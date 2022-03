Slovenski najstnik lovi senzacijo, ki bi odmevala po Evropi

Danes bosta znana prva četrtfinalista lige prvakov. Bilo bi veliko presenečenje, če to ne bi postala Bayern in Liverpool. Bavarci bodo gostili Salzburg, za katerega bi lahko nastopil tudi Benjamin Šeško, Otočani pa bodo na Anfieldu branili prednost dveh zadetkov proti Interju Samirja Handanovića. V sredo bo še kako zanimivo v Madridu, kjer se bosta udarila Real in PSG.

Danes bosta na delu najstarejši in najmlajši slovenski udeleženec izločilnega dela lige prvakov. 37-letni kapetan Interja Samir Handanović bo skušal vrniti udarec Liverpoolu, ki je pred tremi tedni premagal italijanskega prvaka na San Siru z 2:0, 19 let mlajši Benjamin Šeško pa bo imel opravka z največjo klubsko tekmo v karieri, saj se bodo rdeči biki iz Salzburga zvečer v Münchnu potegovali za preboj v četrtfinale lige prvakov!

Liverpool je na Anfieldu veliki favorit. Rdeči so v fantastični formi. Letos sploh še niso izgubili, zmagali pa kar 12-krat zapored (v ligaškem pokalu so izločili Chelsea po kazenskih udarcih) in se vodilnemu premierligašu Manchester Cityju približali na šest točk zaostanka. Tokrat bodo branili prednost dveh zadetkov proti Interju, ki si je na prvi tekmi osmine finala v Italiji priigral kar nekaj priložnosti za zadetek, a je ostala mreža Allisona Beckerja nedotaknjena. Samir Handanović bo skušal posnemati rojaka Jana Oblaka in Josipa Iličića, ki sta v zadnjih sezonah v ligi prvakov gostovala na Anfieldu ter prekrižala načrte angleškemu velikanu.

Trener Salzburga: Pritisk je na strani Bayerna

Benjamin Šeško se je v tej sezoni v Evropi že vpisal med strelce. Uspešen je bil v kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: Guliverimage Bayern se je v prvi tekmi osmine finala nevarno spogledoval s presenetljivim porazom. Salzburg je vodil z 1:0 skoraj do konca, nato pa je Francoz Kingsley Coman le izenačil in preprečil senzacijo. Rdeči biki na tisti tekmi niso mogli računati na pomoč Benjamina Šeška, tokrat pa se 18-letni napadalec, za katerega se zanima ogromno evropskih velikanov, med prihodnjimi snubci se v različnih medijih omenja tudi Bayern, nahaja med kandidati za srečanje. Mladi slovenski dragulj je, sodeč po besedah trenerja, pripravljen na napore. Avstrijski prvak ostaja avtsajder, Bavarci pa veliki favoriti. ''Pritisk je na strani Bayerna,'' sporoča trener Salzburga Matthias Jaissle, ki vodi najmlajšo zasedbo v tej sezoni lige prvakov.

Na vrata Bayerna se sicer vrača izkušeni Manuel Neuer. Brez njega Bavarci niso dosegali prepričljivih rezultatov, na zadnjih petih srečanjih so zmagali le dvakrat. Salzburg je v soboto napolnil mrežo Altachu (4:0). Pred drugouvrščenim Sturmom ima 18 točk prednost, Šeško pa ni kandidiral za srečanje. Danes, ko se odloča o četrtfinalistu lige prvakov, naj bi.

V tej sezoni v izločilnem delu lige prvakov ne velja več pravilo zadetka v gosteh, tako da se bo dvoboj v Münchnu prevesil v podaljšek v vsakršnem primeru, tudi če se bo po 90 minutah razpletel brez zmagovalca (0:0, 1:1, 2:2 …).

Zvezdniški spopad v Madridu brez Ramosa

Sergio Ramos na gostovanju pri "njegovem" Realu ne bo mogel pomagati PSG. Foto: Guliverimage Sreda prinaša ''finale pred finalom'' v Madridu, kjer se bo slavljenec Real, v nedeljo je na rojstnodnevni torti upihnil 120 svečk, pomeril s PSG. Udarila se bosta evropski rekorder (13 lovorik) in pa bogati francoski klub, podprt s katarskim kapitalom, ki želi v tej sezoni z zvezdniško zasedbo, v kateri izstopa atomski napadalni trojček Messi – Neymar – Mbappe, priti do tako želene evropske krone.

Beli baletniki so v odlični formi, v la ligi suvereno vodijo, gostje pa na stadionu Santiago Bernabeu ne bodo mogli računati na pomoč poškodovanega Sergia Ramosa, dolgoletnega kapetana Reala in ljubljenca občinstva na kultnem madridskem stadionu. Zaradi poškodbe stopala je vprašljiv nastop Kyliana Mbappeja, ki je odločil zmagovalca na prvi tekmi v Parizu (1:0).

V Manchestru je potnik v četrtfinale že bolj ali manj odločen. City je pod taktirko Joseja Mourinha na prvi tekmi sredi Lizbone ponižal Sporting (5:0), tako da bi si lahko na povratnem dvoboju privoščil privilegij in spočil nekatere izmed največjih zvezdnikov.

Jan Oblak na Old Traffordu

Jan Oblak je bil na prvi tekmi na dobri poti, da premaga United, nato pa so gostje z Otoka izenačili na 1:1. Foto: Reuters Prihodnji teden bo na delu tudi Jan Oblak. Vratarja Atletica čaka zahtevna naloga, saj odhaja Simeonejeva četa na Old Trafford, kjer stanuje v zadnjih mesecih neprepričljivi Manchester United, ki pa podobno kot Atletico v ligi prvakov vidi zadnjo priložnost za osvojitev lovorike v tej sezoni. Obeta se vnovičen dvoboj strelskega rekorderja lige prvakov Cristiana Ronalda in kapetana slovenske izbrane vrste, ki se je izkazal na sobotnem gostovanju pri Betisu, ko je Atletico zmagal s 3:1 in se na lestvici španskega prvenstva povzpel na četrto mesto.

Benfica, ki jo v Evropi že dolgo spremlja ''Guttmannovo prekletstvo'', bo lovila vozovnico za četrtfinale v Amsterdamu, kjer Ajax z najboljšim strelcem tekmovanja Sebastienom Hallerjem v tej evropski sezoni še ni izgubil.

Prihodnjo sredo bosta znana še zadnja dva udeleženca četrtfinala lige prvakov. Favorita za napredovanje sta branilec naslova Chelsea, ki bo pri francoskem prvaku Lillu branil dva zadetka prednosti, in italijanski velikan Juventus, ki je na prvi tekmi v Španiji remiziral z Villarrealom (1:1).