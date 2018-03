Maribor glede Zahovića še kar molči, vročica derbija pa narašča

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog

Oči ljubiteljev Prve lige Telekom Slovenije so uperjene v sobotni večni derbi med vodilno Olimpijo in branilcem naslova Mariborom. Zmaji imajo s tekmo več kar deset točk prednosti pred vijolicami. Domžale bodo v Krškem lovile deveto zaporedno zmago, prednost gostitelja bodo skušali v zmago pretopiti Gorica, Aluminij in Celje.

Zlatko Zahović po dolgem času na gostovanju v Ljubljani ne bo mogel sedeti na mariborski klopi in pomagati trenerju Darku Milaniču. Foto: Vid Ponikvar

Prvoligaški spored se po reprezentančnem premoru, ki je postregel z dvema bolečima porazoma proti Avstriji (0:3) in Belorusiji (0:2) ter čustvenim slovesom dolgoletnega kapetana Boštjana Cesarja, nadaljuje s tekmami 25. kroga. Vrhunec dogajanja bo večni derbi med Olimpijo in Mariborom, za katerega vlada izjemno zanimanje, tako da bi lahko na tribune zvabil tudi do 14 tisoč gledalcev.

Kidričani še edini brez

Miran Srebrnič se bo v trenerskem obračunu pomeril s starim znancem Marijanom Pušnikom. Foto: Vid Ponikvar Predpraznični petek bo postregel s tekmama v Novi Gorici in Kidričevem. Vrtnice, ki imajo na seznamu poškodovanih vedno manj igralcev, bodo ob 16. uri gostile velenjski Rudar. Zaradi kartonov bo manjkal Jan Humar, pri knapih pa Leon Črnčič. To bo že 78. dvoboj starih znancev v prvi ligi.

Dve uri pozneje se bo začel obračun med Aluminijem in Triglavom. Kidričani bodo lovili prvo zmago v tem letu. Dočakali so jo že vsi tekmeci, polfinalist pokala pa je pod vodstvom trenerja Oliverja Bogatinova še ni ujel. Zaradi kazni na derbiju začelja ne bosta nastopila Nik Marinšek in Ilija Martinović. Gorenjci lahko z zmago po točkah ujamejo Aluminij. Na Štajersko se odpravljajo brez Mateja Poplatnika, z 12 zadetki trenutno prvega strelca tekmovanja.

Domžale po deveto zmago

Komu se bo smejalo v soboto? Vladu Badžimu ali Dušanu Kosiću? Foto: Vid Ponikvar Sobotni spored se bo začel v Celju. Ob 15. uri bodo skušali izbranci Dušana Kosića uresničiti vlogo favorita proti zadnjeuvrščenemu Ankaranu, ki bo pogrešal kaznovanega Luko Badžima. Celjani bodo naskakovali četrto zaporedno zmago, ki bi jih utrdila v boju za Evropo.

V Posavju bo skušalo Krško po senzacionalni zmagi v Ljudskem vrtu prekrižati načrte še enemu favoritu. Na štadion Matije Gubca prihajajo Domžale, ki so v 1. SNL nanizale kar osem zmag. Krčani bodo pogrešali najboljšega podajalca Prve lige Telekom Slovenije. Dalmatinec Tonći Mujan jih je v tej sezoni zbral kar devet, proti vročim Domžalam pa ne bo smel nastopiti zaradi kartonov. Domžalčani so med reprezentančnim premorom v prijateljski tekmi premagali Udinese (1:0). Pri gostiteljih se vrača prvi strelec Miljan Škrbić, pri gostih pa bi se lahko med vratnici vrnil Dejan Milić.

Olimpija še ni zatresla mreže Maribora

Vrhunec nogometnega dogajanja bo konec tedna večni derbi, ki bo napolnil tribune največjega štadiona v Sloveniji. Vodilna Olimpija se bo pomerila z branilcem naslova iz Maribora, ki je padel v rezultatsko krizo in dopustil Ljubljančanom, da so mu s tekmo več na lestvici zbežali kar za deset točk.

Olimpija je jeseni tresla mariborsko mrežo le v pokalu, v prvenstvu pa na dveh tekmah ni dosegla zadetka. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Vijolice trese še ena kriza, saj je še vedno nejasna klubska usoda začasno suspendiranega športnega direktorja Zlatka Zahovića. NZS ga je suspendirala za šest mesecev. Zmaji so napovedali, da v soboto ne bodo igrali na remi, Mariborčani pa merijo na zmago, s katero bi se približali gorečemu tekmecu.

Foto: Marjan Žlogar

Četa Darka Milaniča je bila jeseni v prvenstvu uspešnejša od izbrancev Igorja Bišćana. Derbi v Ljubljani se je končal brez zadetkov, tekma v Mariboru pa z 1:0 v korist vijolic. Tako Olimpija v tej sezoni v domačem prvenstvu še ni premagala Jasmina Handanovića. Na drugi strani je bila uspešnejša v pokalu in v četrtfinalu izločila (3:0 in 1:1) tekmeca, ki je v tej sezoni nastopal v ligi prvakov.

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog:

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 1. Olimpija 24 18 4 2 46:10 58 2. Maribor 23 14 6 3 38:17 48 3. Domžale 22 13 4 5 48:18 43 4. Rudar 22 11 3 8 30:24 36 5. Celje 23 8 6 8 33:31 33 6. Gorica 23 8 3 12 23:33 27 7. Krško 21 6 5 10 27:38 23 8. Aluminij 23 4 6 13 23:42 18 9. Triglav 22 3 6 13 19:41 15 10. Ankaran 23 2 7 14 19:52 13

Najboljši strelci: 12 - Matej Poplatnik (Triglav)

11 - Miljan Škrbić (Krško)

9 - John Mary (Rudar), Marcos Tavares (Maribor)

8 - Ricardo Alves (Olimpija), Lovro Bizjak (Domžale), Jasmin Mešanović (Maribor)

7 - Issah Abass (Olimpija), Rifet Kapić (Gorica)

