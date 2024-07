Ko sta se Slovenija in Portugalska pomerili prvič letos, je Kekova četa 26. marca v Stožicah premagala zvezdniško zasedbo gostov, ki so v Ljubljani pogrešali kar nekaj prvokategornikov. Manjkal je tudi Bruno Fernandes, dolgoletni as Manchester Uniteda, ki je o današnjem tekmecu spregovoril z izbranimi besedami. Pohvalil ni le Benjamina Šeška in Andraža Šporarja, nekdanjega soigralca pri Sportingu, ampak tudi kapetana Jana Oblaka. "Slovenija ima enega najboljših vratarjev na svetu. Oblaku je težko dati gol," sporoča Fernandes.

Bruno Fernandes je zelo priljubljen med portugalskimi navijači. Foto: Reuters V portugalskem taboru vlada optimizem pred srečanjem s Slovenijo. Poraz z Gruzijo (0:2) ni pokvaril vzdušja, o tem je prepričan tudi selektor Roberto Martinez, ki je dal takrat priložnost kar nekaj mladim igralcem, zdaj pa se zaveda, da z začetkom izločilnega dela ni več popravnih izpitov, zato bo proti Sloveniji poslal v ogenj vsa najmočnejša orožja.

Med njimi bo tudi Bruno Fernandes, eden izmed številnih zvezdnikov, ki so izpustili marčevsko prijateljsko tekmo v Ljubljani. Podobno velja tudi za Rubena Diasa, Nuna Mendesa, Bernarda Silvo, Rafaela Leaa in Dioga Joto.

Martinez: Če Slovenija zadane, nam bo še težje

O tem, koliko zmore Bruno Fernandes, lahko veliko pove njegov nekdanji soigralec pri Sportingu Andraž Šporar. Foto: Guliverimage Izmed prvokategornikov, s katerimi je Portugalska tudi vstopila v uvodno dejanje Eura proti Češki (2:1), so tako v Stožicah zaigrali Diogo Ciosta, Pepe, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Vitinha in neuničljivi kapetan Cristiano Ronaldo, prvi nogometaš v zgodovini, ki je nastopil na šestih zaporednih evropskih prvenstvih.

"Šeško in Šporar rada streljata od daleč. Če Slovenija zadane, nam bo še težje. Moramo dobro kombinirati, čimprej priti v obrambno tretjino Slovenije in pokazati našo kakovost. V tem smo dobri. Moram pa upoštevati, da je Slovenija izjemna v obrambi," je pred današnjim dvobojem zatrdil španski strateg Martinez, ki želi Portugalsko popeljati do naslova.

Fernandes: Želimo postati evropski prvaki

Bruno Fernandes bo danes odigral jubilejno 70. tekmo za Portugalsko. Za zdaj je dosegel 23 zadetkov. Foto: Reuters O tem, kakšni so cilji Portugalske, je brez zadržkov na nedeljski novinarski konferenci v Frankfurtu spregovoril Bruno Fernandes. "Želimo zmagati na vsaki tekmi. Želimo se uvrstiti v finale in postati evropski prvaki. Zavedamo se našega znanja, kakovosti, sposobnosti. Tega smo zmožni," je 29-letni Portugalec, ki že nekaj časa nastopa v dresu rdečih vragov iz Manchestra, izpostavil največji cilj.

Kaj pa meni o Sloveniji? Na dvoboju v Ljubljani ga ni bilo, a se dobro spominja tekme. "Gledal sem jo. V zadnjih dneh smo veliko govorili o tej tekmi. Slovenija nas je takrat premagala, mi pa smo videli, kaj moramo storiti bolje, da jo premagamo. Napadalca Šeško in Šporar, čeprav ostaneta včasih izolirana, dobro kombinirata. Slovenija je odlična v obrambi. Je prva v statistiki v izbitih žogah iz svojega kazenskega prostora. Slovenija pa ima tudi enega najboljših vratarjev na svetu. Janu Oblaku je težko dati gol, a upam, da bo nam uspelo," je pohvalil Slovenijo, ki v primerjavi s Portugalsko na tem Euru še ni izgubila dvoboja.

V portugalskem taboru zelo cenijo Jana Oblaka, ki je pred prihodom k Atleticu opozarjal nase s predstavami v vratih Benfice. Foto: Guliverimage

Slovencev se ne boji, jih pa zelo spoštuje

Portugalska spada med osrednje favoritinje za osvojitev evropskega naslova. Mednje jih uvršča tudi selektor Matjaža Kek. Foto: Reuters "Slovenije se ne bojimo, si pa zasluži spoštovanje. Portugalska se ne boji nikogar. Ko pa vidimo, kdo vse igra za Slovenijo, to so odlični igralci, si takšni tekmeci seveda zaslužijo spoštovanje," strelec zadetka proti Turčiji, takrat mu je nesebično podal kapetan Cristiano Ronaldo in si zaradi tega prislužil številne pohvale, zelo spoštuje Slovenijo. To pa je tudi največja nagrada, ki si jo lahko Slovenija zasluži.

Pred Eurom je Kekova četa veljala za prvo kandidatko za osvojitev zadnjega mesta v skupini C in hitro vrnitev v domovino, zdaj ko je nanizala tri junaške remije in z igro navdušila marsikoga, pa se ji obeta priložnost, da bi presenetila še Portugalsko. Ravno izbrano vrsto, ki jo je letos že premagala!