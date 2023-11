Strah se je uresničil, resna poškodba mladega zvezdnika

Vezist Gavi se je poškodoval na začetku nedeljske tekme v Valladolidu po dvoboju z gruzijskim tekmecem. Po tekmi je španski selektor Luis de la Fuente govoril o "resni poškodbi" in "grenki zmagi svojega življenja". Poškodba je šokirala tudi Gavijeve soigralce. Ferran Torres je držal dres svojega soigralca, potem ko je zadel za 2:1.

Nadaljnje preiskave v Barceloni so potrdile prvotno diagnozo, kar pomeni, da bo moral Gavi počivati vsaj pol leta. Kot so potrdili v katalonskem klubu, zdaj Gavija čaka operativni poseg. "Zdravniški pregledi, ki jih je Gavi opravil zjutraj, so pokazali, da ima popolnoma strgano sprednjo križno vez v desnem kolenu in s tem povezano poškodbo lateralnega meniskusa," so sporočili iz kluba. "Igralec bo v naslednjih dneh operiran, po tem pa bo objavljena nova zdravniška posodobitev."

Klub za zdaj še ni napovedal, kako dolgo bo Gavi odsoten z igrišč, a ker se bo euro 2024 začel 14. junija, ga čaka težko delo, da bi bil pravočasno nared.

Gavi se je v zadnjih dveh letih uveljavil kot ključni igralec tako za Barcelono kot špansko reprezentanco, potem ko je prišel skozi mladinsko akademijo svojega kluba la Masia. Nogometaš, ki je bil leta 2022 izbran za najboljšega mladega igralca na svetu, je bil eden ključnih nogometašev španske reprezentance, ki je zagotovila zmago v skupini pred Škotsko.

Kljub svoji mladosti je bila tekma proti Gruziji njegova 27. mednarodna tekma v članski ekipi, za moštvo pa je doslej dosegel pet golov.