NZS opozarja navijače: Vdor na igrišče v Stožicah bo strogo sankcioniran

Največji nogometni objekt, kar ga premore Slovenija – na tribunah stadiona Stožice se bo danes stiskalo skoraj 16 tisoč gledalcev –, je letos že gostil tekmo, na kateri se je delila zelo pomembna evropska vstopnica. Ni bila reprezentančna, ampak klubska. Ko so nogometaši Olimpije poleti na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov premagali Ludogorec (2:1), so si že zagotovili dolgo evropsko jesen in (najmanj) skupinski del konferenčne lige. Veselje navijačev je bilo nepopisno, svoje je dodala nepozabna obramba Matevža Vidovška, ki je v izdihljajih sodnikovega podaljška ubranil najstrožjo kazen.

Stožice so norele od navdušenja, po zadnjem sodnikovem pisku pa je sledila invazija navijačev na zelenico. Na takšno tradicijo so se navadili ob proslavljanju domačih lovorik, Evropska nogometna zveza (Uefa) pa nima posluha za takšna proslavljanja uspehov. Zmaji so jo odnesli sorazmerno blago, le z manjšo finančno kaznijo (20 tisoč evrov), a tudi opozorilom, da se kaj podobnega ne sme ponoviti v prihodnjih dveh letih, sicer bo kazen veliko bolj rigorozna.

Varnostni organi bodo kršitelje na prizorišču ustrezno kaznovali

Slovenija bo danes pričakala Kazahstan na razprodanem stadionu Stožice. Foto: www.alesfevzer.com Krovna zveza se zaveda, da bi lahko preboj Slovenije na Euro 2024, Kekova četa mora za uresničitev takšnega scenarija zvečer ostati neporažena proti Kazahstanu, določene gledalce v zanosu sreče postavil pred podobno skušnjavo. Ali preskočiti ogrado in se poveseliti s Kekovimi varovanci na zelenici?

Nogometna zveza Slovenije (NZS) opozarja gledalce, da je vstop na igrišče kadarkoli pred in med tekmo ter po njej po pravilih Uefe in NZS prepovedan ter da bodo varnostni organi na prizorišču kršitelje ustrezno kaznovali. "Še posebej to velja za mladoletne osebe, ki jih bomo v primeru vstopa na igrišče zadržali do prihoda staršev oziroma skrbnikov. Varnostni organi bodo prav tako zasegli zbirateljske predmete, pridobljene ob vdoru na igrišče. Vdor na igrišče bo strogo sankcioniran tudi v primeru morebitnega slavja po koncu tekme,'' pri NZS opozarjajo, da se za tiste, ki bi vdrli na igrišče, izkušnja ne bi končala pretirano prijetno.

Bogat spremljevalni program pred tribuno C. Kje parkirati?

V želji, da bi se obiskovalci danes v Stožicah počutili čim bolje, je krovna zveza postregla s številnimi napotki. Gledalce opozarja, naj na stadion pridejo pravočasno. Vrata ŠRC Stožice se bodo odprla dve uri pred uradnim začetkom tekme, torej ob 18.45, dogajanje v navijaški coni na ploščadi pred tribuno C, kjer bodo prišli na svoj račun tako najmlajši kot tudi starejši, pa se bo začelo že ob 17.45. Tam bo bogat spremljevalni program vse do 19.45, manjkale ne bodo niti spretnostne točke in nagradne igre, nato pa bodo obiskovalce povabili prizorišče.

Slovenija ima danes priložnost, da se drugič v zgodovini državne samostojnosti uvrsti na evropsko prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Ker bo stadion razprodan, pri NZS, da bi se izognili prometnim zamaškom v Stožicah, vsem imetnikom vstopnic sporočajo, da imajo omogočen brezplačen javni prevoz z mestnim avtobusom LPP tri ure pred tekmo in tri ure po zaključeni tekmi v skladu z veljavnim voznim redom, v primeru prihoda z avtomobilom pa svetujejo uporabo enega izmed priporočenih parkirišč. ''Parkiranje v garažni hiši Stožice bo po zapolnitvi prostih kapacitet omogočeno le še obiskovalcem s posebnimi parkirnimi dovolilnicami. Obiskovalce prosimo, da parkirate na okoliških parkiriščih v okolici stadiona Stožice. Priporočamo parkirišče Hipodrom Stožice, ki bo na dan tekme vzpostavljeno prav za obiskovalce tekme, odprta bosta tudi tista na Žalah in Novih Žalah."

Na štadion je zaradi varnostnih razlogov poleg nevarnih predmetov in tekočin prepovedano vnašati tudi nahrbtnike in večje torbe, dežnike (tudi zložljive), vžigalnike, fotoaparate z izmenljivimi objektivi in naprave za (pol)profesionalno snemanje. ''Predmete, s katerimi ni dovoljeno vstopiti na stadion, lahko odložite v posebnem depoju pred vhodom na tribuno C,'' sporoča NZS in dodaja, da bodo vse gostinske storitve znotraj stadiona na voljo izključno s plačilnimi karticami.

Pripravlja se posebna koreografija

Zveza poziva navijače, da se v Stožice odpravijo v belih reprezentančnih dresih. Foto: www.alesfevzer.com Krovna zveza pa ima za navijače še posebno prošnjo, ki je resnično ne gre prezreti. Ker se obeta tekma, ki v srcih navijačev budi poseben ponos, želijo, da bi izkazali podporo tudi z navijaškimi rekviziti in zastavami. ''Glede na to, da bo stadion Stožice za tekmo med Slovenijo in Kazahstanom poln, vse navijače slovenske nogometne reprezentance pozivamo, da se za tekmo opremijo z reprezentančnimi (belimi) dresi, šali in zastavami (brez palic) ter tako pokažejo podporo fantom na igrišču. Skupaj bomo pripravili nepozaben spektakel in z glasnim navijanjem Sloveniji pomagali do uvrstitve na evropsko prvenstvo 2024,'' sporoča NZS.

Navijače prosi za pomoč pri koreografiji, ki bo pozdravila nogometaše pred začetkom srečanja. ''Navijači, potrebujemo vašo pomoč! Pred tekmo med Slovenijo in Kazahstanom bomo pripravili posebno koreografijo, s katero želimo izboljšati navijaško kuliso in dodatno spodbuditi slovenske nogometaše. Skupaj bomo obarvali tribune, zato vas prosimo, da pravočasno pohitite na tribuno in ob prihodu na igrišče na poziv napovedovalca visoko dvignete navijaški material, ki bo čakal na vašem sedežu,'' so pri zvezi naznanili, da se zvečer v čast Kekovim izbrancem pripravlja prav posebna koreografija. Ta pritiče tako pomembni tekmi s tako ogromnim vložkom – največjim v slovenskem nogometu po letu 2010.

In ne pozabite, ko bo poljski sodnik Szymon Marciniak označil konec srečanja, je treba ostati na svojih mestih in odmisliti kakršenkoli načrt o tem, da bi preskočiti ogrado in vdrli na zelenico. Za tiste, ki se ne bi mogli brzdati, bi se namreč to lahko končalo zelo drago.