Konec tedna brez Messija in Ronalda

Špansko prvenstvo, 34. krog

Zaradi finala španskega pokala med Barcelono in Sevillo bo 34. krog španskega prvenstva zelo močno okrnjen. Poleg že omenjenih finalistov bodo ta konec počivali tudi pri Realu in Villarrealu, bo pa na delu Jan Oblak in Atletico, ki bi z zmago nad Betisom mestnemu tekmecu spet pobegnil za šest točk.