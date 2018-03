Knapi zadržali veliko prednost pred Goričani

Poročilo s tekme Gorica : Rudar

Nogometaši Gorice in velenjskega Rudarja so se v 25. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli braz zmagovalca 1:1 (0:1).

Novogoriški nogometaši so v dvoboju z Velenjčani nujno potrebovali zmago, da v boju za četrto mesto znižajo zaostanek devetih točk prav za Rudarjem. A začelo se je drugače. Prvi so si izrazito priložnost priigrali Velenjčani, ko je Edin Šehič v deveti minuti na dobrih desetih metrih ostal sam nekoliko levo v kazenskem prostoru, a mu ni uspel matirati Grege Sorčana, le pol minute kasneje je s podobnega položaja, a malce na desni strani, streljal Dominik Radić. Igra se je razživela in na nasprotni strani je bil po predložku z desne strani le minuto kasneje nevaren Miran Burgič, žoga pa je po strelu z glavo letela mimo leve vratnice.

Nato so bili nevarnejši gostitelji, pri katerih je v 16. minuti najprej nevarno streljal Bede Amarachi Osuji, dve minuti kasneje pa je bil Rok Grudina po predložku Matije Škarabota z leve strani sam pred gostujočimi vrati, a slabo zadel žogo. Gostje so bili brez priložnosti do 26. minute, ko se je do žoge v novogoriškem kazenskem prostoru nekoliko po sreči priboril Radić in z nevarnim strelom po diagonali zadel desno vratnico.

Rudar povedel tik pred iztekom prvega dela

Velenjčani so bili nato več pri žogi, a brez izrazite priložnosti, na drugi strani je v 42. minut nevarno poskušal Osuji, pa vendarle so povedli. V sodnikovem podaljšku, ko je sodnik Damir Skomina po prekršku Dejana Žigona nad Radićem dosodil enajstmetrovko, je bil z bele točke zanesljiv Šehić.

Sodil je Damir Skomina, Foto: Getty Images

Gostje so bili nevarnejši tudi v uvodu drugega dela, a že v 52. minuti so iz prve priložnosti zadeli domači. Osuji je preigraval na levi strani, nato pa poslal predložek na drugo stran do Amela Džuzdanovića, ki je ostal sam in z glavo matiral Marka Pridigarja. Dobro minuto kasneje je Burgić zamudil priložnost za 2:1, ko neoviran iz neposredne bližine ni uspel drugič ugnati Pridigarja. Ta je dobro posredoval tudi v 57. minuti po strelu Osujija, ki je v drugem delu odlično razigraval soigralce.

Domači so imeli nato več od igre, a prave priložnosti si ekipi nista priigrali. Bržkone pa je sodnik Damir Skomina napravil napako v 81. minuti, ko ni dosodil prekršek velenjskega vratarja Pridigarja nad Leonom Mariničem za enajstmetrovko. Zadnji priložnosti za domače sta zapravila Žigan in Celcer, ki sta v 89. in 90. minuti izvajala posta strela s kakšnih 19 oziroma 24 metrov, res nevaren pa je bil le Celcer. Že v sodnikovem podaljšku je s težkega položaja poskušal še Matija Škarabot.

Novogoričani bodo v 26. krogu prihodnjo soboto gostovali pri Ankaranu, Velenjčani pa bodo gostili Aluminij. Že v sredo pa bodo Velenjčani v zaostali tekmi 19. kroga gostili tretjeuvrščene Domžalčane.