Ljubljano trese ronaldomanija, brazilski čudežni deček prihaja v nov dom

Matjaž Kek se bo danes z izbranci nameril na enega največjih favoritov za osvojitev Eura. Foto: Grega Valančič/Sportida V Evropi je le še pet nogometnih reprezentanc, s katerimi se članska izbrana vrsta Slovenije ni še nikdar pomerila. To so (po abecednem vrstnem redu) Andora, Armenija, Irska, Liechtenstein in Portugalska. Zvečer bodo tako na seznamu le še štiri, saj se bo Slovenija prvič pomerila z evropskimi prvaki iz leta 2016. V Stožice prihaja zvezdniška zasedba na čelu s kapetanom Cristianom Ronaldom.

"Če ne bomo pravi, lahko sledi 'porcija'," je dal selektor Matjaž Kek vedeti, kako bodo morali reprezentanti pokazati bistveno več kot na četrtkovi tekmi na Malti (2:2), če želijo proti tako močnemu tekmecu, kot je Portugalska, priti do ugodnega rezultata. "Reakcija na treningih po tekmi z Malto je bila dobra, ekipa se zaveda, da moramo biti boljši. Portugalska je takšna ekipa, ki kaznuje vsako malenkost," sporoča zvezni igralec Adam Gnezda Čerin, ki se bo podobno kot večina soigralcev prvič v karieri pomeril proti Ronaldu. Član Panathinaikosa vseeno opozarja, kako Portugalska ni le Ronaldo.

Zadnji trening je Kekova četa opravila v ponedeljek na Brdu pri Kranju:

Roberto Martinez je Portugalsko vodil 11-krat. Portugalci so 11-krat zmagali! Foto: www.alesfevzer.com Španec Roberto Martinez je Portugalsko vodil na 11 tekmah. Vseh 11 je dobil, večino z visokim rezultatom. Nazadnje je s 5:2 nadigral Švedsko. Pred tekmo v Ljubljani je v slovenski ekipi izpostavil nepredvidljivost in hitrost Benjamina Šeška, dobro sodelovanje v napadu z Andražem Šporarjem, pa tudi kapetana Jana Oblaka, ki spada med najboljše vratarje na svetu.

Spektakel bo potekal v prenovljenem stadionu Stožice, ki se lahko pohvali z izboljšano kakovostjo travnate površine, žarometov in ozvočenja, tako da velja na razprodani tekmi, začela se bo ob 20.45, pričakovati nepozabni spektakel.

Jasmin Kurtić se lahko danes z 91. nastopom za izbrano vrsto samostojno povzpne na tretje mesto, ki si ga za zdaj deli z Valterjem Birso (oba 90). Foto: www.alesfevzer.com

Brazilski čudežni deček bo spoznal nov dom

Endrick se je pred dnevi izkazal v Angliji, kjer je prispeval zmagoviti zadetek za zmago Brazilije. Foto: Reuters Večer bo minil v znamenju atraktivnih prijateljskih tekem. Na Realovem stadionu Santiago Bernabeu se bosta pomerili Španija in Brazilija. Prva je nedavno izgubila s Kolumbijo, druga pa na Wembleyju po zadetku 17-letnega Endricka, bodočega napadalca Reala, ugnala Anglijo. Endrick bo tako zaigral na kultnem stadionu, kamor prihaja po koncu sezone.

Nemčija, gostiteljica letošnjega Eura, želi po Franciji (2:0) premagati še eno vrhunsko reprezentanco, in sicer sosede iz Nizozemske, s tem pa utrditi visoko samozavest, še kako dobrodošlo pred letošnjim prvenstvom. Francija, svetovni podprvak, bo zvečer v Marseillu pričakala Čile.

Nastopila bosta dva tekmeca Slovenije na Euru 2024. Anglijo čaka zahteven izziv, na Wembley prihaja Belgija, Dansko pa malce lažje delo, saj bo pričakala brate s Ferskih otokov.

Danska, uvodni tekmec Slovenije na Euru 2024, bo gostila Ferske otoke. Foto: Reuters

Hrvaška bo skušala osvojiti mednarodni prijateljski turnir v Egiptu. Nastopilo bo še nekaj udeležencev Eura 2024. Avstrija bo pričakala Turčijo, Madžarska bo gostila Kosovo, Slovaška se odpravlja na Norveško, Češka bo gostila Armenijo, ki prihaja čez tri mesece v Ljubljano, Romunija bo imela opravka z v zadnjem času razigrano Kolumbijo, Švica bo gostovala na Irskem, Severna Irska, ki je v zadnjih kvalifikacijah dvakrat izgubila proti Sloveniji, pa na Škotskem.

Prijateljske tekme, 26. marec 2024: