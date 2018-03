Šov Ganca v Kidričevem

Poročilo s tekme Aluminij : Triglav Kranj

Nogometaši Aluminija iz Kidričevega so v 25. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali kranjski Triglav s 3:1 (0:0).

Kidričani so prišli do prve zmage v spomladanskem delu. Premagali so neposrednega tekmeca v boju za obstanek. Tako imajo zdaj na osmem mestu pred predzadnjim Triglavom že šest točk prednosti. Junak tekme je bil Ibrahim Mensah s tremi zadetki.

Prvi polčas se je končal brez zadetkov. Kranjčani so bili konkretnejši, imeli nekaj priložnosti, najlepšo pa v 29. minuti Luka Majcen, ki je prišel do neoviranega strela z osmih metrov, izkazal pa se je Matija Kovačić.

Na drugi strani so domačini le poredkoma prihajali do strelov, so pa bili blizu vodstva v 38. minuti, ko je v kazenskem prostoru Ibrahim Mensah že premagal Jalna Arka, a je na golovi črti žogo odbil David Zec.

V drugem polčasu so domačini v 51. minuti povedli, ko je po podaji Aljaža Ploja do strela s 15 metrov malce z desne strani prišel Ibrahim Mensah in z diagonalnim strelom ugnal gostujočega vratarja.

V 66. minuti so imeli domači novo priložnost, Francesco Tahiraj pa je malce zgrešil s strelom z roba kazenskega prostora. V 80. minuti so gosti izenačili, ko je s strelom z glavo po podaji z desne strani zadel Zec, a so domači že v 83. minuti znova povedli, ko je iz bližine spet zadel Ibrahim Mensah.

V 90. minuti so znova zagrozili Gorenjci, spet je prišel do strela Majcen iz bližine, Kovačić pa je še enkrat več dobro posredoval. Piko na i zmagi domačih je v sodniškem dodatku postavil Ibrahim Mensah s svojim tretjim zadetkom na tekmi.

Kidričani bodo v 26. krogu prihodnjo soboto gostovali v Velenju, Kranjčani pa dan pozneje v Domžalah.