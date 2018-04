Konec je: Bayern že nemški prvak!

Nemško prvenstvo, 29. krog

Nogometaši münchenskega Bayerna so si že danes, v 29. krogu nemškega prvenstva, zagotovili letošnji naslov prvaka. Na gostovanju pri Augsburgu so slavili s 4:1, tako da imajo pet krogov pred koncem sezone že neulovljivo prednost pred najbližjim zasledovalcem Schalkejem. Za Bayern je to šesti zaporedni naslov v zadnjih sezonah.