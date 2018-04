Oblak jim je grenil življenja

Špansko prvenstvo 32. krog

V 32. krogu španskega prvenstva je vodilna in še vedno neporažena Barcelona z 2:1 premagala vročo Valencio, ki je na zadnjih devetih prvenstvenih tekmah pred gostovajem na Camp Nou kar osemkrat zmagala in enkrat remizirala. Jan Oblak ni dopustil nogometašem Levanteja, da bi poslali žogo za njegov hrbet, zato pa so jo trikrat njegovi soigralci nasprotnikovemu vratarju.

Katalonci so z zmago na derbiju vsaj malce ublažili bolečine zaradi izpada iz lige prvaka in hladne prhe, ki so jo v Rimu doživeli sredi tedna, ko so proti Romi zapravili tri gole prednosti. Katalonci so zdaj neporaženi že 39 tekem, kar je nov rekord in tekmo več od prejšnjega rekorda, ki ga je v sezoni 1979/80 dosegel Real Sociedad.

Madridska velikana sta na delu v nedeljo. Jan Oblak in njegov Atletico je s 3:0 odpihnil Levante, slovenski reprezentančni vratar pa je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Gostje so trikrat streljali v okvir vrat, vendar nikdar bili uspešni. Real gostuje v Malagi.