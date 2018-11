Nesojeni rešitelj prejšnjega selektorja še upa na Kampla

"Vedno je lepo priti v reprezentanco. Od takrat, ko smo se videli nazadnje, so se zgodile spremembe. Odšel je selektor Tomaž Kavčič, s katerim sva bila v odličnih odnosih. On je bil za slabe rezultate še najmanj kriv. Težava smo bili mi igralci. Res je tudi to, da nismo imeli niti sreče. Toda zdaj je, kar je. Moramo naprej. Nazaj se ne smemo ozirati. Kot sem rekel, so se zgodile spremembe, a po drugi strani je res, da smo igralci tako rekoč isti," se je razgovoril Nejc Skubic, ki ga bo po novem v vlogi selektorja vodil Igor Benedejčič.

Zdajšnji selektor ga je kot prvi porinil naprej

Pomočnik prejšnjega selektorja Tomaža Kavčiča, s katerim sta sodelovala pred desetimi leti, ko se je zdajšnji nogometaš turškega prvoligaša Konyasporja pri Interblocku prebijal na člansko raven.

Iz časov, ko je pod vodstvom Igorja Benedejčiča igral za Interblock (v ozadju Agim Ibraimi v majici Olimpije). Foto: Vid Ponikvar

"On je prvi, ki me je porinil naprej. Pri 20 letih sem pod njegovim vodstvom odigral nekaj tekem za Interblock. Je zagret trener, ki je stoodstotno pri stvari. Verjamem, da nam bo pomagal pri ciljih, ki jih imamo. Kakšen je njegov način dela in kakšne so njegove ideje, težko govorim, saj je od najinega sodelovanja minilo že precej časa. Verjetno se je malo spremenil, a verjamem, da bomo delali dobro," je povedal nogometaš, ki pri 29 letih spada med izkušenejše v zdajšnji zasedbi.

Slabi rezultati so plod menjave generacij

"Prišlo je do menjave generacij. Potreben je čas. Na žalost trpijo rezultati, ampak to je plod tega, da se dogaja menjava. Ko sem bil v reprezentanco pod vodstvom Srečka Katanca vpoklican prvič, je bilo povsem drugače. Zraven je bilo veliko število izkušenejših nogometašev. Vsi potrebujemo tekme. Reprezentanca je nekaj povsem drugega, kot je igranje v klubu. To je drugačen občutek. To vidiš šele, ko to doživiš. Morda je nekomu od zunaj težko razumeti, ampak enostavno potrebujemo čas. Treninge, ki jih v reprezentanci ni veliko, tekme. Moramo pa najprej pustiti srce na igrišču. Moramo pokazati željo, borbo. Tega ti ne more dati nobena taktika," je povedal desni bočni branilec, ki je za Slovenijo prvič zaigral pred dvema letoma in pol.

Pravi, da še upa na Kevina Kampla in še vedno vztraja pri uvrstitvi na evropsko prvenstvo 2020. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Mogoče si bo pa Kevin Kampl še premislil

Tudi njemu je žal, da tokrat zraven ne bo Kevina Kampla, ki je, kot kaže, zaključil reprezentančno pot. "Škoda, vsi vemo, kako dober igralec je, in vemo, kako majhni smo. Nimamo desetih Kevinov Kamplov. Je zelo kakovosten igralec, ki bi nam lahko pomagal. Toda to je njegova odločitev, treba jo je spoštovati. Mogoče pa si bo še premislil. Upam, da si bo," je na možnost, ki je do zdaj ni omenjal skorajda nihče, opozoril Skubic.

Dotaknil se je tudi teme, ki je v zadnjih mesecih precej razburkala reprezentančne vode. Kapetanskega traku, zaradi katerega že eno leto v reprezentanci ni Jana Oblaka. "Kapetan ni samo ta, ki ima trak na levi roki, ampak kapetana določi ekipa. Vemo, da Bojana Jokića in Josipa Iličića tokrat ne bo zraven, gre za nogometaša z največ izkušnjami, ampak konec koncev to, kdo bo kapetan, niti ni najbolj pomembno. Vsi skupaj smo tukaj. Skupaj moramo potegniti ta voz naprej," je pred tekmo proti Norveški, na kateri verjetno ne bo kapetana Bojana Jokića, ki očitno še ni pozdravil poškodbe, in zagotovo ne Josipa Ilićića, ki je poškodovan, dejal Skubic.

Namignil je na to, da se v reprezentanci z menjavo selektorja ni spremenilo prav veliko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vedo, kaj morajo narediti. Cilj ostaja uvrstitev na evropsko prvenstvo

"Moramo osvojiti tri točke. Kaj se bo zgodilo, bomo videli. Gremo po zmago, to je naš cilj. Fantje se med seboj poznamo, tudi strokovno vodstvo je tako rekoč isto. Velikih sprememb ne moremo pričakovati. Slovenija je bila vedno znana po tem, da je pustila srce na igrišču, potem je prišel tudi rezultat. V zadnjem času nam ta žal ni šel na roke. Tudi sreče nismo imeli. Zapravljali smo priložnosti na eni strani in bili kaznovani za tako rekoč vsako napako na drugi," se je Skubic razgovoril o obdobju pod vodstvom Kavčiča, ki je bil pripeljan, da bi Slovenijo popeljal v kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020, potem pa odletel, še preden so se te začele.

"Marca so kvalifikacije. Vemo, kaj je naš cilj, to vseskozi poudarjamo. Želimo si na evropsko prvenstvo. Od tega ne odstopamo in vse bomo naredili, da to naredimo. Treba je splavati, in ne jokati. Verjamem, da je pred nami svetlejša prihodnost," je bil zelo gostobeseden nogometaš, ki se približuje številki sto nastopov v prvi turški ligi, pohvali pa se lahko, da je v majici romunskega Otelula Galatija z 22 leti zaigral v ligi prvakov.

Za turški Konyaspor v Turčiji redno igra že skoraj tri leta. Foto: Reuters

V reprezentanci je do zdaj zbral 11 nastopov, dosegel pa tudi en gol. Na zadnji tekmi, ko je preprečil poraz v Stožicah proti Cipru in poskrbel za remi z 1:1. Zdelo se je, da je s tem golom tudi rešil selektorja Kavčiča, a je predsednik NZS Radenko Mijatović jutro za tem sporočil, da ni tako …

Preberite še: