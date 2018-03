Kazalo je na prijetno presenečenje, nato pa je sledila nočna mora

Poročilo s tekme Celje : Ankaran

Ankarančani so bili v Celju na dobri poti k dobremu izidu, mogoče celo zmagi, saj so vodili po prvem polčasu. V drugem pa so prejeli kar tri rdeče kartone, kar so domačini znali izkoristiti in so tekmo obrnili v svoj prid. Po 24 tekmah imajo na petem mestu točko manj kot četrtouvrščeni Velenjčani, ki imajo tekmo manj. Ankaran po 15. porazu ostaja zadnji.

Prvi polčas so dobili Ankarančani, ki so bili sicer v posesti žoge podrejeni, a bili zato malce konkretnejši kot Celjani. Že v deseti minuti so gosti z Obale tudi povedli, potem ko je Čazim Suljić podal iz kota, z glavo pa je bil v kazenskem prostoru najspretnejši Tim Vodeb.

Tim Vodeb je Ankaran povedel celo do prednosti. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Izbranci Vlada Badžima so so pozneje priigrali še dve polpriložnosti, eno v 25. minuti, ko je bil z glavo nenatančen Vedran Gerc, drugo pa v 31. minuti, ko je mimo gola iz prve streljal Patrik Bordon.

Celjani, ki so se sicer kar pogosto znašli v okolici ali v kazenskem prostoru Ankarančanov, a zadnje podaje niso našle pravih naslovnikov, so bili najnevarnejši v 19. minuti, ko je Tilen Pečnik izvedel prosti strel z leve strani, Dario Vizinger je meril z glavo iz bližine, izvrstno pa je posredoval Primož Bužan.

V drugem polčasu so prvi zagrozili izbranci Dušana Kosića, Vizinger je prišel do strela v kazenskem prostoru, a zadel Aristotelesa Romera, malce pozneje pa je strel Rudija Požega Vancaša obranil Bužan.

V 51. minuti so bili blizu novega zadetka gosti, ko je Gerc s strelom z glavo zadel prečko. Le malce zatem pa so gosti na igrišču ostali le z deseterico, saj je Bordon zaradi simuliranja dobil drugi rumeni karton in moral iz igre. Ob tem je zapravil tudi zelo obetaven napad, ko sta bila dva Ankaranova nogometaša proti enemu celjskemu.

Četa Vlada Badžima je v drugem delu prejela kar sedem zadetkov. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Zgolj pet minut pozneje je Ankaran igral le še z devetimi, saj je Žan Humar kot zadnji podrl Jucieja Lupeto in si prislužil predčasen odhod v slačilnico. Sledil je prosti strel s približno 20 metrov, ki ga je izvrstno izvedel Luka Žinko, ko je po zunanji strani živega zidu žogo poslal v mrežo za 1:1.

Sledil je pričakovan pritisk Celjanov, ki so si priigrali kar nekaj lepih priložnosti, v 73. minuti pa je z roba kazenskega prostora zadel Požeg Vancaš in tako poskrbel za preobrat. Štiri minute zatem so Celjani vodili že s 3:1, ko je Čazim Suljić žogo nesrečno potisnil v lastno mrežo, potem ko jo je pred njim v bližini gola zgrešil Lupeta.

V 80. minuti pa so izbranci Vlada Badžima ostali še brez Gerca, ki je z roko v obraz udaril Žinka in si tudi on prislužil rdeči karton. To je unovčil še Nino Pungaršek, ki je preigraval v kazenskem prostoru in za 4:1 zadel s približno osmih metrov.

Isti igralec je z glavo malce pozneje zadel še za 5:1, na 6:1 je prav tako z glavo povišal Elvedin Džinić v 89. minuti, že v sodniškem dodatku pa je končni izid iz bližine postavil Fedor Predragović.

Celjani bodo v 26. krogu prihodnjo soboto gostovali v Mariboru, Ankarančani pa bodo gostili Gorico.