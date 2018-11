Iličić o izkušnjah z novim selektorjem: Bolje, da o tem ne govorim …

Josip Iličić v zadnjem času tako na igrišču kot ob njem vse bolj stopa v ospredje in prevzema odgovornost. Tudi ob tokratnem zboru, na katerem ga je pričakal novi selektor Igor Benedejčić, s katerim je v preteklosti že sodeloval, je povedal marsikaj. Pri 30 letih igra v življenjski formi in je povsem dozorel. "Otrok spremeni vse," je razkril, zakaj je tako.

"Zavedamo se, da bo težko. Proti tema ekipama smo že izgubili. Kot sem povedal že večkrat, bomo morali pokazati borbenost, požrtvovalnost, predvsem pa si ne bomo smeli privoščiti napak, ki smo jih počeli v zadnjem času. Zaradi tega smo izgubljali. Če popravimo te napake, bo dobro," pred tekmama z Norveško in Bolgarijo, na katerih Slovenija potrebuje dve zmagi, če se noče preseliti v D-razred lige narodov, pravi Josip Iličić.

Žal mu je za prejšnjega selektorja

S Tomažem Kavčičem je odlično sodeloval. Foto: Žiga Zupan/Sportida Na tekmi proti Skandinavcem, ki bo v petek zvečer v Stožicah, zaradi rdečega kartona z zadnje tekme proti Cipru ne bo imel pravice nastopa.

Po tej tekmi izpred meseca dni, na kateri je Slovenija osvojila sploh prvo točko v ligi narodov, se je sicer zgodila menjava na selektorskem stolčku. Pri Nogometni zvezi Slovenije so odslovili Tomaža Kavčiča.

"Tako je na žalost vedno, ko ni rezultatov. Lažje je zamenjati enega trenerja kot pa vse igralce. Mislim pa, da smo za slabe rezultate najbolj odgovorni igralci. Zavedamo se, da nismo na pravi ravni. Prihaja veliko mladih, ki so željni dokazovanja. Morajo se zavedati, zakaj prihajajo sem in tega, zakaj sploh smo tukaj. Že večkrat sem poudaril, da verjamem v to ekipo. Če ne bi, potem sploh ne bi prišel," je povedal z naskokom najboljši reprezentant Slovenije v zadnjih letih.

Igor Benedejčić je bil tisti, ki ga je prvi videl v boljši luči

Z novim, za zdaj začasnim selektorjem Igorjem Benedejčićem se pozna. Skupaj sta sodelovala v delu sezon 2008/09 in 2009/10, ko se je Iličić prebijal na člansko raven v majici ljubljanskega Interblocka.

Pod vodstvom zdajšnjega selektorja je igral v času pri ljubljanskem Interblocku. Foto: Vid Ponikvar

"Bolje, da o tem obdobju sploh ne govorim," je sprva za malce smeha poskrbel in meril na težave, ki jih je imel pri Interblocku občasno s številnimi trenerji, s katerimi je v Ljubljani sodeloval.

"On me je videl v veliko boljši luči od njegovih predhodnikov. Pod njegovim vodstvom sem igral. Imela sva tudi manjše konflikte, ampak z mano je to normalno," je ob tem povedal zvezdnik Atalante, ki pa v zadnjem času nima več nobenih težav in je priljubljen povsod, kjer igra.

Atalanta je hit, on pa igralec meseca

Slovenski navijači so ga vzljubili že pred časom, nanj so nori tudi v Bergamu. Kako tudi ne bi bili, v zadnjem času v majici Atalante na Apeninskem polotoku blesti.

Po težavah z zdravjem, ki jih je imel na začetku sezone, se je v poln pogon vrnil prav na oktobrskih tekmah proti Norveški in Cipru v reprezentančnem dresu, od takrat pa za klub odigral štiri tekme.

Po okrevanju izkušenega slovenskega reprezentanta je Atalanta začela zmagovati. Foto: Reuters

Pred tem Atalanta v prvenstvu ni zmagala na sedmih tekmah v nizu. Po njegovi vrnitvi je dobila vse štiri, on pa se je izkazal s tremi zadetki in tremi podajami. Bil je izbran tudi za igralca oktobra v najboljšem italijanskem nogometnem razredu.

"Ne vem ravno, če igram najboljše v svoji karieri, a zagotovo gre za enega boljših obdobij do zdaj in verjetno najboljše obdobje pri Atalanti. Če bi imel miselnost, ki jo imam zdaj, že v preteklosti, bi bilo veliko bolje, a sam se nerad vračam v preteklost. Gledam naprej. Pred menoj je še veliko tekem. Treba je nadaljevati v tem ritmu," je povedal očka dveh otrok, ki se je v taki vlogi prvič znašel pred dvema letoma.

"Z otroki in družino pride zrelost. Ko si očka, o bedarijah ne razmišljaš več. Pravzaprav nimaš dovolj časa niti za nogomet, kaj šele za kaj drugega. Opraviš svoj posel in ne razmišljaš o tem, kaj bo jutri. Misliš le na to, kako boš prišel domov in se družil z otrokoma, z ženo. Treniraš dobro, igraš in to je plod vsega skupaj," pravi ofenzivni vezist, ki je v Atalanto prišel pred letom dni. Pred tem je igral za Fiorentino in Palermo.

Neustavljiv je bil tudi pri nedeljski visoki zmagi s 4:1 nad milanskim Interjem. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Če ne bi bilo Samirja Handanovića ...

Na tokratni reprezentančni zbor je prišel s sijajno popotnico. V nedeljo je v prvenstvu s 4:1 premagal udeleženca lige prvakov, milanski Inter, sam pa prispeval dve asistenci.

"Vse zmage so sladke, a na takšnih tekmah je seveda še lepše zmagati. Sploh za navijače. V Bergamu vsi živijo za ta klub in lepo je, ko premagaš tako dobrega tekmeca," je povedal o tekmi proti ekipi, katere barve brani nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović.

"Po tekmi mi je čestital za igro in zmago. Priznal je, da smo bili boljši. Pravzaprav jih je samo on rešil, da niso izgubili s še višjo razliko," je o izkušenem vratarju, ki v zadnjem času prav tako blesti, povedal Iličić.

On ni človek, ki bi lahko karkoli povedal o Kevinu Kamplu

Odločitve Kevina Kampla ni hotel komentirati. Foto: Žiga Zupan/Sportida O še enem, kot vse kaže, nekdanjem reprezentantu, sveže upokojenem Kevinu Kamplu, ki se je pri 28 letih odločil, da za Slovenijo ne bo več igral, ni govoril veliko.

"To je odločitev vsakega posameznika. Jaz nisem človek, ki bi lahko karkoli povedal o tem. On sam najbolje ve, zakaj se je tako odločil. Igralci smo to sprejeli. Kdor hoče igrati za reprezentanco, je vedno dobrodošel. Kdor noče igrati, pa … Ga bo že nadomestil kdo drug," je Iličić povedal o zvezdniku nemškega prvoligaša RB Leipzig.

"V klubu v zadnjem času zmagujem. Zdaj si želim, da bi bilo tako tudi v reprezentanci. Treba je dobiti novo moč, nov zagon," je za konec sporočil mojster nogometne igre, ki je v reprezentanci za zdaj zbral 51 nastopov in se šestkrat vpisal med strelce.