za francosko pokalno lovoriko udarila PSG in Les Herbiers. Eden najbogatejših klubov na svetu in klub, ki lahko še ta teden izpade v četrto francosko ligo.

PSG, ki ima rekordnih 11 naslovov v francoskem pokalu, in od prihoda katarskih lastnikov na čelu z Nasserjem Al-Khelaifijem velja za enega najbogatejših, če ne najbogatejši klub na svetu, je v zadnjih petih letih osvojil 13 lovorik. Parižani imajo priložnost, da še četrto sezono v nizu osvojijo obe domači pokalni lovoriki, konec marca so v klubske vitrine z zmago s 3:0 nad Monacom že prinesli ligaški pokal.

PSG ima dva kroga pred koncem francoskega prvenstva 17 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem in si je nov naslov zagotovil že pred časom.

Les Herbiers se je leta 2015 šele prvič znašel v tretji ligi, iz katere lahko že ta konec tedna izpade, če bo v zadnjem prvenstvenem krogu izgubil. Če se bo to zgodilo, bo v naslednji sezoni igral v tekmovanju, v katerem nastopa rezervno moštvo PSG.

Ta je bil do zdaj samo eno sezono nižje od tretje francoske lige. Njegov današnji nasprotnik je takšnih sezon od leta 1919, ko je bil ustanovljen, zbral že 98.

Prvi zvezdnik PSG Neymar se je po hudi poškodbi priključil treningom ekipe, a za finale ne kandidira. Foto: Reuters

Neymar v 16 dneh zasluži toliko, kot na leto zapravi cel Les Herbiers

Da sta se v finalu našla kluba, ki prihajata iz povsem drugačnih svetov, potrjuje tudi podatek, ki pravi, da PSG le 16-dnevna plača najdražjega nogometaša vseh časov Neymarja, ki je v Pariz prišel prejšnje poletje, stane toliko, kolikor znaša celoten letni klubski proračun Les Herbiersa. PSG na leto za delo celotnega klubskega ustroja porabi več kot pol milijarde evrov, Les Herbiers le dva milijona.

Fascinanten je tudi podatek, da je Les Herbiers v tej sezoni zmogel le devet prvenstvenih zmag, PSG jih je zbral 20 več, a sta se kluba vseeno znašla skupaj v finalu tekmovanja, v katerem je Les Herbiers v skoraj stoletni zgodovini do zdaj najdlje prišel do osmine finala. Tudi zaradi tega nekateri pravijo, da je pred nami tekma, ki je največja napaka v zgodovini nogometa.

Na poti do finala so izločili tudi Slovenca

Les Herbiers se je v finale uvrstil, brez da bi izločil prvoligaša, tudi to je bilo naključje. Na poti do Pariza je najprej izločil petoligaša Balmo, tretjeligaša Romorantin in petoligaša Angouleme, od katerega je bil boljši po podaljških.

Takole so se nogometaši Les Herbiersa veselili uvrstitve v finale po zmagi nad Chambleyjem. Foto: Reuters

Potem je nanizal še petoligaša Saint-Lo Manche, dva drugoligaša Auxerre Ivana Firerja in Lens, ki ga je preskočil po loteriji enajstmetrovk, za konec pa v polfinalu pred kar 34 tisoč navijači v bližnjem Nantesu odpravil Chambly, ki z Les Herbiersom nastopa v tretji ligi.

Njegov štadion v majhnem mestecu Les Herbiersu na zahodu Francije, ki ima 15 tisoč prebivalcev, sprejme pet tisoč duš in je bil premajhen.

V Franciji v pokalu palčki pogosto pridejo daleč

Quevilly je izgubil proti Lyonu. Foto: Reuters Če bo zmagal, bo Les Herbiers seveda postal prvi tretjeligaš, ki bo osvojil pokalno lovoriko v Franciji, a je zanimivo, da ni prvi tretjeligaš, ki se je znašel v finalu.



Sploh ne, že pred tem so v njem nastopili tretjeligaši Nimes (leta 1996), Amiens (2001) in Quevilly (2012), Calais (2000) pa je bil celo četrtoligaš. Vsi štirje so izgubili.



V Franciji v pokalnih tekmovanjih nižjeligaši pogosto pridejo presenetljivo daleč. Strokovnjaki pravijo, da je tako zaradi tega, ker so francoske nogometne šole ene od boljših na svetu, tako da so tudi tisti nogometaši, ki se ne prebijejo do članskih ekip PSG, Lyona, Marseilla in največjih klubov, in srečo poiščejo v nižjih ligah, zelo kakovostni.

Za Les Herbiers bo pesti stiskal cel svet

Danes jih bo na največjem francoskem štadionu, ki sprejme več kot 81 tisoč gledalcev, vsaj toliko. Prav 15 tisoč vstopnic so organizatorji namenili navijačem Les Herbiersa, ti pa so jih takoj razgrabili, a v resnici bo za tega francoskega palčka stiskali vsi, razen navijačev PSG. Pa še ti bodo verjetno v primeru velikega spodrsljaja nasprotniku privoščili …

Navijači Les Herbiersa so razgrabili vstopnice za veliki finale na Stade de Franceu. Foto: Reuters

Cela Francija drži pesti za Les Herbiers, tako je tudi s tistimi, ki jim je ta čudovita nogometna zgodba prišla na uho drugod po svetu. Vsi si želijo, da bi se po zadnjem sodnikovem žvižgu v Parizu danes zvečer zgodilo presenečenje, ki bi pomenilo pravi nogometni čudež.

Tudi zaradi tega, ker PSG v domačih pokalnih tekmah ni izgubil že 41 tekem zapored. Nazadnje je izgubil januarja 2014.

Stavničarji po svetu pravijo, da v najbolj razvitih nogometnih državah takega izrazitega favorita v finalih pokalnih tekmovanj še nikoli ni bilo. Možnosti so 1000:1 v korist PSG, dodajajo.

Pri PSG trdijo, da so nasprotnika vzeli skrajno resno

Unai Emery želi oditi s trojno krono. Foto: Getty Images Toda pri PSG se na Les Herbiers pripravljajo, kot da bi na drugi strani stali zvezdniki Real Madrida, Barcelone ali Manchester Cityja, trdijo v Parizu. To so trije klubi, ki so francoskemu prvaku v zadnjih treh letih končali evropske sanje, če ste morda pozabili.

"Pripravljali smo se tako, kot se pripravljamo na vse preostale pomembne tekme. Analizirali smo nasprotnika in zelo resno trenirali. Igralci se obnašajo zelo profesionalno, saj vedo, da to ni navadna tekma. Pred nami je finale. Vsi smo zelo motivirani," je večer pred tekmo povedal trener PSG Unai Emery. Španec, ki se po koncu sezone poslavlja od Pariza in bi Francijo rad zapustil s trojno lovoriko.

V torek pokalna lovorika, v petek izpad v četrto ligo?

Na drugi, revni strani finala, se seveda zavedajo svoje vloge in so prišli predvsem uživati, čeprav tega, da ne verjamejo v uspeh, seveda niso povedali.

Trener Les Herbiersa Stephane Masala, nekoč nogometaš francoskih nižjeligašev, je pred tekmo življenja. Foto: Reuters

"V finalu se bosta udarili ekipa, ki je polna talenta in spada med najboljše na svetu, in moštvo amaterjev z veliko poguma in enotnosti. Pred nami je nekaj velikega," je večer pred z naskokom najpomembnejšo tekme v zgodovini kluba povedal trener Les Herbiersa, 41-letni Stephane Masala, ki je šele letos prvič začel opravljati vlogo trenerja in se že nekaj mesecev pozneje podpisal pod zgodbo leta v francoskem nogometu.

Po sredinem mačku po velikem spektaklu v Parizu pa ga že v petek v tretji francoski ligi čaka gostovanje pri tretjeuvrščenem Beziersu, ki se bori za napredovanje v drugo ligo in nujno potrebuje točke. Les Herbiers, ki je 13., pa ima le dve točki prednosti pred 15. mestom, ki vodi ligo nižje.

Se lahko zgodi, da bo francoski pokalni prvak četrtoligaš? Kdo ve. Nogomet piše neverjetne zgodbe. Ena je prav ta, v kateri glavno vlogo igrajo fantje, ki bodo danes zvečer v središču Francije preživeli 90 ali morda celo več minut, ki jih nikoli ne bodo pozabili …

Kako sta finalista prišla do Pariza:

PSG:

Rennes : PSG 1:6 (0:4)

Bourigeaud 66./11m; Mbappe 9., 76., Neymar 17., 43., Di Maria 24., 74.



PSG : Guingamp 4:2 (2:1)

Rabiot 21., Deaux 25./a.g., Pastore 64., Marquinhos 89.; Thuram 33./11m, N'Gbakoto 75./11m



Sochaux : PSG 1:4 (1:2)

Martin 13.; Di Maria 1., 58., 62., Cavani 27.; R.K.: Trapp 90./PSG



PSG : Marseille 3:0 (1:0)

Di Maria 45., 48., Cavani 81.



Caen : PSG 1:3 (1:1)

Diomande 43.; Mbappe 25., 81., Cavani 90.; R.K.: Diomande 90./Caen

Les Herbiers:

Balma : Les Herbiers 0:3 (0:3)

Rocheteau 10., Bonnet 23., Eickmayer 30.



Les Gerbiers : Romorantin 2:1 (0:0)

Bongongui 84., Rocheteau 90.



Angouleme : Les Herbiers 1:2* (0:0, 1:1)

Dorangeon 90.; Bongongui 86., Koutob Naoto 115.



Saint-Lo Manche : Les Herbiers 1:2 (0:0)

Montout 72.; Bongongui 54., 71.



Auxerre : Les Herbiers 0:3 (0:1)

Rocheteau 45./11m, Gboho 64., Flochon 79.



Les Herbiers : Lens 0:0**



Les Herbiers : Chambly 2:0 (1:0)

David 28., Gboho 80.



* - po podaljških

** - po enajstmetrovkah