Barcelona po novem čarobnem večeru Messija že prvak, Atletico zmagal brez Oblaka

Špansko prvenstvo 35. krog

Real Madrid se je proti Leganesu predstavil brez številnih zvezdnikov. Manjkali so Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Sergio Ramos, Keylor Navas, Lucas Vazquez ... Foto: Reuters

Barcelona je novi španski prvak. V zadnjem desetletju je bila najboljša kar sedemkrat. Po visoki zmagi nad Deportivom (4:2), ki se seli v drugo špansko ligo, ima tri kroge pred koncem pred Atleticom (s tekmo manj) neulovljivih 11 točk prednosti. Katalonci v 34 nastopih v tej sezoni sploh še niso izgubili, do konca sezone pa jih v začetku maja čaka še el clasico z Realom.

Na gostovanju v La Coruni je blestel Lionel Messi. Med strelce se je vpisal trikrat in najbližjemu zasledovalcu na lestvici najboljših strelcev la lige, napadalcu Reala Cristianu Ronaldu, ki v soboto ni igral proti Leganesu, ušel kar na osem zadetkov prednosti. Argentinec je postal prvi nogometaš v zgodovini tekmovanja, ki je kar sedem sezon končal z vsaj 30 doseženi zadetki.

Rdeče-beli so v Vitorio pripotovali oslabljeni, saj je trener Diego Simeone zaradi četrtkovega spopada z Arsenalom v evropski ligi spočil nekaj najboljših igralcev. Tako za dvoboj poleg Škofjeločana, ki je izpustil prvo prvenstveno tekmo v tej sezoni. v kateri se mu nasmiha lovorika zamora, niso kandidiral tudi Antoine Griezmann, Saul Niguez, Gimenez in Filipe Luiz. Atletico je zmagal z 1:0, zmago je v 78. minuti po strelu z bele točke zagotovil Kevin Gameiro. To je bila že druga 11-metrovka na tekmi za Madridčane, prvo je v 71. minuti zapravil Fernando Torres.

Na uvodni tekmi 35. kroga španskega prvenstva je Levante premagal Sevillo, ki je po novem porazu ostala brez trenerja Vincenza Montelle. Italijanski strateg v nekaj mesecih ni upravičil pričakovanj, navijače pa je navdušil le v osmini finala lige prvakov, ko so Andaluzijci nepričakovano izločili Manchester United.