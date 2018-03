Sanjska serija Domžale se nadaljuje

Poročilo s tekme Krško : Domžale

Domžalčani so v Krškem prišli že do devete zaporedne zmage. To jim je v končnici tekme prinesel Nermin Hodžić. S 14. zmago so se Domžalčani le še utrdili na tretjem mestu, za drugouvrščenim Mariborom pa zaostajajo za dve točki. Krčani, ki so igrali brez kaznovanega Tonćija Mujana, so doživeli 11. poraz in ostajajo sedmi.

Tekma se je za domače začela izvrstno, saj so povedli že v drugi minuti, ko je s prostega strela s približno 30 metrov zadel Leo Ejup, potem ko je žogo po tleh poslal v mrežo. Nato pa je bila pobuda večinoma na strani Domžal, ki so tudi precej več poskušale s streli.

Izbranci Simona Rožmana so izenačili že v sedmi minuti. Marko Zalokar je nespametno izbil žogo in jo nato skušal ujeti, a ga je prehitel Dario Melnjak. Tega je krški vratar zrušil, zaradi česar je sledila enajstmetrovka, ki jo je zanesljivo unovčil Senijad Ibričić.

Senijad Ibričić je hitro poskrbel za izenačenje. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 19. minuti so imeli gosti na voljo indirektni prosti strel s šestih metrov, a se ni izšlo po njihovih željah, saj je Agim Ibraimi zadel soigralca Zenija Husmanija. Sedem minut pozneje je do strela v kazenskem prostoru prišel tudi Amedej Vetrih, a je bil njegov poskus iz prve nekoliko prešibek, da bi Zalokarju povzročil težave.

V drugem polčasu si ekipi dolgo nista priigrali kakšne resnejše akcije, še naprej pa so bili več pri žogi Domžalčani. Ti so v 65. minuti poskrbeli za nekaj razburjenja, ko je močno z desne strani sprožil Lovro Bizjak, Zalokar pa je bil dobro postavljen.

Po 75. minuti so Krčani nekajkrat zaporedoma prišli do strelov, ki pa so bili zelo nenatančni, v 83. minuti pa je na drugi strani za malenkost zgrešil Ibričić s prostega strela z roba kazenskega prostora. Oboji so zapravili še nekaj polpriložnosti, v 89. minuti pa so gosti dosegli zmagoviti gol, potem ko je Nermin Hodžić zadel s 15 metrov.

Krčani bodo v 26. krogu prihodnjo nedeljo gostili Olimpijo, Domžalčani pa Triglav.