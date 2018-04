Oblakov Atletico se lahko približa Barceloni

Če so v Angliji, Franciji in Nemčiji že znani prvaki v sezoni 2017/18, pa v Španiji še ni vse odločeno. Šest krogov pred koncem ima neporažena Barcelona s tekmo več ogromnih 12 točk prednosti pred Atleticom, tretjeuvrščeni Real Madrid pa zaostaja že za 16.

Kataloncem bi naslov španskega prvaka preprečil le čudež neverjetnih razsežnosti. V torek so gostovali pri Celti, kjer najboljši strelec la lige Lionel Messi ni zadel že od leta 2013. Čeprav bi si argentinski navijači želeli, da bi trener Ernesto Valverde spočil najboljšega igralca, ki ga poleti čakajo še naporne, a sladke obveznosti na svetovnem prvenstvu v Rusiji, se je strateg Barcelone odločil, da Messi v Galiciji zaigra. V igro je vstopil v drugem polčasu.

