Danes bo selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek predstavil seznam kandidatov za kvalifikacijski tekmi za SP 2026 proti Kosovu (10. oktobra v Prištini) in Švici (13. oktobra v Ljubljani). Na seznamu ne gre pričakovati presenečenj. Mariborčan je znan po tem, da se v tako kratkem obdobju, kot so letošnje kvalifikacije, nerad odloča za eksperimente. V svetu njegovih varovancev ni vse rožnato, kar nekaj se jih otepa s težavami.

Na seznamu kandidatov za tekmi s Kosovom in Švico naj bi se pojavila že preverjena in ustaljena imena. Ne gre pričakovati novincev, saj kvalifikacije za SP 2026 potekajo ekspresno hitro. Končale se bodo že prihodnji mesec, selektor Matjaž Kek pa verjame, da lahko z boljšo dnevno formo izbrancev, zlasti pa pristopom in željo po uspehu v nadaljevanju še pokvari načrte tekmecem. Za začetek Kosovu in Švici, novembra pa še Švedski. Ne pozabimo, prvo mesto v skupini vodi neposredno na SP 2026, drugo pa zagotavlja popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah, ki bodo spomladi prihodnje leto.

Šeško za Slovenijo ni zadel že pet tekem zapored

S stresno nogometno jesenjo ima opravka Benjamin Šeško, najbolj izpostavljeni slovenski nogometaš in zvezdnik Manchester Uniteda. V državnem dresu na zadetek čaka že pet tekem. Foto: Guliverimage Največji stres, odkar se dokazuje v profesionalnem nogometu, doživlja Benjamin Šeško. 22-letni Posavec je na Otoku na očeh javnosti na vsakem koraku. Nastopa v klubu, ki spada med najbolj priljubljene na svetu in o katerem se pogovarja skoraj ves svet. Šeško je v soboto dočakal težko pričakovan strelski prvenec, to mu je uspelo na sedmem nastopu za United, a pogreša boljše rezultate.

To velja tako za rdeče vrage kot tudi reprezentanco, v kateri bo moral v nadaljevanju kvalifikacijskega ciklusa osvajati bistveno več točk, če bo želel vsaj do novembra ostati v igri za tisto, kar je nov velik cilj Kekovih bojevnikov. Nastop na svetovnem odru v ZDA, Kanadi in Mehiki, kjer bo mrgolelo zvezdnikov.

Bijol še čaka, Oblakov Atletico navdušuje

V Angliji s tem, kar se mu dogaja, ne more biti zadovoljen niti Jaka Bijol. V nasprotju s Šeškom ne dobiva priložnosti za nastop. Že nekaj časa je obrambni steber slovenske izbrane vrste in prvi namestnik kapetana Jana Oblaka, ki je lahko vzor slovenskim nogometašem z marsičim. Tako z vrhunskimi dosežki, na zadnjem izboru za najboljšega vratarja sveta je zasedel sedmo mesto, kot tudi z redno formo in v zadnjem obdobju impresivnimi predstavami za Atletico.

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak in dirigent obrambe Jaka Bijol sta na zadnji tekmi utrpela visok poraz v Baslu proti Švici (0:3). Foto: Guliverimage

Pri Bijolu je drugače. Ko se je iz Italije preselil na Otok, je verjel, da bo zaradi še večje konkurence storil korak naprej, a mu je rdeči karton iz Vidma, zaradi katerega je moral počivati v uvodnem krogu angleškega prvenstva, naredil ogromno škode. Trener Leedsa ga pušča na klopi, tega pa Korošec, ki je bil v zadnjih letih skoraj nenadomestljiv del obrambe Udineseja, ni vajen. Iskanje rednih minut bo veliko lažje našel v reprezentanci, za začetek ga čaka ogromen izziv v Prištini, kjer so pred nekaj tedni pokleknili švedski zvezdniki.

Lovrić in Gorenc Stanković sta pripravljena, Šporar in Mlakar pa ...

Andraž Šporar je zaradi poškodbe izpustil zadnji dve tekmi Slovana. Foto: Aleš Fevžer Kakšna pa je trenutna forma standardnih reprezentantov in tistih, ki so barve domovine branili še ne tako dolgo v preteklosti? Selektorja lahko veseli podatek, da je Sandi Lovrić odpravil poškodbo mišice in se v dresu Udineseja vrnil na zelenico. Vrnil se je tudi Jon Gorenc Stanković (Sturm), ki redno nastopa za avstrijskega prvaka, pri katerem si deli slačilnico tudi s Tomijem Horvatom.

S težavami se v Bratislavi spopada Andraž Šporar. Ljubljančana na zadnjih dveh tekmah na Slovaškem ni bilo v postavi, tako da v nasprotju z rojakom Kenanom Bajrićem sploh ni kandidiral za dvoboja. Se pa njegovo zdravstveno stanje vendarle izboljšuje, tako da bi lahko v četrtek že kandidiral za srečanje konferenčne lige med Slovanom in Strasbourgom.

Težave ima tudi Jan Mlakar. Po zadnji reprezentančni akciji je za Amiens v drugi francoski ligi odigral le 13 minut, izpustil pa zadnji dve tekmi.

V najboljši strelski formi je Vipotnik

Žan Vipotnik je v izjemni strelski formi na Otoku. Foto: Guliverimage V najboljši strelski formi med slovenskimi napadalci je Žan Vipotnik, ki mu gre odlično v drugi angleški ligi. Na zadnjih devetih tekmah se je kar na sedmih vpisal med strelce. Izstopal je tudi v angleškem ligaškem pokalu, v drugi ligi (tekmovanje Championship) pa si trenutno s štirimi goli deli četrto mesto na lestvici najboljših strelcev.

"Poljaki" Petar Stojanović (Legia), Erik Janža (Cracovia) in Tamar Svetlin (Korona) igrajo redno. Stojanović je pred kratkim dočakal strelski prvenec na Poljskem, Janža je nazadnje na derbiju remiziral z Elsnerjevo Cracovio (1:1), po poškodbi pa se vrača njegov soigralec Luka Zahović, ki je zadel v pokalu, na zadnji tekmi v prvenstvu pa grel klop.

Kar zadeva osrednji branilski par, Bijol še čaka na prvi nastop v angleškem prvenstvu, Vanja Drkušić pa z Zenitom v Rusiji dosega odlične rezultate, a ni zasidran v prvi enajsterici. Je pa v njej igral v pokalu v torek proti Rubinu, ko je Zenit zmagal v gosteh. Čez lužo David Brekalo redno nastopa v ligi MLS za Orlando City.

Vanja Drkušić je na zadnji pokalni tekmi v Rusiji odigral vso tekmo za Zenit, v ruskem prvenstvu pa prihaja v igro bolj ali manj s klopi. Foto: Reuters

Adam Gnezda Čerin nastopa dokaj redno za Panathinaikos, čeprav pogreša večjo minutažo. V redni tekmovalni formi je tudi zvezni igralec Crvene zvezde Timi Max Elšnik. Na zadnji kaotični tekmi je premagal Radnički iz Kragujevca (2:1), pri katerem je v polno zadel njegov rojak Ester Sokler. Kar zadeva zvezdne igralce, mladi Svit Sešlar igra redno v Turčiji, a njegov Eyüpspor ne osvaja veliko točk.

Zajc blesti v Zagrebu, Matko na Madžarskem

Miha Zajc se je izkazal v dresu Dinama proti "svojemu" Fenerbahčeju (3:1) in splitskemu Hajduku (2:0), kjer je vpisal asistenco. Foto: Reuters Se je pa v zadnjem času od tistih slovenskih nogometašev, ki niso bili na zadnjih Kekovih seznamih, zelo pohvalno govorilo o Mihi Zajcu. Ima bogate izkušnje, za reprezentanco je odigral veliko tekem, zadnjo leta 2023, pri 31 letih pa odlično nastopa za zagrebški Dinamo. Da bi se lahko vrnil v reprezentanco, so selektorju Keku, ki ga poznajo zelo dobro, namigovali celo hrvaški novinarji.

V bližini Slovenije se je odprlo Aljoši Matku. Nekdanji krilni napadalec Celja je zablestel na zadnji tekmi madžarskega prvenstva proti Nyiregyhazi in dosegel dva zadetka. Prvič, odkar nastopa na Madžarskem, je za Ujpest zadel dvakrat na tekmi, skupno pa je s petimi goli drugi najboljši strelec prvenstva.

Selektor Kek bo seznam kandidatov predstavil danes ob 11. uri.