Olimpija ušla na +10, v Domžalah videli sedem zadetkov

Prva liga Telekom Slovenije, 24. krog

Vodilna Olimpija je v Novi Gorici upravičila vlogo favorita in v 24. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagal zadnjeuvrščeni Ankaran s 3:0. S tem je prednost pred Mariborom, ki je v soboto nepričakovano pokleknil proti Krškemu (0:2), povišala na deset točk. Domžalčani so prišli še do osme zaporedne zmage. Četa Simona Rožmana je kar s 6:1 premagala Aluminij.

Zmaji so v Novi Gorici premagali Ankaran s 3:0. Ljubljančani so boljšo igro kronali z vodstvom v 23. minuti. Po podaji Avstralca Jasona Davidsona je z glavo v polno zadel Avstrijec Stefan Savić. Vratar Ankarana je moral drugič po žogo v mrežo v 40. minuti, ko se je med strelce po podaji Roka Kronavetra vpisal Hrvat Dario Čanađija.

V začetni enajsterici se je ponovno znašel Aris Zarifović, ki je po zmagi nad Rudarjem odklonil mamljivo ponudbo iz tujine in podaljšal zvestobo zmajem. Podaljšanje pogodbe proslavil z zadetkom za 3:0. Zmaji so tako na reprezentančni premor krenili z ogromno prednostjo desetih točk (in tekme več) pred branilci naslova iz Maribora.

Rumeni vlak melje naprej

Lovro Bizjak je dosegel 7. in 8. prvenstveni zadetek. Foto: Žiga Zupan/Sportida Na drugi nedeljski tekmi v Kranju nismo videli zmagovalca (1:1), medtem ko so za pravi šov poskrbeli nogometaši Domžal. Ti so lovili že osmo zaporedno ligaško zmago in svoj cilj več kot izpolnili. S kar 6:1 so premagali Aluminj in se nevarno približali Mariboru.

V primeru zmaga na zaostali tekmi bi se vijolicam približali le na dve točki. Dva zadetka za rumeni vlak, ki tepta vse pred sabo, je dosegel Lovro Bizjak, po enega pa so prispevali kapetan Senijad Ibričić, Amadej Vetrih in Rubin Hebaj. Za častni zadetek gostov je poskrbel Rok Kidrič.

Mariborčani doživeli nov šok, Krško spisalo zgodovino

Trenerju Maribora Darku Milaniču v teh dneh zagotovo ni lahko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Potem ko so na prvih štirih spomladanskih tekmah osvojili le pet točk in v zadnjem krogu v Ljudskem vrtu izgubili proti Domžalam, so Mariborčani doživeli nov šok in pred maloštevilnimi domačimi navijači doživeli sploh prvi prvenstveni poraz proti Krškemu. Vijoličasti so na štirih domačih tekmah v letošnjem letu osvojili le dve točki.

Krčani, ki so pri dnu lestvice, so do sobotne tekme proti Mariboru enkrat remizirali in devetkrat izgubili, v Ljudskem vrtu so ostali praznih rok na vseh petih tekmah, tokrat pa poskrbeli za veliko presenečenje in osvojili vse tri točke.

Najprej je v 32. minuti za vodstvo Krškega s pravcatim evrogolom po strelu z 18 metrov poskrbel Luka Volarič, na začetku drugega polčasa pa je vodstvo povišal Luka Vekić in poti nazaj za Maribor ni bilo več.

Darko Milanič, ki je bil že tako na udaru kritikov, je tako doživel novo hladno prho in se močno oddaljil od prvenstvenega naslova, na katerega udeleženec lige prvakov seveda meri. V Ljudskem vrtu bo v prihodnjih dneh zagotovo zanimivo. Športni direktor Zlatko Zahović, ki je po novem neuspehu na novinarski konferenci prestopil meje dobrega okusa, zagotavlja, da na odgovornih mestih v ekipi ne bo sprememb.

Rudarju obračun za četrto mesto

Rudar Marijana Pušnika, ki je v zadnjem krogu doživel hud poraz proti Olimpiji (0:4), je z 2:1 v Velenju premagal Celje, ki je bilo v zadnjem času v odlični formi. Do sobotne tekme so namreč Celjani, ki jih s klopi vodi Dušan Kosić, zmagali na treh tekmah v nizu.

Prva liga Telekom Slovenije, 24. krog:

Lestvica:

Klub Tekme Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke 1. Olimpija 24 18 4 2 46:10 58 2. Maribor 23 14 6 3 38:17 48 3. Domžale 22 13 4 5 48:18 43 4. Rudar 22 11 3 8 30:24 36 5. Celje 23 8 6 8 33:31 33 6. Gorica 23 8 3 12 23:33 27 7. Krško 21 6 5 10 27:38 23 8. Aluminij 23 4 6 13 23:42 18 9. Triglav 22 3 6 13 19:41 15 10. Ankaran 23 2 7 14 19:52 13