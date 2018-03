Luka Zahović prestavil slavje Olimpije in ponosno pokazal na svoj priimek #video

Poročilo s tekme Olimpija : Maribor

Pa smo le dočakali večni derbi, ki ga že dolgo nismo tako nestrpno pričakovali. Razlog je seveda tudi afera, ki jo je pred dvema tednoma zakuhal športni direktor Maribora Zlatko Zahović. Tudi zaradi tega je bilo pričakovati, da bo v Stožicah vroče, kar je tudi bilo. K sreči vse v mejah normale.

V zelo dobro napolnjenem največjem slovenskem štadionu so seveda prevladovali navijači Olimpije, a se je tudi Mariborčanov nabralo kar precej. K sreči večjih incidentov ni bilo. Pred začetkom tekme sta si pred štadionom dve manjši skupinici obeh navijaških skupin sicer skočili v lase, a ni bilo hujšega.

Vrhunci s tekme v Stožicah:

Luka Zahović po daljšem času začel na klopi

Igor Bišćan se je moral po šestih zmagah sprijazniti z remijem. Foto: Žiga Zupan/Sportida Na igrišču je gostujoči trener prvič po štirih tekmah na klopi pustil Luko Zahovića in na igrišče od prve minute poslal Marcosa Tavaresa. Nič presenetljivega, kapetan Maribora se je na derbijih že ničkolikokrat izkazal. Tokrat je Brazilcu s slovenskim potnim listom v napadu družbo delal Valon Ahmedi, ki je skrbel za pritisk na branilce Olimpije, a ni bil preveč uspešen. Od prve minute je zaigral tudi Alexandru Cretu. Romun se je v Stožice vrnil prvič, odkar je pozimi zapustil Olimpijo, okrepil največjega tekmeca in razjezil ljubljanske navijače. Nič čudnega, da so visokoraslemu vezistu tribune ob vsakem dotiku z žogo glasno žvižgale.

V sicer ne najbolj všečni tekmi, v kateri v prvem polčasu nismo videli niti ene prave priložnosti, so Ljubljančani zlahka držali žogo v svojih nogah in igrali veliko bolj povezano, kot je to uspelo Mariborčanom. Tudi več akcij, ki so vsaj malo dišale po golu, so imeli. Veliko težav so prvakom zmaji povzročali predvsem prek razpoloženih Stefana Savića in Ricarda Alvesa, nerešljiva uganka tako v obrambi kot tudi v napadu je bil za goste tuid Mitch Apau.

Olimpija je v prvem polčasu prevladovala

Ljubljančani so prvič proti vratom Maribora streljali v šesti minuti, ko je z desne strani zunanji del mreže zadel Alves. V 12. minuti je do strela prišel še branilec Filip Uremović. To je bila že veliko bolj nevarna akcija, a se je Jasmin Handanović izkazal z obrambo in žogo odbil v kot.

Olimpija je v prvem polčasu prevladovala. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V 18. minuti je poizkusil še Issah Abass, a je bil njegov strel lahek zalogaj za vratarja Maribora. V 28. minuti je še drugič poizkusil Alves, a spet meril mimo gola. Šele v 37. minuti je prvič proti vratom Olimpije streljal Maribor. Poizkusil je branilec Saša Ivković, a meril mimo gola. V 41. minuti je imela priložnost spet Olimpija. Poizkusil je Dario Čanađija, a so Mariborčani njegov strel v kazenskem prostoru blokirali.

Že minuto pozneje je po globinski podaji pred gol Maribora prišel Abass, pretental Handanovića, ki je stekel iz gola, in zadel v prazno mrežo. Afričan se je že veselil, a gledalci so hitro videli, da je glavni sodnik Matej Jug označil nedovoljeni položaj. Upravičeno? Bilo je zelo tesno. Vmes je pri Mariborčanih poizkusil še Gregor Bajde, a ni zadel, v 45. minuti je do strela z ugodnega položaja še tretjič prišel Alves, ki pa spet ni bil natančen. Ekipi sta na polčas odšli rezultatsko poravnani.

Kapetan Maribora Marcos Tavares na tokratnem derbiju ni zadel. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Mariborčani so se začeli dvigovati

Drugi polčas je potekal podobno, a tokrat je bil vsaj malce bolj nevaren Maribor. V 56. minuti so sicer prvi poizkusili nogometaši Olimpije, še četrtič ni bil dovolj natančen Alves. Minuto za tem je poizkusil Ahmedi, a meril v obrambni blok domačinov. V 59. minuti je streljal še Damjan Bohar, a tudi on preslabo. V 63. minuti je zelo nevarno streljal Danijel Miškić, a je njegov strel z odlično obrambo ustavil Handanović.

V 64. minuti je gostujoči trener opravil dve menjavi. Na igrišče sta prišla Zahović in Dare Vršič. Maribor je začel vse bolj prevladovati. V 68. minuti je imel prav Zahović na voljo prosti strel z leve strani, a njegov poizkus ni bil dovolj močan. Aljaž Ivačič je žogo zlahka ujel.

Veliko veselje Olimpije po zadetku Mitcha Apauja. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Olimpija do vodstva, ko je bila najslabša

Toda ravno ko je Maribor začel vzpostavljati ravnotežje in bil celo boljši, je Olimpija prišla do vodstva. V 69. minuti je z leve podal Dino Štiglec, do žoge v kazenskem prostoru je prišel Apau in s strelom po tleh zadel za vodstvo domačih. Tribune so ponorele, veselju v Stožicah ni bilo videti konca.

V 73. minuti je imel na robu kazenskega prostora prosti strel na voljo Vršič. To je bila lepa priložnost za izenačenje, a je splavala po vodi. Nekdanji ljubljenec navijačev Olimpije je nastreljal obrambo domačih. Igra se je razživela, že v 75. minuti je po akciji z Abassom po desni potegnil Savić, z izjemno podajo zaposlil Alvesa, a Portugalcu z glavo, čeprav je bila to stoodstotna priložnost, ni zadel. Spet je bil zmagovalec dvoboja Handanović, ki je poskrbel za novo izjemno obrambo.

Zabil gol in proslavljal pred transparentom s podobo svojega očeta

Mariborčani so krenili na vse ali nič, trener Milanič je v igro poslal še tretjega napadalca Jasmina Mešanovića, kar se je Primorcu kmalu obrestovalo. Po podaji Martina Milca z desne strani je na levi vratnici do žoge prišel Zahović in jo poslal v gol. Stekel je pred tribuno z navijači Maribora, ki so imeli na enem izmed transparentov podobo njegovega očeta Zlatka, se obrnil s hrbtom proti njim in na njem pokazal na svoj priimek. Zadoščenje za vse, kar je mladi napadalec prestal v zadnjih tednih, ni kaj.

Olimpija se je morala na koncu sprijazniti s točko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Olimpija še vedno v varnem vodstvu, a prihajajo Domžalčani ...

V zadnji minuti bi lahko do zmage prišla Olimpija, a rezervist Jason Alan Davidson žoge pred golom Maribora ni zadel najbolje, tako da je imel Handanović lahko delo. Do konca tekme se izid ni spremenil in Olimpija je ohranila deset točk prednosti pred Mariborom. V lovu na prvenstveno lovoriko je torej še vedno v zelo ugodnem položaju, a glede na to, da ima tudi tekmo več, prvenstvo še ni odločeno. Sploh ne zaradi tega, ker so vse bolj nevarni tudi Domžalčani. Za Olimpijo imajo resda 13 točk zaostanka, a tudi dve tekmi manj. V soboto pa so zabeležili že deveto zaporedno prvenstveno zmago.

Olimpija : Maribor 1:1 (0:0)

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog. Štadion Stožice v Ljubljani, gledalcev . Sodnik: Matej Jug. Pomočnika: Matej Žunić in Robert Vukan. Četrti sodnik: Bojan Mertik.



Strelca: 1:0 Apau 69., 1:1 Zahović 82.



Olimpija: Ivačić; Apau, Ilić, Uremović, Štiglec; Miškić, Alves (od 78. Davidson), Tomić, Čanađija, Savić (od 85. Kapun); Abass. Trener: Igor Bišćan.

Maribor: Handanović; Šuler, Milec, Viler, Ivković; Ahmedi (od 78. Mešanović), Pihler, Bohar (od 64. Vršič), Cretu, Bajde (od 64. Zahović); Tavares. Trener: Darko Milanič.