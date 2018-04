Večer, ko se bo smejalo senzacionalnemu finalistu

Francoski pokal, polfinale

Danes se bosta v uvodem polfinalnem dvoboju francoskega pokalnega tekmovanja pomerila tretjeligaša Les Herbiers in Chambly, ki sta s prebojem med najboljše štiri poskrbela za ogromno presenečenje. V drugem polfinalu bo Caen, pri katerem nastopa tudi občasni slovenski reprezentant Jan Repas, poskušal pokvariti načrte favoritu PSG. Parižani želijo v tej sezoni osvojiti trojno krono.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne zgodi se pogosto, da se v polfinale pokalnega tekmovanja v Franciji prebijeta dva kluba iz tretje lige. Spektakel je zagotovljen, kluba pa bosta dvoboj odigrala na štadionu Beaujoire, kjer domuje Nantes. Prireditelji na tribunah pričakujejo 30 tisoč gledalcev. Les Herbiers je na poti do polfinala izločil tudi drugoligaša Auxerre in Lens, Chambly pa je bil v četrtfinalu usoden za prvoligaša iz Strasbourga.

Zmagovalec se bo v finalu, ki ga bodo odigrali na največjem francoskem nogometnem objektu Stade de France, pomeril z boljšim iz sredinega prvoligaškega dvoboja med Caenom in PSG. Parižani so si v nedeljo po izjemni zmagi nad Monacom s 7:1 zagotovili nov naslov državnega prvaka. Ker so v tej sezoni osvojili že ligaški francoski pokal, lahko sezono končajo s trojno francosko krono. Jim bo načrte prekrižal klub, kjer nastopa občasni slovenski reprezentant Jan Repas?

Francoski pokal, polfinale: